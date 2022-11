Pret ērču encefalītu nav par vēlu vakcinēties arī pavasarī. Foto: Alessandro Guerriero/SHUTTERSTOCK

Diskutabli par vakcināciju? Tā ir laimes spēle – nesaslimt! Ieteikt







Regīna Olševska, “Skola & Ģimene”, AS “Latvijas Mediji”

Konsultē

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu infektoloģe, Ģimenes vakcinācijas centra imunizācijas speciāliste, Rīgas Stradiņa Universitātes Pediatrijas katedras docente Liene Čupāne

Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas epidemioloģe Renāte Brenča

Pēdējo gadu aktualitāte ir bijusi vakcinācija pret Covid-19, taču joprojām būtiska ir potēšana arī pret citām bīstamām infekcijas slimībām. Kad bērns izaudzis no zīdaiņa obligāto pošu vecuma, vecāki mēdz aizmirst par vakcinēšanu. Un, ja vēl ģimenes ārsts nespēj izsekot visu pacientu vakcinācijas kalendāram, bērns var palikt nesapotēts nevis pārliecības, bet nolaidības dēļ. Kāds tad ir vakcinācijas kalendārs, un kāpēc tas būtu jāievēro?

Vakcīnas satur dzīvu, novājinātu vai nonāvētu slimības ierosinātāju – vīrusa vai baktērijas daļiņu, kas darbojas kā antigēns un nespēj izraisīt slimību. Imūnā sistēma, sastopoties ar šo antigēnu, veido imūno atbildi – tas notiek pakāpeniski ilgākā laika periodā. Atkarībā no vakcīnas veida imūnā atbilde saglabājas ilgu laiku vai arī to periodiski vajag atjaunot, noteiktos laika intervālos veicot balstvakcināciju. Optimāla aizsardzība pēc vakcīnas saņemšanas nodrošina, ka, sastopoties ar infekcijas izraisītāju – baktēriju vai vīrusu –, bērns visbiežāk nesaslims vispār vai arī saslimšana noritēs viegli. Turklāt vakcinācija ierobežo vai pat apstādina slimību izplatīšanos sabiedrībā. Piemēram, pateicoties vakcinācijai, Latvija ir brīva no poliomielīta jeb bērnu triekas.

Kad un pret ko jāpotējas gan bērniem, gan arī pieaugušajiem, to nosaka vakcinācijas kalendārs jeb Nacionālā imunizācijas programma. Tā paredz vakcināciju pret 15 slimībām. Līdz skolas gaitu uzsākšanai bērni saņem lielu daļu no vakcinācijas kalendārā paredzētā, tomēr dažas vakcīnas jāsaņem arī vēlāk.

Līdz septiņu gadu vecumam

Foto: SHUTTERSTOCK

Jau izrakstoties no dzemdību nodaļas, jaundzimušos vakcinē pret tuberkulozi. Sešas līdz astoņas nedēļas pēc dzimšanas – pret rotavīrusu infekciju, kā arī tiek uzsākta vakcinācija pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliomielītu, B tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu, kā arī pneimokoku infekciju.

No 12 līdz 15 mēnešiem bērns tiek potēts pret masalām, masaliņām, epidēmisko parotītu (cūciņām) un vējbakām, kā arī saņem nepieciešamās balstvakcīnas.

Uzsākot skolas gaitas, septiņu gadu vecumā vakcinācijas kalendārā paredzētas trīs potes, no kurām divas ir kombinētās – pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliomielītu un masalām, epidēmisko parotītu un masaliņām, kā arī monovakcīnu pret vējbakām. Ja kaut kādu iemeslu dēļ pirmklasnieks nav saņēmis visas nepieciešamās vakcīnu devas atbilstoši imunizācijas kalendāram, tas būtu nekavējoties jāizdara, lai bērnam saglabātos nepieciešamā aizsardzība pret baktērijām un vīrusiem.

“Būtu ļoti ieteicams iekļauties vakcinācijas kalendārā noteiktajā termiņā. Ja vecāki zina, ka vakcinācija ir kavēta, viņiem pēc iespējas ātrāk jādodas pie sava ģimenes ārsta, lai to turpinātu,” uzsver Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu infektoloģe, Ģimenes vakcinācijas centra imunizācijas speciāliste, Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas katedras docente Liene Čupāne, piebilstot, ka obligātā vakcinācija var tikt atlikta bērna veselības stāvokļa, piemēram, smagas slimības, dēļ.

Būtiski, ka, nokavējot noteikto vakcīnas ievadīšanas vecumu, vakcinācija nav jāsāk no sākuma, arī ievadīt papildu vakcīnas devu nav nepieciešams, vienkārši ar ģimenes ārstu jāvienojas par turpmāko vakcinācijas grafiku.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) imunizācijas līmeņa un savlaicīguma analīze par 2020. gadu liecina, ka laikus (atbilstoši vakcinācijas kalendārā noteiktajam termiņam) vakcinēto pirmsskolas vecuma bērnu skaits svārstās no 86 līdz 96%, bet kopumā dažām vakcīnām aptvere sasniedz 99 vai pat visus 100%. Piemēram, pateicoties augstajai aptverei, saslimstība ar masalām Latvijā ir viena no zemākajām Eiropas Savienībā.

CPV vakcīna – nu arī zēniem

Foto: SHUTTERSTOCK

Divpadsmit gadu vecumā kā meitenes, tā zēnus vakcinē pret cilvēka papilomas vīrusa (CPV) infekciju. Zinātnieki šo vīrusu saista ar katra divdesmitā ļaundabīgā audzēja attīstību. Kopš 2020. gada janvāra vakcinācijai 2-valentās vakcīnas vietā izmanto 9-valento vakcīnu, kas pasargā no inficēšanās ar septiņiem biežāk sastopamajiem augsta riska onkogēnajiem (16., 18., 31., 33., 45., 52. un 58.) un diviem labdabīgajiem (6. un 11.) vīrusa serotipiem, kuri var izraisīt ne tikai dzemdes kakla vēzi sievietēm, bet arī anālā kanāla (ānusa), mutes un rīkles dobuma un vēl citu lokalizāciju ļaundabīgos audzējus abu dzimumu pārstāvjiem, kā arī dzimumorgānu kārpas un elpceļu papilomatozi (gļotādas izaugumu veidošanos, kuri augot var aizsprostot elpceļus).

Kādēļ tik svarīgi veikt dzimumneitrālu – zēnu un meiteņu – vakcināciju?

“Ar šo vīrusu dzīves laikā taču var inficēties ne tikai meitenes, bet arī zēni. Daži no vīrusa serotipiem, kuri iekļauti vakcīnā, nākotnē var izraisīt onkoloģiskas saslimšanas abu dzimumu jauniešiem, piemēram, mutes dobuma, balsenes vai ānusa vēzi. Atšķirībā no sievietēm, kurām tiek veikts dzemdes kakla vēža skrīnings, vīriešiem netiek veiktas šādas profilaktiskas pārbaudes, kas ļautu agrīni atklāt šo vēža formu attīstību.

Jāņem vērā, ka puiši, kuri nav vakcinēti, dzimumkontakta laikā šo vīrusu var nodot savai partnerei. Lielbritānijā veikti pētījumi liecina, ka, sākot no 14–15 gadu vecuma, kad pusaudžiem rodas pirmā seksuālā pieredze, pieaug inficēšanās ar cilvēka papilomas vīrusu,” stāsta infektoloģe.

Tā ir kā laimes spēle – dažreiz pēc inficēšanās organisms tiek galā ar vīrusu, taču no agresīvākajiem vīrusa serotipiem, no kuriem pasargā vakcinācija, atbrīvoties ir grūtāk. Ilgākā laika periodā – pēc gadiem desmit – tie var izraisīt šūnās ļaundabīgas izmaiņas. Liene Čupāne teic, ka vakcinēties vērts arī vidusskolas vecumā, jo pat tad, ja inficēšanās ar kādu no bīstamajiem vīrusa serotipiem jau notikusi, vakcīna pasargās no pārējiem astoņiem.

Meitenēm valsts apmaksāta vakcinācija paredzēta no 12 līdz 17 gadiem (ieskaitot), zēniem no 12 līdz 14 gadu vecumam. Pēc šī vecuma sasniegšanas pašlaik to var veikt tikai par maksu. Vakcinācija notiek ar noteiktu intervālu – līdz 14 gadiem divu vakcīnu režīmā, tas ir, pusaudži saņem divas vakcīnas ar vismaz sešu mēnešu intervālu, bet no 15 gadu vecuma nepieciešamas trīs vakcīnas devas (otrā ar viena, divu mēnešu intervālu, trešā – sešus mēnešus pēc otrās). Lai saņemtu valsts apmaksātu vakcināciju pret CPV, jāvēršas pie sava ģimenes ārsta, bet, ja kaut kādu iemeslu dēļ ārsts to nepiedāvā, jāsaņem nosūtījums un jādodas uz vakcinācijas kabinetu vai centru, piemēram, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Pusaudžiem atbilstošajā vecumā ar ģimenes ārsta nosūtījumu to apmaksā valsts.

Lai pievērstu pusaudžu un viņu vecāku uzmanību vakcinācijas pret CPV nozīmei onkoloģisko slimību profilaksē, SPKC uzsācis sabiedrības informēšanas kampaņu “Uzvari cīņā ar vēzi, pirms tā sākas!”. Latvijā katru gadu aptuveni 245 sievietēm atklāj dzemdes kakla vēzi, un ik gadu no šīs slimības mirst apmēram 110. Šo slimību 99 procentos gadījumu izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Vīruss 95 procentos gadījumu vainojams anālā kanāla un vairāk nekā 70 procentos mutes un rīkles dobuma vēža attīstībā.

Sargās no garā klepus

Garais klepus ir ļoti lipīga, akūta elpceļu infekcija, kam raksturīgs smags, lēkmjveida klepus, kurš var ilgt mēnešiem. No šī gada valsts apmaksāta vakcinācija pret garo klepu tiek veikta arī 14 gadus veciem pusaudžiem. Skolēni saņem kombinēto vakcīnu pret difteriju un stingumkrampjiem, kura šogad papildināta ar garā klepus komponenti.

“Pēdējo gadu laikā pieaugusi saslimšana ar garo klepu, tādēļ uzsākta pusaudžu vakcinācija. Četrpadsmit gadu vecumā visi saņem valsts apmaksātu balstvakcīnu. Vakcinācijas uzdevums ir pasargāt ne tikai pašus pusaudžus, kuri garo klepu parasti izslimo viegli, bet arī zīdaiņus, kuriem vēl nav aizsardzības pret šo infekciju, tādēļ slimība var noritēt ļoti smagi, ar bīstamām komplikācijām,” stāsta bērnu infektoloģe L. Čupāne, piebilstot, ka pavisam mazos bērnus var vakcinēt tikai no divu mēnešu vecuma. Tāpēc savas dzīves sākumā viņi ir neaizsargāti. Šī iemesla dēļ kopš gada sākuma vakcinācijas kalendārā ir iekļauta arī grūtnieču vakcinācija pret garo klepu.

To, ka Latvijā pēdējos gados pieaug saslimstība ar garo klepu, apliecina arī statistika. Līdz 2017. gadam saslimstība ar šo slimību svārstījās ap 100 līdz 200 gadījumiem katru gadu, bet 2019. gadā reģistrēti 720 gadījumi (37,2 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju), tajā skaitā saslima 38 zīdaiņi līdz gada vecumam un 99 pusaudži.

“Lielākajai daļai vakcīnu vakcinācijas aptveres mērķis ir 95 procenti, izņemot vakcīnu pret cilvēka papilomas vīrusu, kurai tas ir 65 procenti. Diemžēl dati par 2021. gadu un 2022. gada pirmo pusgadu liecina, ka vakcinācijas aptveres līmenis ir ievērojami samazinājies visās vecumu grupās. Lielākais samazinājums vērojams septiņu un četrpa­dsmit gadu vecumā,” stāsta epidemioloģe Renāte Brenča, piebilstot, ka šāds kritums raksturīgs ne tikai Latvijai, bet vairākām valstīm un izskaidrojams ar Covid-19 infekcijas pandēmijas ietekmi. Piemēram, pirms pandēmijas visi septiņgadnieki bija sapotējušies pret garo klepu, savukārt pērn – tikai 89%.

Viņa aicina ģimenes ārstus un pediatrus turpināt aktīvi iesaistīties rutīnas vakcinācijā, identificēt nevakcinētus bērnus un aicināt viņu vecākus veikt šo profilaktisko pasākumu.

Nav obligātas, bet ieteicamas

Foto: SHUTTERSTOCK

Pret ko vēl būtu vērts vakcinēt skolēnus līdz 18 gadu vecumam, pat ja šīs potes nav iekļautas vakcinācijas kalendārā? “Viena no aktuālākajām infekcijām Latvijā ir ērču encefalīts. Ja nav veikta vakcinācija un attīstās infekcija, sekas var būt paliekošas un dramatiskas, piemēram, uztveres spēju mazināšanās, kustību, elpošanas vai rīšanas traucējumi,” saka Liene Čupāne, piebilstot, ka ar inficētu ērci var sastapties ne tikai mežā, bet arī parka zālienā. Ja vakcinācija veikta bērnībā, bet nav zināms, kad īsti tas noticis, skolēnam vakcinācija nav jāsāk no paša sākuma, arī antivielu noteikšanai asinīs nav nozīmes, vienkārši saziņā ar ģimenes ārstu tā jāturpina.

Katru gadu Slimību profilakses un kontroles centrs publisko endēmisko teritoriju sarakstu, kurās pēdējo piecu gadu laikā bijis vislielākais vidējais ērču encefalīta gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju. Bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuru dzīvesvieta deklarēta šajā teritorijā, tiek nodrošināta bezmaksas vakcinācija pret šo slimību. 2022. gadā valsts apmaksā vakcināciju bērniem, kuri deklarēti Kuldīgas, Ventspils, Talsu un Dienvidkurzemes novadā.

Īpaša uzmanība potēm būtu jāpievērš ceļotājiem. Mūsdienās ceļojumi uz tālākām un tuvākām zemēm ir populāri dažāda vecuma bērniem, arī skolēniem. Ja plānots ceļojums uz kādu valsti, kurā izplatītas slimības, kuras pie mums sastopamas reti vai nemaz, vismaz divus trīs mēnešus pirms ceļojuma vajadzētu konsultēties ar vakcinācijas speciālistu, piemēram, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Ģimenes vakcinācijas centrā, lai izlemtu, kādas papildu vakcīnas būtu nepieciešamas.

15 slimības, pret ko potē saskaņā ar vakcinācijas kalendāru

* tuberkuloze

* B hepatīts

* difterija

* stingumkrampji

* poliomielīts

* garais klepus

* B tipa H. Infl uenzae infekcija

* pneimokoku infekcija

* rotavīrusu infekcija

* masalas

* masaliņas

* epidēmiskais parotīts

* vējbakas

* gripa

* cilvēka papilomas vīruss