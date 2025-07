Foto – Evija Trifanova/LETA

Parādu piedzinējiem tas neder! Jaunā kārtība, kad vairāk cilvēku var tikt atbrīvoti no parādiem, traucē viņu biznesam







Piektdien, 4.jūlijā, Satversmes tiesā ierosināta lieta “Par Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma 4. panta pirmās daļas 2. un 5. punkta un 5. panta pirmās daļas 2. punkta un 2.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajiem trim teikumiem”.

Satversmes tiesā ir ierosināta lieta, kurā tiks vērtētas tiesību normas, kas nosaka kādos gadījumos un pēc kādiem kritērijiem un pazīmēm fiziskās personas var tikt atbrīvotas no parādsaistībām.

Pieteikuma iesniedzēja – komersants, kura darbība ir saistīta ar parādu pirkšanu un to atgūšanu ārpustiesas kārtībā – norāda, ka apstrīdētās normas būtiski paplašina to personu un gadījumu loku, kad persona var tikt atbrīvota no parādsaistībām. Tā rezultātā pieteikuma iesniedzējai ievērojami samazinājusies liela daļa parādu portfeļa vērtības. Tas pieteikuma iesniedzējas ieskatā aizskar tai Satversmes 105. panta pirmajos trīs teikumos garantētās tiesības uz īpašumu.

Pieteikumā uzvērts, ka apstrīdētās normas ir attiecināmas arī uz parādsaistībām, kuras bija nodibinātas, cedētas vai kuru atgūšana vai izpilde bija uzsākta pirms šo normu spēkā stāšanās. Pieteikuma iesniedzēja skaidro, ka prasījuma tiesības pret konkrētiem parādniekiem iegūtas par tirgus cenu, pamatoti paļaujoties, ka uz šiem parādiem netiks attiecināts Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums. Līdz ar to pieteikuma iesniedzējas ieskatā apstrīdētās normas tostarp pārkāpj Satversmes 1. pantā ietverto tiesiskās paļāvības aizsardzības principu.

Satversmes tiesa uzaicināja Saeimu līdz 2025. gada 4. septembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2025. gada 4. decembris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.