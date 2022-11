Foto: SHUTTERSTOCK

Neesi pārsteigts, ja pēkšņi un negaidīti sāk realizēties tavi sapņi! Horoskopi 11.novembrim Ieteikt







Auns

Pretojies tam, ko tu gribi darīt steigā un ņem vērā vienu – jo vairāk tu steigsies, jo sliktāks būs rezultāts.

Vērsis

Šodien, iespējams, tu pārāk sapriecāsies par kaut kādu tēmu, kas, galu galā, nenotiks ne tuvu tā, kā tu biji domājis. Tāpēc priekšdienām – ja gribi par kaut ko priecāties, dari to tikai tad, kad redzi īsto gala rezultātu.

Dvīņi

Pilnīgi laimīgs tu sajutīsies vien tad, kad sapratīsi, ka esi spējis padarīt smaidīgus apkārtējos. Ja tev šīs sajūtas nebūs, arī tu pats nejutīsies laimīgs.

Vēzis

Citiem cilvēkiem nav noteikti jābūt informētiem par to, cik pārliecināts vai nepārliecināts tu jūties pats par sevi. Tam ir jāpaliek pie tevis paša un pašam ar to arī jātiek galā.

Lauva

Zvaigznes tev iesaka šodien neļauties haosam, jo, ja tam ļausies, protams, ka tev nesanāks atrisināt neko no tā, ko biji iecerējis. Lēnām un mierīgi!

Jaunava

Tu esi tik ļoti pārpildījis sevi ar dažādiem resursiem, kas liekas – pats no tā esi pat noguris. Diena solās būt radoša, taču lielie darbi jāpadara jau rīta pusē.

Svari

Neesi pārsteigts, ja pēkšņi un negaidīti sāk realizēties tavi sapņi. Pats galvenais – turpini ticēt tam, ka tas var notikt, un tad tā patiešām arī būs.

Skorpions

Tu esi pārlieku iedzinis sevi stūrī. Īpaši pēdējās dienās. Šī diena var kļūt par pagrieziena punktu, lai no šī stūra beidzot izkustētos un dotos prom.

Strēlnieks

Iespējams, ka tu šodien varētu būt kāda cita cilvēka iedvesmas avots. Tāpēc tavs galvenais uzdevums ir rīkoties tā, lai pašam par sevi būtu prieks un lepnums.

Mežāzis

Var gadīties, ka tu jau no paša rīta būsi sapratis kādu kļūdu, ko pieļāvi vēl vakar. Un tas nav pasaules gals. Ļoti labi, ka to atradi un tev būs arī iespēja to labot.

Ūdensvīrs

Esi uzmanīgs, apsver savus soļus vairākkārt. Var gadīties, ka izvēle, kuru tu vēlies realizēt, patiesībā nav pareizā.

Zivis

Nevajadzētu par kaut ko pārdzīvot, ja tas nav tavu pārdzīvojumu vērts. Tu esi emocionāls cilvēks, taču pataupi savas emocijas lietām, kas ir to vērtas.