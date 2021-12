Mūsdienīgs dizains dzīvojamā istabā bez Ziemassvētku egles. Foto: Floral Deco/SHUTTERSTOCK

Andris Ozoliņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Katru gadu, tuvojoties Jaungada svētkiem, kaļam plānus, kā tos sagaidīsim, kādu koncertu apmeklēsim, kādu kulinārijas brīnumu baudīsim, kurp dosimies izbraukumā. Lai gadu mijas brīvdienas izbaudītu pilnībā… nedrīkst uzkāpt uz grābekļa. Precīzāk – septiņiem grābekļiem.

Pirmais grābeklis

Svētku virtenes, apģērbs un flīsa gultasveļa ar jaungada motīviem, trauki, aizkari… veikalos var nopirkt simtiem interesantu lietu, ar ko rotāt māju. Ja tas patiesi viss sagādā piln­asinīgu gandarījumu, tad droši var ķerties pie lietas, nest visu mājās un pie reizes padomāt, kur uzglabāt. Tomēr ja problēmu ir vairāk nekā gandarījuma, droši var procesu vienkāršot.

Juristi uzsver, ka par egles iztrūkumu mājās likumos nav paredzēts nekāds sods. Der arī eglīte, egles zariņš vai pat egles imitācija. Pat, ja nekā tāda mājās nav, cilvēks drīkst justies priecīgs, skatoties uz vienu gaismas virtenīti un groziņu ar mandarīniem.

Otrais grābeklis

Tradicionālā saimnieces pirmsjaungada idille ir ļaužu pilna virtuve. Kopīgi ar bērniem tiek gatavoti svētku salāti un būvēta piparkūku mājiņa. Tomēr ne vienmēr jau tie bērni ir tik ļoti uz kulināriju noskaņoti un ar sapīkušām rokām tik garšīgi salāti nesanāk. Tie pazūd pēc septiņām minūtēm, ja saimnieks jau nav aizlaidies agrāk.

Arī vīrs pie pirmās izdevības pamet kaujas lauku… un lielā bļoda ar rasolu jāpiegriež vienai pašai. Vai nav vienkāršāk salātu gatavošanai izmantot pusfabrikātus, kurus atliek tikai sajaukt (protams, izmantojot katrai saimniece zināmās slepenās receptes)? Visgaršīgākais svētku cienasts ir tas, ko ģimene gatavo ar patiesu prieku… un vairāk arī nevajag.

Trešais grābeklis

Daudziem patīk iepakot dāvanas, un tas kļūst par aizraujošu ikgadēju rituālu, kurā tiek izmēģinātas arvien jaunas iepakošanas formas. Tomēr problēmu var radīt lielais dāvanu skaits un strauji kūstošais laiks. Varbūt šogad iztikt bez ietinamā papīra un lentēm. Ir nopērkami tik daudz maisiņu, kārbiņu un kastīšu. Tās var izmantot atkārtoti, bet izlietotam ietinamajam papīram ceļš uz papīrgrozu garantēts.

Ceturtais grābeklis

Pirms svētkiem nav laika apgūt jaunas iemaņas, izvilkt no tālā skapja šuj­mašīnu, kas gadiem ilgi nav lietota. Nav laika iepirkt jaunus rokdarbu rīkus un atvēzēties uz daudzu milzīgu šaļļu adīšanu. Pietiks ar vienu, divām, ar rokām gatavotām lietām, kuru darināšanai izmantosiet sev labi zināmu tehniku. Turklāt, ja adāt, izmantojiet biezu dziju un resnu adatu, lai darbi raitāk sokas.

Piektais grābeklis

Foto “ģimenes idille zem eglītes” var izvērsties par haotisku un murgainu pasākumu ar bērnu ģērbšanos un pozēšanu, ko labāk pārcelt uz dabiskāku vidi vēlāk. Foto: By-_-By/SHUTTERSTOCK

Ja jau ir izveidojusies ģimenes tradīcija taisīt nopietnu kopīgu fotosesiju Jaungada svētku dekorācijās, tā ir viena lieta. Tomēr ja to vēl neesat darījis, foto – “ģimenes idille zem eglītes” – var izvērsties par haotisku un murgainu pasākumu. Pasākums ievelkas, un daudzus, it sevišķi bērnus, nogurdinošā pozēšana un ģērbšanās var izsist no svētku eiforijas. Tad jau labāk ieplānot fotosesiju vasarā, kad to varēs veikt dabā.

Sestais grābeklis

Brīvdienas domātas, lai atpūstos. Tas jāņem vērā, plānojot aktīvo atpūtu. Tā var būt ļoti aizraujoša un ļoti nogurdinoša. Nevajag plānot vairāk nekā divus pasākumus nedēļā, piemēram, svētku vakariņas un izrādes apmeklējumu. Citādi brīvdienas būs mazliet samocītas. Svētku steigā jāiedala mirkļi vienkāršām un atslābinošām lietām, grāmatu lasīšanai, karstai vannai ar putu kalnu, mierīgām sarunām. Aktīvi notikumi jāsajauc ar pasīviem, kas ļaus atjaunot enerģiju. Mazie prieka brīži jāplāno tikpat centīgi, kā tiek norunātas darījumu tikšanās.

Septītais grābeklis

Ja gribas sarīkot svētku vakariņas un labi zināt, ka būs ciemiņi, var rasties kārdinājums uzlabot savu mājas interjeru. Vai tas ir vajadzīgs? Šīs rūpes tikai vairo stresu. Ciemiņi jau brauc pie saimniekiem, nevis pie istabu interjeriem. Nav labāka veida ciemiņu sagaidīšanai – kā starojot, tad atpūšoties un uzkrājot enerģiju.