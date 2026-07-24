“Rietumi paši radīja mītu par Putinu un tagad no viņa baidās,” pārmet Kellogs 0
Krievija nemaz nav tik spēcīga, kā Rietumi paši gadiem ilgi to iztēlojušies. Šādu domu, komentējot ASV ģenerāļa Kīta Kelloga izteikumus, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pauž NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Viņš norāda, ka bijušais ASV prezidenta Donalda Trampa padomnieks nacionālās drošības jautājumos Kīts Kellogs asi kritizējis Rietumu politisko domāšanu par Krieviju. Kelloga ieskatā Vašingtona un Brisele pašas radījušas mītu par neuzvaramu Krieviju un Vladimiru Putinu kā gandrīz nepārspējamu spēlētāju.
“Rietumi paši radīja mītu par Putinu,” Slaidiņš atstāsta Kelloga sacīto.
Pēc viņa teiktā, Rietumu galvaspilsētas pašas savā iztēlē ir “izaudzējušas briesmoni” un tagad no tā baidās. Šī baiļu sajūta, Slaidiņa vērtējumā, noved pie politiskas paralīzes – tiek atlikti vai mīkstināti lēmumi, kas varētu daudz stingrāk ierobežot Kremļa iespējas turpināt karu.
Kelloga doma, pēc Slaidiņa teiktā, ir skaidra: Krievija nav neuzvarama, bet Putina spēks lielā mērā ir atkarīgs no tā, cik daudz Rietumi paši viņam ļauj.
“Putins ir tik varens, cik daudz Rietumi paši viņam to atļauj,” uzsver Slaidiņš.
Viņš norāda, ka šāda pieeja sasaucas arī ar agrākajiem Rietumu līderu izteikumiem par nepieciešamību pārtraukt baidīties no Kremļa eskalācijas draudiem. Ja Rietumi visu laiku rīkojas piesardzīgi tikai tāpēc, ka baidās no Krievijas reakcijas, tad tie paši palīdz uzturēt Putina ietekmes mītu.
Slaidiņa ieskatā šī ir viena no būtiskākajām problēmām Rietumu politikā – Krievijas spēks tiek pārvērtēts, bet Ukrainas iespējas un Rietumu pašu ietekmes sviras pārāk bieži novērtētas par zemu.
Viņš norāda, ka Krievijas armija karā jau vairākkārt parādījusi savas vājās vietas – tā nav sasniegusi sākotnējos mērķus, cieš milzīgus zaudējumus un ir spiesta pielāgoties karam, kuru pati plānoja pabeigt daudz ātrāk.
Tomēr, pēc Slaidiņa teiktā, Rietumos joprojām pastāv bailes pieņemt izšķirošus politiskus lēmumus. Tieši šīs bailes, nevis Krievijas reālā neuzvaramība, ļauj Kremlim turpināt spēlēt uz draudu un iebiedēšanas kārts.
Viņš uzsver, ka mīts par “neuzvaramo Krieviju” ir izdevīgs pašam Putinam. Jo vairāk Rietumi tam tic, jo vieglāk Kremlim panākt vilcināšanos, šaubas un piesardzību jautājumos, kuros nepieciešama izlēmīga rīcība.
Slaidiņš secina, ka Krievijas vara lielā mērā balstās ne tikai uz ieročiem, bet arī uz bailēm, kuras tai izdodas radīt pretinieku galvās. Ja šis psiholoģiskais efekts tiktu salauzts, Rietumiem būtu daudz plašākas iespējas “nolikt Kremlu pie vietas”.