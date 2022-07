VID uzsācis tvarstīt sēņu un ogu tirgotājus ceļmalās, tāpēc esiet apzinīgi Ieteikt







Pilni spaiņi ar gailenēm un dažādām meža ogām šogad bagātīgi pieejami tirgos un ceļu malās pie dabas velšu lasītājiem no dažādiem Latvijas novadiem. Gailenes maksā vidēji no 4–8 eiro litrā, mellenes 5 eiro litrā, lācenes no 6 līdz pat 12 eiro litrā.

Par gūtajiem ienākumiem sezonā kā papildu peļņas avotu tirgotāji runā nelabprāt. Turklāt tos ir grūti aprēķināt – viss atkarīgs no sezonas ražas un laikapstākļiem, kā arī pašu vēlmes lasīt.

“Nav nosakāms, tas var būt tūkstotis, bet varbūt tikai simts eiro,” sacīja Tatjana.

“Ogas ļoti grūti lasīt, četras stundas palasi un viss. Ne katru dienu tirgojam, citreiz nedēļā reizi vai divas reizes,” pastāstīja Valentīna.

Likums nosaka – ja peļņa gada laikā no šāda veida tirdzniecības sasniedz trīs tūkstošus eiro, tad jāreģistrē saimnieciskā darbība. Ja peļņa mazāka, iedzīvotāju ienākumu nodoklis nav jāmaksā.

“Galvenais, ko ievērot ir nepieciešams, fiksējam ienākumus, lai varam konstatēt, kurā brīdī tiek pārsniegts šis 3000 eiro ienākumu slieksnis. Vajadzības gadījumā pārdevējam būs jāpierāda, cik mēs esam šajā sezonā vai konkrētajā taksācijas gadā esam nopelnījuši,” norādīja VID Vidzemes nodaļas Konsultāciju daļas konsultante Evija Štālmane.

Visiem Valsts ieņēmumu dienests (VID) nemaz izsekot nevar, tādēļ paļaujas uz tirgotāju godaprātu.

Sastaptie tirgotāji gan šādus uzskaites žurnālus nemaz neveido, jo peļņa nav tik liela.

Jāievēro arī, ka no sezonas dabas velšu tirgošanas gūtie ienākumi summējas kopā ar tiem ienākumiem, kas gūti, pārdodot ražu arī no savām piemājas saimniecībām, piemēram, āboliem, ziediem, dārzeņiem un tamlīdzīgi.

“Iespēju robežās Valsts ieņēmumu dienests pārbauda. Protams, ja tirgū inspektors prasīs uzrādīt ienākumus, prasīs arī ogu izcelsmi uzrādīt, ka šīs ogas ir lasījis, nevis iepircis un pēc tam tālāk pārdod.

Ja ogas tiek no kāda cita lasītāja iepirktas un pēc tam pārdotas, tad jau ir jāreģistrē saimnieciskā darbība,” skaidroja VID pārstāve.

VID redzeslokā ik gadu nonāk vidēji 20 personas, kuras nav reģistrējušas saimniecisko darbību gadījumos, kad tas bijis jāveic.

Šīm personām VID sūta vēstuli ar aicinājumu sakārtot darījumus, taču praksē tas nenotiek.