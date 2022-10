Erotisko romānu autore Karīna Račko

Simpātiskā zobārste un erotisko romānu autore Karīna Račko, kura nesen pārsteidza sabiedrību ar paziņojumu par šķiršanos no vīra Kristapa, tagad sarunā ar video portālu “1188 Play” atklājusi savas pārdomas un apsvērumus, kas līdz šādam rezultātam pāri noveda.

“Vienīgais jautājums, ko sev uzdodu, ir – kāpēc tik ilgi mocījos un nepieņēmu lēmumu aiziet jau ātrāk? Ja abi ar partneri esat attīstījušies pavisam citā virzienā, ja vairs nav nekā kopīga, nevajag censties izdomāt iemeslus, kādēļ būtu vērts šādas attiecības saglabāt. Jā, te es nonācu pretrunās – es it kā citām sievietēm vienmēr ieteicu nebaidīties mainīt savu dzīvi, būt drosmīgām, bet pati tomēr baidījos aiziet, lai gan beidzamais laiks bija patiešām mokošs. Visvairāk laikam baidījos par to, kā meita to uztvers.

Bet tad vienā dienā vienkārši saņēmos, savācu mantas un aizbraucu. Pirmajā brīdī bija tāda kā “izmesta no laivas” sajūta.

Kaut arī es pati no tās laivas taču biju izkāpusi. Taču pēc tam pārņēma tāds ārkārtīgi pozitīvu emociju vilnis, atvieglojums – es biju brīva, ko vienmēr biju gribējusi,” – stāsta rakstniece.

Karīna atklāj arī, par ko būs viņas jaunais romāns “Es neesmu tava”, kuras nosaukums mudina vilkt paralēles ar rakstnieces pašas dzīvē notiekošo. Rutīna attiecībās, monogāmija, greizsirdība – arī šīs daudziem aktuālās lietas būs apcerētas jaunajā grāmatā.

Jau vēstīts, ka Karīnas un viņas bijušā vīra laulības dzīve ilga 10 gadus un pāra kopdzīves laikā piedzima arī meita Šarlote. Augusta nogalē pāris parakstīja šķiršanās dokumentus.

Tikmēr Karīnas nu jau bijušais vīrs Kristaps socvietnēs sācis aktīvi publicēt savu “jauno dzīvi” ar mīļoto sievieti Evitu Stelmahu. Spriežot pēc fotogrāfijām, pāris šobrīd ir devies ceļojumā uz Kipru.

