VIDEO. Kartupeļu raža būs vidēja, pabarot sevi varam, pauž Gūtmanis







Lauksaimniecībā kopumā šis gads varētu būt labs un izdevies. Tā Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta Panorāma” sacīja Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis.

Tagad laikapstākļi priecē, pauda Gūtmanis: “Ražas novākšana pēdējā nedēļā bijusi laba, graudu kulšanas apstākļi labi. Savukārt kartupeļu raža nebūs tik laba, kā cerēts, sausums kartupeļus ietekmē negatīvi.”

“Mēs kā valsts sevi pabarot varam. Bet tai attīstībai, ikdienas darbībai jābūt vērstai uz to, lai neviena no nozarēm neizkristu ārā no šīs aprites, lai visi spētu ēst pilnvērtīgi. Ir dažas produktu grupas, ko iepērkam, bet lielos vilcienos sevi pabarot varam,” pauda Gūtmanis.

LOSP valdes priekšsēdētājs arī atzina, ka veikalniekiem ir bažas par iedzīvotāju pirktspēju, tādēļ tiek meklēts kāds risinājums: “Tāpēc runājam par samazinātu PVN ieviešanu. Mēģinām parādīt, ka tas būtu ietekmējošs faktors, lai cena nekāptu tik strauji. Esam runājuši, ka veikali būtu gatavi parakstīt līdzīgu vienošanos kā eiro ieviešanas laikā, ka būs godīgi PVN ieviesēji. Sekot tam līdzi, lai cenas netiktu mākslīgi celtas. Šobrīd neesam pie šādas vienošanās ar politiķiem nonākuši.”