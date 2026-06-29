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Ja notiek kāda ķibele, citi raud, bet šīs zodiaka zīmes nekavējoties steidz uz veikaliem, lai kliedētu bēdas 0

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kokteilis.lv
9:02, 29. jūnijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Dažiem slikta diena beidzas ar plediņu, seriālu un klusumu, citi zvana draugiem vai dodas garā pastaigā. Taču ir cilvēki, kuri stresa un skumju brīžos pēkšņi sāk pārlūkot interneta veikalus vai dodas uz tirdzniecības centru “tikai paskatīties”.

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Astrologi uzskata, ka dažām zodiaka zīmēm iepirkšanās ir viens no galvenajiem veidiem, kā uzlabot garastāvokli un atgūt emocionālo līdzsvaru. Dažreiz pietiek pat ar nelielu pirkumu, lai diena šķistu daudz labāka.

Psihologi skaidro, ka šādos brīžos smadzenes saņem īslaicīgu prieka devu – jauns pirkums rada pozitīvas emocijas un palīdz uz brīdi aizmirst stresu, nogurumu vai vilšanos.

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