Rabarberu sezona! 29 dažādu rabarberu ēdienu receptes

14:45, 31. maijs 2026
Ir labākais laiks rabarberiem! Tie lieliski iederas gan saldos, gan sāļos ēdienos, tajos slēpjas latvieša pavasara garša, vai ne?

Esam apkopojuši interesantākās rabarberu ēdienu receptes vienkopus, lai ērti varat izplānot savu nākamo nedēļu ēdienkarti, iekļaujot tajā sezonā esošos rabarberus un izbaudot to skābumu.

Bet vispirms daži vārdi par rabarberu novākšanu. Kā to darīt pareizi?

Rabarberu kāti aug pakāpeniski. Ikreiz jāņem vecākos, resnākos. Tā rīkojoties, var novākt apmēram pusi no cera kopējās zaļās masas. Vācot ražu, novērtē, vai cers vēl izskatās pietiekami kupls, jo turpmākai attīstībai tam vajadzīga šī zaļā lapu masa.

Nedrīkst vienā reizē noraut visu rabarberu ceru pliku. Rabarberu kātus vāc, izraujot no cera. Tos negriež, jo palikušās kāta daļas bojāsies. Kad kāts norauts, tam nogriež lapas un apakšgalu.

Aplams ir pieņēmums, ka rabarberus drīkst vākt tikai līdz Jāņiem, jo pēc tam tie kļūst indīgi. Ar laiku kātos tiešām attīstās skābeņskābe. Taču nekas traks nenotiks, ja no tiem kādu reizi pagatavos padzērienu. Pāraugušie kāti paši pēc struktūras kļūst netīkami – stiegraini, sausi.

Taču tā nenotiek, ja no rabarberu cera regulāri vāc ražu. Ja vecie kāti izrauti, tad jaunie, kas augs vietā, būs gardi un nesaturēs kaitīgās vielas.

