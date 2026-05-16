Foto: Unzplash.com/ Archidea X

To nemaz nevar izdarīt? Jaunie īpašnieki atklāj, cik sarežģīti Latvijā ir nomainīt mājas nosaukumu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
6:45, 16. maijs 2026
Stāsti Izpēte

Nopirkts īpašums sagādā daudz prieka, taču daudzi pat nespēj iedomāties, cik pašsaprotamas lietas reizēm mūsu valstī ir grūti atrisināt. Piemēram, vai esi viens no tiem, kuri domā, ka mājas nosaukuma maiņa ir pavisam viegls un ātrs process? Ja tā, tad nāksies vilties.

Kokteilis
Kuras 4 horoskopa zīmes ir vislielākie sliņķi? Pat siltās brīvdienās viņus nevar dabūt ārā no dīvāna 2
Ukrainas izlūkdienestu rīcībā nonākuši dokumenti, kas atklāj Krievijas iespējamos nākamos mērķus
Kokteilis
Sestā maņa viņiem ir dabas dota: dzimšanas datumi, kuriem piedēvē “raganisku” enerģiju
Lasīt citas ziņas

Baiba sociālo mediju platformā “Threads” raksta: “Vai tā ir taisnība, ka jaunie īpašnieki mājai nevar mainīt nosaukumu, ja vecais atbilst Valsts valodas centra prasībām (latviešu valodā, labskanīgs utt.)?

Piemēram, ja kāds nopērk māju “Mālnieki”, bet grib to pārsaukt par “Cielaviņas”, to nemaz nevar izdarīt, jo “Mālnieki” ir normāls nosaukums? Pirms pāris dienām šādu informāciju atradu internetā, bet tas šķiet ļoti jocīgi.

P.S. Ko šādā kontekstā nozīmē “labskanīgs”?”

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Dzeltens vairs nav modē? Vai Latvijas mežos tiešām sākušas augt sarkanas gaiļbiksītes
VIDEO. Āpsis tik ļoti aizraujas ar pusdienu meklējumiem, ka nepamana cilvēku
Ukrainas izlūkdienestu rīcībā nonākuši dokumenti, kas atklāj Krievijas iespējamos nākamos mērķus

Komentāros viedokļi dalās. Kāds lietotājs norāda, ka šāds regulējums būtu loģisks: “Tāpat kā nevar mainīt adresi, ja runa ir par ielas nosaukumu. Iestātos liels haoss, ja pēc katras īpašnieku maiņas māju sauktu citā vārdā. Arī no kultūrvēsturiskā viedokļa tas nebūtu pareizi.”

Cits lietotājs skaidro, ka nosaukumu tomēr var mainīt, taču ir ierobežojumi: “Mājas nosaukumu var mainīt, bet tam jāatbilst latviešu valodai, tas nedrīkst būt aizskarošs un nedrīkst dublēties ar citiem nosaukumiem (piemēram, pagasta ietvaros).”

Savukārt vēl kāds komentētājs piebilst ironiski: “Labi, ka neļauj mainīt māju nosaukumus. Pietiek jau, ka atļauj bērniem dot visādus vārdus.”
Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

LA.LV sazinājās ar Rīgas pašvaldība Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatori Tatjanu Smirnovu. Viņa skaidro, ka Rīgas administratīvajā teritorijā adresācijā tiek izmantoti ielu nosaukumi un vietvārdi – parkiem, laukumiem, skvēriem, promenādēm un citām teritorijām.

Individuāli māju nosaukumi Rīgā netiek piešķirti.

Lai noskaidrotu, kā ir patiesībā, jāskatās arī normatīvajos aktos. Izrādās, ka daļai komentētāju tiešām ir taisnība.

Saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem adresācijas un vietvārdu veidošanas noteikumiem māju nosaukumus nevar brīvi mainīt tikai pēc īpašnieka vēlmes. Tie nav vienkārši “nosaukumi”, bet oficiāli vietvārdi, kuriem ir arī kultūrvēsturiska nozīme.

Nosaukuma maiņa ir iespējama tikai noteiktos gadījumos, piemēram, ja tas neatbilst latviešu valodas prasībām, nav labskanīgs vai rada neskaidrības. Turklāt šādu lēmumu nepieņem pats īpašnieks, to izvērtē pašvaldība, un nepieciešams arī Valsts valodas centra atzinums.

Tas nozīmē, ka situācija, ko apraksta Baiba, nemaz nav tik nereāla, ja mājas nosaukums jau atbilst visām prasībām, tā maiņa var tikt atteikta.

Vienlaikus jāņem vērā, ka Latvijā pastāv arī ierobežojumi – nosaukums nedrīkst dublēties ar citiem, tam jābūt latviešu valodā un jāatbilst vietvārdu veidošanas tradīcijām.

Tātad, lai arī sākotnēji var šķist, ka mājas nosaukums ir katra īpašnieka brīva izvēle, realitātē tas ir daudz stingrāk regulēts process, nekā varētu domāt.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
LA.LV Aptauja

Vai zināji?

  • Jā, sen jau
  • Jā, piespiedu kārtā uzzināju
  • Nē, pirmo reizi dzirdu
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Neviens no mums nezina, ko tas nozīmē.” Skaidrojam, kas ir īpašuma domājamā daļa un vai to ir vērts iegādāties
“Atklājās vairākas ļoti interesantas juridiskas nianses…” Saules paneļi var radīt nopietnas problēmas
Mājas
Uzkopjot mājokli, ir vērts pamēģināt zviedru pieeju kārtības uzturēšanā. Skaidrojam pamatprincipus!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.