VIDEO. "Vai tas tiešām esi tu?!" Putina izskats pat viņa tuvākajiem liek uzdot šo jautājumu
Vladimirs Putins kārtējo reizi licis uzvirmot baumām par savu veselības stāvokli un neveiksmīgām plastiskajām operācijām. Uzvaras dienas parādē diktators parādījies ar neierasti uzpampušiem vaigiem, ko interneta lietotāji jau nodēvējuši par „lēto filleru” rezultātu.
Krievijas diktators Sarkanajā laukumā 9. maijā notikušajā pasākumā izskatījās “redzami novecojis”. Lai gan parāde bija iecerēta kā Krievijas varenības demonstrācija, tā izvērtās par apkaunojumu – pasākuma mērogs tika krasi samazināts, baidoties no iespējamiem Ukrainas dronu uzbrukumiem, par to plašāk vēstīts vietnē The Sun.
Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko, publicējot kādu no īpaši neglaimojošajiem kadriem, ironizēja: “Lūk, uzvarētāja un lielvalsts līdera seja. Izskatās, ka sankcijas ir skārušas pat Putina botoksu.”
Parāde, kurā drošības apsvērumu dēļ nebija redzama un dzirdama ierastā tanku un raķešu kolonnu dārdoņa, noritēja pastiprinātas apsardzes pavadībā. Monitoringa grupa “Crimean Wind” norāda uz vēsturisku likumsakarību: “Vēsture rāda, ka daudzi diktatori pirms sava režīma sabrukuma vai nāves sāk strauji novecot. Zinātnieki to saista ar hronisku stresu, paranoiskām bailēm zaudēt varu un izolāciju – tas viss paātrina organisma nolietošanos.”
Tikmēr ukraiņu analītiķis Ivans Jakovina izteicies vēl skarbāk: “Var pieņemt, ka šī parāde viņam bija pēdējā.”
Vai tas vispār ir viņš?
Spekulācijas par Putina veselību un iespējamo dubultnieku izmantošanu nav nekas jauns, taču pēdējā laikā tās sasniegušas kulmināciju. Pat diktatora bijusī skolotāja, 92 gadus vecā Vera Gureviča, nesenā, Kremļa rūpīgi inscenētā tikšanās reizē, šķiet, nesaprotami raudzījās uz savu bijušo audzēkni.
Pētot Putina seju, viņa ar šaubām balsī jautāja: „Vai tas tiešām esi tu?” „Jā, tas esmu es. Tas esmu es,” viņš steidza atbildēt.
🔴 PUTIN personally drives his former GERMAN teacher, Vera Gurevich, in his AURUS limousine for a HEARTFELT reunion and dinner at the Kremlin. pic.twitter.com/UGNjRCp75z
— Russia 12 🇷🇺 (@Russia_Scope) May 12, 2026
Ukrainas izlūkdienesti jau iepriekš ziņojuši, ka tirāns publiskos pasākumos regulāri izmanto dubultniekus, jo paniski baidās no atentātiem.
Kritiķi Putina parādīšanos 9. maija parādē nodēvējuši par viņa neveiksmju simbolu. Ukrainas komentētājs Aleksejs Kopitko uzsver: “Parādē uzmanības centrā nebija lielvalsts līderis, bet gan noguris, vecs vīrs ar skraidošu skatienu, kuru apkārtējie vēl pacieš. Un viņš to jūt. Mazs, nespēcīgs cilvēks, kurš salīcis zem nastas, ko vairs nespēj pacelt.”
Eiropas izlūkdienestu nopludinātā informācija liecina, ka Putina personīgā apsardze ir dramatiski pastiprināta. Tiek ziņots, ka “par savu dzīvību trīcošais” diktators tagad nedēļām ilgi uzturas pazemes bunkurā Krasnodaras apgabalā, izvairoties no jebkāda riska un pilnībā izolējot sevi no ārpasaules.