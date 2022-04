Foto: Santa Atte

FOTO. Radošas idejas, kā dekorēt galdu Lieldienās







Lieldienas ir svarīgi ģimenes svētki, kad pie galda tiekas tuvinieki, radi un draugi. Tāpēc saimnieki cenšas svinību galdu izrotāt, lai būtu prieks gan lieliem, gan maziem. Neatkarīgi no tā, vai pie galda sēdēs tikai pieaugušie vai arī bērni, Lieldienu zaķis ir tradicionāls rotājums. To var tamborēt, adīt vai filcēt, var arī nopirkt šokolādes garaušus. Lai no kāda materiāla būtu Lieldienu zaķi, tos var sēdināt tieši uz šķīvjiem, kārtot ap vāzēm vai svečturiem.

1. Filca zaķis un cālis

Foto: Santa Atte

Nepieciešamie materiāli: filca audums A4 izmēra (cāļiem dzeltens un sarkans, zaķiem balts vai pelēks), melns mulinē diegs vai dzija, pogas vai pielīmējamās actiņas, 0,7–1 cm plata atlasa lente, adata un diegs.

Kā darina zaķi

Foto: Santa Atte

Foto: Santa Atte

Balto filca audumu vertikāli pārloka uz pusēm, uzliek zaķa šablonu (9 x 19 cm) – izkārtojot šablonus vertikāli vienu pret otru. Uz A4 izmēra auduma var izveidot divus zaķus. Apzīmē un izgriež. Izgrieztās detaļas sašuj ar pārmalu dūrienu vai ar šujmašīnu, ausis atstājot nesašūtas. Ar melnu mulinē diegu vai dziju uzšuj deguntiņu un actiņas katrā pusē (var izmantot arī pogas vai veikalos nopērkamās pielīmējamās vai piešujamās actiņas). Mugurpusē piešuj pūkainu ļipu un ap kaklu apsien atlasa lentīti.

Kā darina cāli

Foto: Santa Atte

Dzelteno filca audumu vertikāli pārloka uz pusēm, uzliek cāļa šablonu (9 x 9 cm) – izkārtojot šablonus, uz A4 izmēra auduma var izveidot trīs cāļus. Apzīmē un izgriež. No auduma pārpalikumiem izgriež divus spārnus katram cālim. No sarkanā auduma izgriež sekstes daļu. Detaļas sašuj ar pārmalu dūrienu vai ar šujmašīnu, neaizmirstot augšdaļā iešūt sekstes detaļu, bet asti atstājot nesašūtu. Katrā pusē piešuj actiņas un spārniņus.

2. Adīts zaķis, cālis, vāvere, varde vai pele

Foto: Santa Atte

Nepieciešamie materiāli: aptuveni 50 g dzijas (50 g = 100 m) dažādās krāsās atkarībā no izvēlētā dzīvnieciņa, 2,5 vai 3. nr. adāmadatas, pogas actiņām.

Darba gaita

Foto: Santa Atte

Ada ar divām adāmadatām dubultajā jeb tuneļadījumā. Uzmet 32 valdziņus, sadala uz pusēm uz divām adatām, saloka uz pusēm un, ņemot talkā trešo adatu, visus valdziņus pārliek uz vienas adāmadatas, ņemot pamīšus 1 valdziņu no vienas adatas šajā pusē un 1 valdziņu no adatas otrā pusē. Kad visi valdziņi uzlasīti, ada labiski 16 rindas – katrā rindā izada tikai tos valdziņus, kas priekšējie (katrs otrais), bet aizmugurējos (katrs nākamais aiz izadītā iepriekšējā) pārceļ neizadot. Sākot no 17. rindas, katras izadītās adatas pēdējos 2 valdziņus saada kopā, līdz uz adatas atlikuši 24 valdziņi.

Ar nākamo rindu sāk veidot attiecīgam izvēlētajam dzīvnieciņam raksturīgo galvas detaļu:

• cālim sarkanu trīsdaļīgu seksti (veidojot 3 atsevišķus ieapaļus stabiņus no 8 valdziņiem katru, 4–6 rindas garus);

• zaķim 2 garas ausis (veidojot 2 garus stabus no 10 malējiem valdziņiem katru, aptuveni 20 rindas garus, bet 4 vidējos valdziņus saadot jeb noraucot);

• pelei 2 apaļas ausis (veidojot 2 apaļus stabiņus no 12 valdziņiem katru, aptuveni 10 rindas garus);

• vāverei 2 spicas ausis (veidojot 2 spicus stabus no 8 malējiem valdziņiem katru, katrā rindā saadot pēdējos 2 valdziņus, 6–8 rindas garus, bet 8 vidējos valdziņus saadot jeb noraucot);

• vardei 2 acu vietas (veidojot ieapaļus 2 stabiņus no 8 malējiem valdziņiem katru, 4–6 rindas garus, bet 8 vidējos valdziņus saadot jeb noraucot).

Nobeidzot adījumu, ievelk adījumā visus diegu galus.

Kad pamats uzadīts, veido purniņa aplikāciju. Acis var veidot gan no pogām, gan no filca, gan izšujot ar melnu diegu. Deguna vietā var iešūt pogu vai arī ar melnu dziju izšūt deguna un mutes formu.