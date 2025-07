Foto – LA.lv Foto – LA.lv

Ne visi dārza kukaiņi ir kaitīgi, iepazīsti savus slepenos sabiedrotos, kuri patiesībā palīdz rūpēties par dārza labklājību Ieteikt







Redzi kukaini savā dārzā un uzreiz gribi to padzīt? Nesteidzies! Ne visi rāpojošie viesi nāk ar ļaunu nolūku, patiesībā daudzi no tiem ir vērtīgi palīgi, kas palīdz augiem augt, ziedēt un pasargā tos no kaitēkļiem.

Reklāma Reklāma

Kā norāda Pensilvānijas Dārzkopības biedrības viceprezidents Endrjū Bantings, šiem labvēlīgajiem kukaiņiem ir izšķiroša nozīme dārza ekosistēmā, viņi apputeksnē ziedus, iznīcina kaitēkļus un uztur līdzsvaru.

Zirnekļi

Lai gan zirnekļi tehniski nav kukaiņi, tie ir vieni no svarīgākajiem dārza sabiedrotajiem. Piemēram, krāšņais dārza zirneklis (Argiope bruennichi) ar melni dzeltenu rakstu un rūpīgi izveidotu tīklu noķer mušas, sienāžus un citus kaitēkļus, pirms tie nodara postu augiem. Šie zirnekļi ir nekaitīgi cilvēkiem un parasti apmetas netraucētos dārza stūros, ļauj viņiem tur palikt!

Kamenes – klusie apputeksnētāji

Kamenes izskatās biedējoši, taču tās ir vieni no svarīgākajiem apputeksnētājiem. Viņu “sasitienu apputeksnēšana”, kuras laikā viņas vibrē, lai atbrīvotu ziedputekšņus, ir īpaši svarīga tomātiem, pipariem un mellenēm. Lai pievilinātu kamenes, stādi vietējos ziedošos augus, kas zied visu sezonu, un izvairies no pesticīdiem.

Mārītes – laputu šausmas

Mārītes nav tikai simpātiskas, tās ir dārza supervaroņi! Viena kāpura dzīves laikā, tā var apēst simtiem laputu. Tās barojas arī ar ērcēm un citiem kaitēkļiem. Mārītes īpaši iecienījušas dilles, fenheli un kliņģerītes, iestādi tās savā dārzā, lai šīs mazās vaboles justos kā mājās.

Tauriņi gan skaisti, gan noderīgi

Tauriņi nav tikai prieks acīm, tie ir arī lieliski apputeksnētāji. Tauriņi barojas ar piena zāles lapām, savukārt pieaugušie dzer nektāru. Lai piesaistītu tauriņus, audzē piena zāli, floksus, dilles, fenheli un pētersīļus.

Dievlūdzēji – dārza kareivji

Dievlūdzējs izskatās rāpojošs, bet ir izcils mednieks. Ar savām priekšējām ķetnām viņš noķer visu, ko spēj, pat citus kukaiņus. Lai arī dažkārt uzbrūk arī labvēlīgajiem kukaiņiem, dievlūdzēja klātbūtne parasti norāda uz veselīgu ekosistēmu.

Zemes vaboles – dārza naktssargi

Zemes vaboles ir nakts plēsēji, kas medī kāpurus, gliemežus un citus kaitēkļus, kas kaitē saknēm un lapām. Tās neēd augus un ir īpaši aktīvas mitrā augsnē. Neapstrādā augsni pārāk bieži un atstāj nelielu organisko kārtu, lai šie klusie sargi justos droši.

Lidinātājmušas – bites dubultnieki

Pirmo reizi ieraugot, šķiet, ka tā ir bite. Taču šīs melni dzeltenās svītrainās mušas nekož un ir ļoti noderīgas. Pieaugušās mušas dzer nektāru, bet to kāpuri aprij laputis un citus kaitēkļus. Lai piesaistītu lidinātājmušas, dārzā stādi pelašķus un piparmētras.

Reklāma Reklāma

Tavs dārzs nav tikai augi, tā ir vesela dzīvības sistēma, kurā katram kukainim ir savs uzdevums. Neiznīcini uzreiz visu, kas rāpo! Iepazīsti, novēro un izmanto dabas gudrību savā labā.