Trauksme nozarē. Neslēgsim nevienu, bet atņemsim naudu – kāda nākotne sagaida reģionālās slimnīcas 0
Latvijas Slimnīcu biedrība (LSB) pauž nopietnas bažas par Veselības ministrijas sagatavotajām un valdības akceptētajām izmaiņām slimnīcu finansēšanas modelī, kas paredz būtisku līdzekļu samazinājumu vairākām reģionālajām un lokālajām slimnīcām, un šo līdzekļu pārvirzīšana atsevišķām slimnīcām. Šādas izmaiņas tieši apdraud neatliekamās un plānveida aprūpes pieejamību Latvijas reģionos, tā portālam LA.lv paziņoja LSB.
LSB uzsver: problēma nav miljonu eiro pārdalē starp slimnīcām. Tās ir tikai sekas daudz dziļākai un ilgstošai problēmai – hroniski nepietiekamam veselības aprūpes finansējumam, kas gadiem ilgi nav ticis risināts.
Līdzekļu pārvirzīšana no vienas slimnīcas uz citu neatrisina veselības aprūpes finansējuma nepietiekamību, bet gan nostāda atsevišķas slimnīcas labvēlīgākā pozīcijā pret citām slimnīcām, kas ir bīstama un neproduktīva “skaldi un valdi” politika un mēģinājums finansējuma trūkumu risināt uz vienas slimnīcu grupas rēķina.
LSB ieskatā nav pamatots apgalvojums, ka neviena slimnīca netiks slēgta, ja vienlaikus tiek samazināta daļa no slimnīcas ienākumiem līdz līmenim, kad palīdzības sniegšanas pārtraukšana (nodaļu slēgšana) ir vienīgā izeja no izveidotās situācijas.
Svarīgi uzsvērt, ka šīs izmaiņas izriet no Ministru kabineta noteikumu Nr. 555 grozījumiem[ 2025. gada 22. decembri Ministru kabinets apstiprināja Grozījumus Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”], pret kuru virzību LSB jau sākotnēji iebilda, norādot uz nepietiekamu ietekmes izvērtējumu un risku reģionu slimnīcu darbībai.
LSB norāda, ka līdzīga situācija vērojama arī ambulatorajā sektorā, kur bērnu pakalpojumu nodalīšana no pieaugušo pakalpojumiem faktiski ir atzīšanās nespējā nodrošināt pakalpojumus visiem. Ja finansējums nepietiek, ir jābūt diskusijai par pakalpojumu grozu un pacienta līdzmaksājumiem, nevis par iekšēju pārdali pretstatot pacientu grupas, kurām visām ir apsolīta valsts garantētā veselības aprūpe.
LSB aicina risināt problēmas sakni – kopējā veselības aprūpes finansējuma nepietiekamību; nodrošināt taisnīgu, caurskatāmu un tiesisku finansējuma sadali, kas balstīta reālajās pacientu vajadzībās.
Latvijas veselības aprūpes sistēmu un slimnīcas nav iespējams uzturēt, ja viena slimnīcu grupa tiek glābta uz citu slimnīcu grupas rēķina, vēsta medijiem izpaltītā informācija.