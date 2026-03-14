Kremlis var sabrukt kā kāršu namiņš! Artis Pabriks norāda uz nopietnām problēmām Krievijā 0
Vai Irānas līdera Ali Hamenei nāve ir padarījusi Putinu bažīgāku par savu nākotni? TV24 raidījumā “Ziņu TOP” viedoklī dalās domnīcas “Ziemeļeiropas politikas centrs” direktors un Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas vadītājs (LA) Artis Pabriks.
“Es domāju, ka jā!” skaidri pasaka A. Pabriks. Viņš salīdzina autoritāru režīmu ar demokrātiju: “Autoritāri režīmi ir stingri tad, kad viņi tiek pārvaldīti ar stingru roku un neviens viņus neizaicina. Atšķirībā no demokrātijas, autoritārs režīms var sabrukt kā kāršu namiņš ļoti īsā laikā.” Viņaprāt, šī gada laikā, arī iekšpolitiski, Krievija ir palikusi vājāka, lai arī tas, iespējams, uzreiz nav redzams.
Sīkāk skaties video!