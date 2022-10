Sumbri Līvānu pusē. Dabas aizsardzības pārvalde. Aculiecinieka foto

Ap Līvāniem klaiņo trīs bezbailīgi sumbri. Brīdina netuvoties dzīvniekiem!







Līvānu novadā konstatēti brīvi klīstam un ganāmies trīs sumbri, kuru uzvedība vedina speciālistus domāt, ka sumbri ir pieraduši pie cilvēkiem un varētu būt izmukuši no kādas vietas, kur tie turēti iežogotā platībā nebrīvē, raksta portāls lsm.lv.

Dabas aizsardzības pārvalde aicina steidzami atsaukties sumbru īpašniekus.

Tā kā gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs sumbri tiek turēti briežu dārzos un privātos zooloģiskajos dārzos, Dabas aizsardzības pārvalde atgādina – netuvoties, netraucēt un nekādā gadījumā nepiebarot dzīvniekus.

Dabas aizsardzības pārvalde. Aculiecinieka foto

Pēc vietējo iedzīvotāju novērojumiem, foto un video materiāliem to uzvedība gan ir bijusi tramīga, bet bez agresijas pazīmēm. Tie tuvojas viensētām un lopu barībai. Visticamāk, ka dzīvnieki varētu būt ieklīduši no Baltkrievijas, kur tie audzēti iežogotā platībā.

Ja tuvākajā laikā šādas ziņas netiks saņemtas, pārvalde organizēs sumbru pārvietošanu uz piemērotu novietni dzīvei nebrīvē, dzīvnieku novietnē Latgalē, raksta lsm.lv.

Gadījumā, ja tiek novērota sumbru tuvošanās apdzīvotām vietām, viensētām vai to uzvedība kļuvusi agresīva, kā arī ja dzīvnieks ir nonācis bezpalīdzīgā stāvoklī (savainots, iestrēdzis utt.), tūlīt jāzvana pārvaldei pa tālruņa numuru 64605860 vai 28323081.

Sumbrs ir bara dzīvnieks. Un, lai gan tas ir zālēdājs, tomēr kā jebkurš savvaļas dzīvnieks, izjūtot apdraudējumu, var kļūt bīstams cilvēkam.

Sumbriem rudens ir pārošanās laiks. Drošības labad liellopu īpašniekiem Līvānu novada Rožupes pagastā un tā apkaimē būtu vēlams lopus naktī neatstāt ganībās.

Iepriekš sumbru viesošanās Latvijā tika konstatēta 2017. gadā, kad viens sumbrs ilgstoši uzturējās Dagdas novadā.

Vēsturiski sumbrs ir bijusi Latvijas savvaļā dabiski sastopama suga, līdz ar to sumbra atgriešanās Latvijas savvaļā ir dabisks process, tiem ienākot Latvijas teritorijā no Lietuvas vai Baltkrievijas. No juridiskā viedokļa sumbrs ir uzskatāms par nemedījamo dzīvnieku, akcentē portāls lsm.lv.