Vienkāršs veids, kā atbrīvoties no drātstārpiem: rezultāts ir pamanāms jau dažu dienu laikā 0
Drātstārps, vaboļu kāpurs, kas vairākus gadus dzīvo augsnē, spēj nodarīt ievērojamu kaitējumu ražai, īpaši kartupeļiem, burkāniem un citiem sakņaugiem. Lai aizsargātu dārzu no šī kaitēkļa, var izmantot gan tautas metodes, gan ķīmiskos līdzekļus.
Apvienojot dažādas pieejas, iespējams panākt vislabākos rezultātus. Šeit apskatīsim efektīvākos veidus, kā atbrīvoties no drātstārpiem, un noskaidrosim, kad ir vērts ķerties pie insekticīdiem.
Drātstārpa klātbūtni visbiežāk var pamanīt pēc bojātiem dārzeņiem, taču tos ir iespējams iznīcināt vai aizbaidīt no dārza.