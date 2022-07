Keitas Midltones vecāki - Kerola un Maikls Midltoni dažādos laikos

Tiek ziņots, ka prinča Viljama sievas Keitas Midltones vecāki – Kerola un Maikls Midltoni ir ieplānojuši savā 6 mijonus vērtajā Baklberijas namā izmitināt ukraiņu bēgļus, raksta izdevums “The Sun”.

Baklberija ir neliels, bet pārticis ciems un pagasts Rietumberkšīrā (Anglijā), kas atrodas aptuveni 5 jūdzes uz ziemeļaustrumiem no Ņūberijas. Tur Keitas Midltones vecākiem pieder grezna muiža.

Keitas Midltones vecāki – Kerola un Maikls Midltoni 5.jūlijā apmeklēja Vimldonas tenisa čempionātu. Foto: AP/ SCANPIX/ LETA

Kerola un Maikls Midltoni esot daudz runājuši ar ciemata iedzīvotājiem par to, kā viņi visi kopā varētu palīdzēt kara bēgļiem no Ukrainas. Jau ziņots, ka šobrīd agresorvalsts Krievijas izraisītā slaktiņa dēļ Ukrainā savu zemi bijuši spiesti atstāt 5,2 miljoni bēgļu. Tāpēc Midltoni ir vēlējušies sniegt savu palīdzību nelaimē nonākušajām ģimenēm un piedāvāt dzīvesvietu savā plašajā mājoklī.

Tomēr problēma ir tāda, ka šajā pašā mājoklī regulāri uzturas prinča Viljama un Keitas Midltones trīs bērni – astoņgadīgais princis Džordžs, septiņgadīgā princese Šarlote un četrus gadus vecais princis Luiss, kuri ir ļoti iecienījušies ciemoties pie saviem vecvecākiem. Keita Midltone vairākās intervijās arī ir stāstījusi, ka viņas mamma Kerola viņai ir liels atbalsts bērnu audzināšanā un pieskatīšanā. Bet tas, savukārt, nozīmē, ka karaliskās ģimenes drošības darbiniekiem nāksies nopietni pārdomāt jautājumus par ģimenes drošību situācijā, kad namā, kurā uzturas kāds no britu karaliskās ģimenes, ir arī "nepiederoši" cilvēki.























































Prinča Viljama un Keitas Midltones bērni: princis Džordžs, princese Šarlote un princis Luiss

Kerola un Maikls jau esot apsvēruši ideju savu iespaidīgo namu pat pārbūvēt, lai ukraiņu bēgļiem būtu atsevišķa ieeja un izeja.

Kāds Kerolas un Maikla draugs izdevumam "Mail on Sunday" sacījis: "Baklberijā jau šobrīd ir izmitināti daudzi ukraiņu bēgļi, tāpēc Kerola ir uzklausījusi padomus no ciema iedzīvotājiem un daudz meklējusi informāciju par to, kā šis process "darbojas". Kerola daudz par to runā, viņa vēlas, lai cilvēki no Ukrainas sajustu, ka arī šeit var būt viņu mājas un ir daudz pētījusi praktiskas dabas jautājumus, par to, kā tas viss varētu notikt. Kerola ir biznesa sieviete, taču viņas vārds ir labi zināms arī tad, kad runa ir par labdarību."

































Prinča Luisa kristības

Kā tiks risināts drošības jautājums attiecībā uz Kerolas un Maikla mazbērniem – prinčiem Džordžu un Luisu un princesi Šarloti, tiek turēts noslēpumā. Arī britu karaliskās ģimenes pārstāvji oficiālu viedokli par šo situāciju vēl nav pauduši.

