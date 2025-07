IShowSpeed jeb Darrens Džeisons Votkinss Foto. LIAA

Šonedēļ Latvijā viesojās interneta zvaigzne “IShowSpeed”, jeb Darrens Džeisons Votkinss, kurš miljoniem skatītāju tiešraidē demonstrēja savus piedzīvojumus Rīgā. Tā kā vislielāko interesi par “IShowSpeed” aktivitātēm izrādīja pusaudži, Jauns.lv interesējās, kādu auditoriju ar populārā strīmera vizīti bija plānots uzrunāt un cik veiksmīgi šī iecere īstenota, raksta Jauns.lv.

Rīgas apmeklējuma laikā “IShowSpeed” divu stundu ilgā tiešraidē apmeklēja vairākus populārus galvaspilsētas objektus – tostarp Āgenskalna tirgu, Uzvaras parku, Brīvības pieminekli un Doma laukumu. Tiešraidi vienlaikus vēroja vairāk nekā 120 tūkstoši skatītāju, bet tās ieraksts YouTube platformā līdz šim uzkrājis jau 7,5 miljonus skatījumu.

Ņemot vērā viņa milzīgo sekotāju loku, Baltijas valstis vienojās izmantot “IShowSpeed” vizīti kā iespēju reģiona popularizēšanai tūrisma mērķauditorijai, un solidāri sedza izmaksas, katra valsts piešķirot 30 000 eiro.

Vaicāts par papildu izmaksām, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Starptautiskā mārketinga un komunikācijas nodaļas vadītājs Ivars Sudmalis Jauns.lv skaidroja, ka papildus izdevumi bijuši aptuveni 2000 eiro. “Tās ietver video un fotogrāfa pakalpojumus, dronu video, plāksnes izgatavošanu izvietošanai pie iestādītā koka, ģeneratora nodrošināšanu maizes cepšanai. Šīs izmaksas sedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Papildu izmaksas, kas varētu būt saistītas ar operatīvu drošības uzraudzību vai institucionālu reaģēšanu, nav uzskaitāmas – tās notika esošo dienestu kompetences un darba ietvaros. Āgenskalna tirgus apmeklējumā, pie Brīvības pieminekļa un Radio mājas pieturas punktā izmaksu nebija, Uzvaras parkā koku stādīšanai nodrošināja “Rīgas meži”,” norādīja LIAA pārstāvis.

Lai arī sociālajos tīklos daļa sabiedrības pauda kritiku, Sudmalis influencera vizīti vērtē kā veiksmīgu un uzsver, ka Latvija ieguvusi ļoti plašu starptautisku atpazīstamību par relatīvi nelieliem līdzekļiem, salīdzinot ar tradicionālas reklāmas izmaksām.

“Mērķauditorija bija jauniešu un jaunpieaugušo paaudze (13–29 gadi), paaudze, kas ikdienā neseko tradicionālajām mediju formām, bet lielāko informācijas daļu patērē sociālajos tīklos un caur digitālo saturu. “IShowSpeed” jeb Darrens Džeisons Votkinss šobrīd ir viens no pasaulē ietekmīgākajiem satura veidotājiem — viņam ir vairāk nekā 42 miljoni YouTube un 38 miljoni Instagram sekotāju, viņš ir saņēmis “Gada straumētāja” balvas trīs gadus pēc kārtas, viņa video skatījumu skaits pārsniedz 4,7 miljardus. Atzīts par 3. ietekmīgāko influenceri pasaulē,” uz “IShowSpeed” ietekmi norāda Sudmalis.

“Vizītes laikā tiešraidi no Latvijas skatījās vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku, YouTube video skatījumu skaits jau pārsniedz 7,5 miljonus, tiek radīts dažāds saturs digitālajās platformās un sociālajos tīklos ar augstu iesaistes rādītāju. Google meklējumos tika sasniegts vēsturiski augstākais skaits ar atslēgvārdu “Latvija”. Šāda veida auditorijas sasniegšana ar tradicionālās reklāmas palīdzību būtu neproporcionāli dārga un neefektīva,” skaidro Sudmalis.

“Šie tēriņi ir krietni izdevīgāki nekā pirkta reklāma. Summējot izdevumus pret video skatījumu, maksa par skatījumu (CPV) jau tagad veido 0,13 eiro centus, kas ir zemāk nekā jebkura reklāma Meta vai Google. Paredzams, ka uz vienu skatījumu cena vēl samazināsies, jo skatījumu skaits turpina pieaugt. Saturs turpina dzīvot arī pēc vizītes – ar to dalās atkārtoti, to komentē, rada jaunas satura formas. Šī ir “dzīvā” satura priekšrocība, kas nav iespējama nevienā standartreklāmas risinājumā vai tradicionālajos medijos; 2) Tiek uzrunāta auditorija, kuru ar tradicionālajiem medijiem nevar sasniegt. 88% no GenZ seko kādam ceļojumu influencerim digitālajās platformās, 45% uzticas influenceru ceļojumu rekomendācijām,” turpina LIAA pārstāvis.

Viņš piebilst, ka aktivitātes mērķis bija veicināt Latvijas un Baltijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamību starptautiski strauji augošajā jauniešu un jaunpieaugušo auditorijā, kas šobrīd veido 25–30% no visiem ceļotājiem un ceļo biežāk nekā vecākās paaudzes.

Ņemot vērā sabiedrības daļas neizpratni un sašutumu par “IShowSpeed” salto Brīvības pieminekļa pakājē, Sudmalis arī atvainojas: “Mēs atvainojamies cilvēkiem, kurus aizskāra “IShowSpeed” izpildītais backflip Brīvības pieminekļa pakājē. Brīvības piemineklis ir vieta, kur ne vien pulcējamies piemiņas dienās, bet arī svētkos un svinot sporta uzvaras, tāpēc tad, kad “IShowSpeed” izvēlējās apskates programmā iekļaut Brīvības pieminekli, to redzējām kā iespēju savienot ar EuroBasket organizatoru tikšanos. Ierodoties pie Brīvības pieminekļa, “IShowSpeed” saskārās ar nekontrolētu fanu pulcēšanos, tāpēc drošības nolūkos, lai norobežotu no pūļa, apsardze aizveda viņu pieminekļa pakājē, kur viņam pievienojās EuroBasket organizatori. Tur “IShowSpeed” veica backflip, ko daļa sabiedrības iztulkoja kā necieņu piemineklim. Mēs atvainojamies “IShowSpeed” vārdā cilvēkiem, kurus tas aizskāris. Atmugurisks salto ir “IShowSpeed” atpazīstamības zīme, ko viņš tradicionāli izmanto vietās, kas viņam iepatikušās; tas ir kā spontāns sajūsmas un pozitīvu emociju žests. Tas nebija provokatīvs vai apzināti aizskarošs akts, bet gan daļa no viņa ierastā satura veidošanas stila, kas tieši tāpēc piesaista miljoniem skatītāju visā pasaulē. Vizītes laikā viņš demonstrēja simpātijas Latvijai – gan izteikumos, gan skandējot “Latvija, Latvija!” no Latvijas Radio mājas balkona savam atbalstītāju pūlim.”