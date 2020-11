Foto: Pexels

Lai īstenotu nodomāto, apstākļi būs labvēlīgi! Horoskopi no 30. novembra līdz 6. decembrim Ieteikt





“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”.

Auns

Lai īstenotu nodomāto, apstākļi būs labvēlīgi, un arī iespējams, ka parādās kāda negaidīta iespēja. Pietiks enerģijas, lai paveiktu pat grūti paveicamus darbus un arī spētu organizēt citus kopīgam mērķim. Vienīgā nelaime – var pietrūkt pacietības ilgākai piepūlei.

Vērsis

Profesionālajā darbībā būs iespēja mierīgi turpināt iesākto, taču sākt ko pilnīgi jaunu var pietrūkt uzņēmības. Brīvajā laikā viņš iederēsies gandrīz vai jebkurā sabiedrībā, ko vien pats izvēlēsies. Svarīgi ievērot mērenību.

Dvīņi

Daudz jaunu ideju, kas pirmajā acu uzmetienā var izlikties nereālas un ekstravagantas, tomēr ļoti iespējams, ka gūs apkārtējo atbalstu. Ja Dvīņi ķersies pie kādas īstenošanas, tikai laiks parādīs tās dzīvotspēju.

Vēzis

Planētas tā īsti neveicina vēlmi pūlēties, tādēļ būtu labi, ja vismaz neatliekamie darbi tiktu paveikti. Zvaigžņu izvietojums toties sekmē mākslas izpratni, atrašanos sabiedrībā (virtuāli), patīkamas un jaukas sarunas. Jāuzmanās no garastāvokļa maiņām un strīdiem par naudu.

Lauva

Dažādi apstākļi var kavēt viņai izpausties tā, kā to būtu gribējusi, tomēr, ja viņa sapratīs, kas šobrīd ir galvenais, un veltīs tam visus spēkus, gluži bez panākumiem nepaliks.

Jaunava

Veiksies ar iesāktā turpināšanu un, ja ne gluži pabeigt, tad vismaz krietni pavirzīt uz priekšu. Jaunas lietas tomēr labāk nesākt – šobrīd radušās idejas labākajā gadījumā vienkārši būs pārāk apsteigušas savu laiku.

Svari

Zvaigznes veicina visu, kas saistīts ar flirtu, romantiku, atrašanos sabiedrībā, saviesīgām sarunām, tomēr pastāvošos ierobežojumus labāk nepārkāpt – arī šajā jomā daudz ko var paveikt attālināti vai tuvu cilvēku lokā. Neaizmirst kārtējos darbus!

Skorpions

Viņam gribas nodarboties ar visu, kas nozīmē patīkamu laika pavadīšanu. Pašreizējā situācija tam gan nav labvēlīga, un tas var novest pie sabojāta garastāvokļa un pat nervu darbības traucējumiem. Galvenais – mieru un izturību!

Strēlnieks

Viņš ne par ko īpaši neuztraucas, dara to, kas darāms, un, protams, gūst sekmes. Jāvairās tomēr no savu spēku pārvērtēšanas, no pēkšņām un pietiekami neizvērtētām idejām. Uz draugu atbalstu un palīdzību paļauties varēs.

Mežāzis

Nedēļa piemērota jau iesāktā turpināšanai, iespējams, arī pabeigšanai. Veiksies viss, kas saistīts ar precīzu aprēķinu un arī publiski teiktām runām. Jauninājumiem skriet pakaļ nevajadzētu. Brīvajā laikā planētas noskaņo uz kavēšanos pagātnē.

Ūdensvīrs

Planētas rosina uz cītīgu darbu, un šonedēļ paveiktais var likt drošu pamatu turpmākajam. Svarīgi saprast, kas šobrīd ir galvenais, un neizšķiest sevi sīkumos. Ar jaunām un nepārbaudītām metodēm labāk būt uzmanīgam. Mājas dzīvē zvaigznes sola mieru un harmoniju.

Zivis

Nedēļa piemērota cītīgam darbam, turpinot, taču, visticamāk, ne pabeidzot iesākto. Svarīgi būt pacietīgām, nevajadzētu pārpūlēties un ļaut sevi izmantot. Attiecības ar mīļoto pilnas harmonijas un romantikas.