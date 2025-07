Saulkrastu svētki, kantri festivāls, drifts un daudz kas cits. Kurp doties un ko apmeklēt šajā nedēļas nogalē? Lūcija Bērziņa

Ilustratīvs Foto: Publicitātes/ Artis Veigurs

Ieteikt







Vasara rit pilnā sparā, un arī šajā nedēļas nogalē netrūks iespēju doties ārpus mājas – dažādos Latvijas novados norisināsies svētki, koncerti un pasākumi visām gaumēm. Lai atvieglotu nedēļas nogales plānošanu un palīdzētu izvēlēties, kurp doties, esmu vienuviet apkopojusi pasākumus, kas norisināsies šajā nedēļas nogalē.

Reklāma Reklāma

Saulkrastu novada svētki – 5. jūlijā

Jau šo sestdien, 5. jūlijā, Saulkrasti aicina uz satikšanās, prieka un kopā būšanas pilnu dienu – Saulkrastu novada svētkiem. No rīta novada iedzīvotājus modinās orķestris, bet vēlāk sekos svētku gājiens un rosīga programma Meža parkā – ar bērnu pilsētiņu, jauniešu kvartālu, amatnieku tirdziņu un Mākslinieku ielu. Uz muzikālās skatuves kāps “Carnival Youth” un dziedātāja Būū.

Plkst. 20.00 vakara koncertu atklās “Very Cool People”, Žoržs Siksna un Ozols koncertprogrammā PASAULĪTE. Kolorītajā dziesmu programmā iekļauti gan Žorža Siksnas, gan Ozola lielākie hiti īpašās, “Very Cool People” veidotās aranžijās, kurās nav piemirsts par šai grupai atbilstošu enerģijas patēriņu. Koncerta apmeklētājus pārsteigs arī jauns talants Latvijas mūzikas vidē – dziedātāja Daniela Mase, kura dziedās duetā gan ar Žoržu Siksnu, gan Ozolu un ar savu krāšņo balsi izdaiļos tādus nu jau mūžīgos grāvējus kā “Muļķe sirds”, “Cīņa”, “O Z O L S”, “Genoveva” un vēl citus.

Turpinājumā skatuvi piepildīs enerģija un jauda! Harizmātiskais un enerģiskais duets Bujāns – Intars Busulis un Reinis Sējāns – ir muzikālais tandēms, kas spēj aizraut publiku ar spilgtu skanējumu, asprātīgiem tekstiem un neaizmirstamu šovu.

Noslēgumā uz skatuves kāps un ballīti iegriezīs Dināra Rudāne ar grupu Rock 5. Plašāka informācija par pasākumu pieejama šeit.

Mūzikas festivāls “Country Bauska” – 5. – 6. jūlijā

Bauskas kantri mūzikas festivāls ir notikums, par kuru vasarā runā visā Latvijā – tas ir vienīgais šāda mēroga kantri mūzikas pasākums valstī, kas pulcē šī stila cienītājus no visas Latvijas un arī kaimiņzemēm. Pēc pāris gadu pārtraukuma šogad atkal uz skatuves kāps gan pašmāju, gan ārvalstu zvaigznes, pārvēršot Bausku īstā kantri ballītē.

Festivāla rīkotājs Mārtiņš Ruža stāsta, ka apmeklētājus šogad priecēs Latvijā labi zināmi kantri mākslinieki – grupas “Klaidonis”, “Dakota”, “Sestā Jūdze”, “Zelta Kniede”, “Apvedceļš”, Aivars Birzmalis un citi. Tāpat gaidāmi īpaši viesi no Lietuvas, Čehijas un Austrālijas.

Festivāla organizatori aicina visus kantri mūzikas cienītājus divu dienu garumā baudīt mūziku, dejas un sirsnīgu atmosfēru.

“Bauskas kantri festivāla apmeklētāji ir kā liela ģimene, un ir pienācis laiks atkal visiem sanākt kopā. Mēs vēlamies satikt senos draugus, uzdejot un priecāties. Gaidīsim ciemos jau piektdien, lai kopā lustētos telšu pilsētiņā un iesildītos pasākuma centrālajām dienām. Savukārt 5.jūlijā no plkst.14.45 Bauskā notiks Amerikas auto kluba parāde, kas dosies ceļā pa Kalna ielu, Uzvaras ielu uz Pilskalna estrādi, ienesot visā pilsētā svētku noskaņu,” teic Mārtiņš Ruža.

Reklāma Reklāma

Papildus lielajai skatuvei būs arī mazā skatuve un ēdināšanas zona, kur būs brīvās skatuves stūrītis – tur ikviens muzikants varēs uzstāties un iepriecināt publiku. Būs padomāts gan par pieaugušajiem, gan bērniem, lai ikviens varētu lieliski pavadīt laiku. Vairāk par festivālu, māksliniekiem un jaunumiem uzzini šeit.

Mūzikas festivāls “Vasaras asorti” – 5. jūlijā

Šo sestdien, 5. jūlijā no plkst. 20.00 Balvu pilsētas estrādē norisināsies mūzikas festivāls ”Vasaras asorti”, kur būs dzirdami tautā iemīļoti Latvijas mūziķi, kas piedāvās baudīt mūziku visa vakara garumā. Vakara gaitā uzstāsies šarmantā šlāgerdziedātāja Aija Legzdiņa, šlāgermūziķis – ģitārists un dziedātājs Harijs Joniškāns, Jānis Vībants no populārās šlāgergrupas ”Vēja runa” un Ilze Vībante, dziedātāja Liene Šomase, hiphopa apvienība “MUUD” un visbeidzot siltajā naktī dejosim grupas ”GINC un ES” pavadībā. Plašāka informācija par mūzikas festivālu pieejama šeit.

Imantdienas Cēsu pilsparka koncertestrādē – 5. jūlijs

Atzīmējot gadskārtējās Imantdienas un, gatavojoties Imantdienu 50 gadu jubilejai, 5.jūlijā plkst.20 Cēsu pils parka estrādē tradicionāli norisināsies Imanta Kalniņa mūzikas svētki.

Šā gada koncertā uzstāsies trīs mākslinieki – ImKas mūzikas inetrpreti: leģendārā grupa “Turaidas Roze”, kura šogad svin 40.jubileju, muzikālā apvienība “Raxtu Raxti” kuras muzikālais ceļš aizsākās ar ImKas radītām kompozīcijām tautas mūzikai pietuvinātā skanējumā. Koncerta trešājā daļā uzstāsies populārā grupa “Autobuss debesīs”, kura pērngad atzīmēja savu 25 gadu jubileju, un šī koncerta daļa tradicionāli paredzēta kā sadziedāšanās ar Imantdienu uzticamajiem klausītājiem.

Imantdienu tradīcija aizsākās 1976.gadā, un, pateicoties Imanta Kalniņa mūzikai, kļuva par ikgadēju notikumu Latvijas kultūras dzīvē. Grupas “Menuets”, “Turaidas roze”, vēlāk arī “Autobuss debesīs”, “Raxtu Raxti” un Latvijā zināmi dziedātāji veicināja Imantdienu un Imanta Kalniņa mūzikas popularizēšanu, latviskās piederības sajūtas un identitātes nostiprināšanu. Plašāka informācija par pasākumu pieejama šeit.

Lielkoncerts “Roks par brīvību” – 5. jūlijā

Jau šo sestdien, 5. jūlijā, Skrundas estrādē notiks iespaidīgais roka festivāls “Roks par brīvību”! Uz skatuves kāps Latvijas rokmūzikas leģendas – “Pērkons”, “Menuets”, “Līvi”, Felikss Ķiģelis, Harijs Zariņš, Atis Ieviņš un citi, lai kopā svinētu brīvības garu un vienotību.

Dienas laikā plānotas radošās darbnīcas, meistarklases un sarunas ar māksliniekiem, kā arī atbalsta aktivitātes Ukrainai. Šis festivāls ir ne tikai muzikāls notikums, bet arī iespēja izzināt roka vēsturi un kopā piedzīvot īstu brīvības sajūtu. Plašāka koncerta programma pieejama šeit.

Daugavpils drifta festivāls – 5. – 6. jūlijs

No 5. līdz 6. jūlijam Daugavpilī jau divpadsmito reizi norisināsies “Drifta festivāls 2025”. Sestdienas vakaru organizatori aicina visus pavadīt Vienības laukumā kopā ar drifteriem. Automašīnu pārbrauciens sāksies plkst. 20.00 no Daugavpils olimpiskā centra, dosies pa Sporta ielu, turpinot pa Cietokšņa ielu, pagriežoties uz Rīgas ielu un iebraucot Vienības laukumā ap 20:10.

Galvenā sacensību diena notiks svētdien, 6. jūlijā 2025. gadā, kad kartodromā “Blāzma” notiks spraigākās cīņas. Sacensību atklāšana paredzēta plkst. 13.00, bet skatītājiem teritorija būs atvērta jau no plkst. 09.00. Svētdien gaidāmas galvenās tandēmu cīņas klasēs Street X, Street un Pro2, kur sportisti sacentīsies par uzvarām un vērtīgajiem čempionāta punktiem. Plašāka informācija pieejama šeit.

Katrīnas Gupalo muzikālo ceļojumu koncertprogrammas “Grand Tour” pirmatskaņojums – 5. jūlijā

Šo sestdien, 5. jūlijā plkst. 20.00 Siguldas Pils paviljonā notiks Katrīnas Gupalo jaunās koncertprogrammas “Grand Tour” pirmizrāde, kurā uzmirdzēs dažādu tautu melodijas un valodas, ceļojumi un stāsti. Jaunā koncertprogramma tapusi, iedvesmojoties no ceļojumiem un starptautiskām koncertturnejām, un tajā skanēs populāri skaņdarbi itāļu, spāņu, ukraiņu, franču, vācu, kazahu, angļu, korejiešu un japāņu valodā, kā arī klausītāju iemīļotās Katrīnas Gupalo oriģināldziesmas latviešu valodā – kopā 10 dažādās valodās. Plašāka informācija par pasākumu pieejama šeit.

GACHO un žanru sadursme Pāvilostā – koncerts Fontaine Rock City 5. Jūlijā

Sestdien, 5. jūlijā, koncertvietā Fontaine Rock City Pāvilostā gaidāms viens no vasaras neparastākajiem muzikālajiem vakariem. Uz vienas skatuves satiksies četras ļoti dažādas grupas, piedāvājot klausītājiem īstu žanru kokteili. Vakara gaitā skanēs viss – no hiphopa līdz industriālai avangarda mūzikai. Šis būs notikums, kas pārsteigs gan ar enerģiju, gan ar saturu.

5.jūlija vakaru atklās konceptuāli teatrālie “Gapoljeri”, kam sekos drosmīgais, elektroniski industriālais duets “Putan Club” no Itālijas un Francijas. Tālāk uz skatuves kāps alternatīvā roka grupa “All Day Long”, bet kulminācijā, uzstāsies viens no Latvijas pazīstamākajiem hiphopa māksliniekiem “GACHO”. Ieeja Fontaine Rock City teritorijā no plkst. 18:00, bet koncertu sākums no plkst. 19:00. Vairāk informācijas par šo pasākumu un biļetes atrodamas šeit.