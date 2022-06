Foto: SHUTTERSTOCK

Ir svarīgi atbrīvoties no tā, kas kādreiz bija un vairs neder! Horoskopi no 16. jūnija līdz 6. jūlijam Ieteikt







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Šis laiks jums nesīs daudzus solījumus un arī piepildīs pāris vēlmes. Jūs būsiet stiprs un enerģisks, gatavs pieņemt jebkādus izaicinājumus un nesamierināties ne ar ko mazāku kā par to, par ko sapņojat. No otras puses, šis ir laiks, kad spēcīgas enerģijas var novest jūs no ceļa, un jūs nonāksiet ne gluži tur, kur gaidījāt. Tamdēļ, pirms sākat ko jaunu vai piekrītat jauniem piedāvājumiem, apdomājiet kārtīgi. Darbavietā jutīsiet pateicību par jau paveikto un saņemsiet atbalstu, kas jums šobrīd ir nepieciešams.

Vērsis

Lielāko jūnija daļu notiekošais atgādinās jums par mīlestību, emocijām, kas liek jums justies labi un ērti. Centieties pārāk daudz necīnīties par kaut ko vai kādu, vienlaikus turoties pie tā, kas ir gatavs būt jums blakus. Daži Vēršu pārstāvji iemīlēsies, citi izvēlas sekot savai sirdij situācijās, kas agrāk bija iestāvējušās bez virzības. Lēns un vienmērīgs progress ir labāks nekā nekāds. Mēģiniet atslābināties un atlaist kontroli pār situācijām, sevi un laiku. Uzticieties dzīvei!

Dvīņi

Sakārtosies domas, un jūs gūsiet lielāku skaidrību par nākotni un projektiem, kas jūs sagaida tuvāko pāris mēnešu laikā. Lieli plāni tiks īstenoti daudz vieglāk, izmantojot partnerību vai kopīgu darbu. Tāpēc meklējiet sabiedrotos. Neaizmirstiet novērtēt enerģiju, kas tika ieguldīta mērķos no citu jūsu domubiedru puses. Plāni un laika grafiki tiks ievēroti, un jūsu sirds beidzot atradīs mieru situācijās, kuras iepriekš nemitīgi kontrolējāt. Īstenojiet savas idejas un turpiniet virzīties uz priekšu.

Vēzis

Gaidāmi jauki pārsteigumi. Jūs varat sagaidīt negaidītus notikumus, iepazīties ar jauniem cilvēkiem, kāds arī atrast jaunu attiecību partneri. Jūs nevēlēsieties tērēt nekādas iespējas apdomāties vai pārdomāt situācijas – būsiet gatavs rīkoties impulsīvi, klausot savai iekšējai sajūtai un sirdij. Varat rakstīt pieteikumus, vēstules, svarīgus ziņojumus un slēgt līgumus, ir īstais laiks. Tomēr nesteidziniet situācijas mākslīgi. Visam pienāks īstais laiks, esiet gatavi pacietībai.

Lauva

Katram ir sava loma šajā dzīvē, un ir pienācis laiks nedaudz noticēt, ka arī jums tāda ir. Visums rūpējas par drosmīgajiem un palīdzēs jums sasniegt lietas, kas patiesi ir jūsu sirds aicinājums. Ja jūtaties iestrēdzis, šis ir piemērots brīdis, lai rīkotos impulsīvi un atbrīvotos no pagātnes ierobežojumiem. Jūsu emocijām nevajadzētu kontrolēt jūsu lēmumus, tām vajadzētu izgaismot ceļu un parādīt jums, kura ir labākā iespējamā izvēle.

Jaunava

Jums nav un nebūs jāuztraucas tik daudz, kā tas ir bijis pēdējo pāris mēnešu laikā. Šobrīd ir svarīgi atbrīvot spriedzi un ļaut prātam būt brīvam, lai jūs neiesprūstu destruktīvās domās, no kurām jums ir grūti atbrīvoties. Šis ir piemērots laiks, lai sevi lutinātu ar kādu spa vai masāžu, varbūt mainītu ikdienas grafiku, ieviešot sporta aktivitātes, sekojot veselīgam uzturam. Varat doties atvaļinājumā vai izmantot iespēju, dienas beigās atpūsties kādos pasākumos, kas aizraus jūs un izkrāsos jūsu pasauli.

Svari

Laiks būs piepildīts ar īpašiem emociju uzplūdiem saistībā ar ģimeni, mājām un savas dzīves līdzsvara meklējumiem. Jūs būsiet gatavs eksperimentēt un izmēģināt kaut ko jaunu, un šo svaigo dzīves enerģiju nevajadzētu tērēt kaut kam no pagātnes. Visbeidzot atbrīvojieties no tā, kas destruktīvi ietekmē jūsu dzīvi. Izmantojiet meditācijas un elpošanas metodes, lai savienotos ar savu iekšējo “es”. Ja jūs nedaudz palēnināsiet ikdienas ātrumu, jūs nonāksiet situācijā, kad viss ir iespējams ar pareiza laika izvēli, plānošanu un organizāciju. Centieties nesteigties, virzot lietas līdz galam.

Skorpions

Jūs zināt, ka, iedziļinoties sevī pietiekami, jūs atradīsiet atbildes uz daudziem svarīgiem jautājumiem jūsu dzīvē, kas tikuši atstāti novārtā ilgāku laiku. Tomēr nebūsiet pārliecināts, vai ir vērts visos jautājumos meklēt problēmas sakni. Iespējams, ir pienācis laiks atbrīvoties no tā, kas jūs jau ilgu laiku ir nomocījis. Dārgi jums būs mirkļi, kas piedzīvoti kopīgi ar sev mīļajiem, piepildīti ar prieku un mīlestību. Ļaujieties notikumiem un esiet atvērti!

Strēlnieks

Jūs esat apmierināts ar to, kā lietas virzās uz priekšu, ātri un bez kavēšanās. Mēneša vidus var būt ārkārtīgi saspringts, taču tas arī ienesīs jūsu pasaulē dzīvības spēku, jūs redzēsiet, ka viss notiek īstajā laikā un saskaņā ar jūsu intuīciju. Instinkti virzīs jūs pareizajā virzienā, kā tas vienmēr ir bijis. Nepārdomājiet to, kas nav jāpārdomā, un mēģiniet novienkāršot savus mērķus. Koncentrējieties uz vingrošanu un savu elpošanu, un jaunām pieejām savai veselībai, pašsajūtai. Fiziskās aktivitātes palīdzēs atrisināt problēmas, kas atņem jums daudz enerģijas.

Mežāzis

Ir svarīgi atbrīvoties no tā, kas kādreiz bija un vairs neder vai nestrādā, lai jūs varētu dzīvot šajā brīdī un izmantot visu, ko dzīve piedāvā, pārmērīgi nekavējoties atmiņās, kā ir bijis kādreiz. Iespējas ir tieši jūsu priekšā, un tikai jūs pats varat sajust sevī spēku tās piepildīt. Pavadiet pilnvērtīgi laiku mājās, pārdomājot savus plānus un resursus, jo tieši sev drošā vidē ieraudzīsiet risinājumus. Jums priekšā ir jauns sākums, norādot ceļu un piepildot visu, ko esat iedomājies savai nākotnei. Nav iespējams pateikt, kur dzīve jūs aizvedīs, tāpēc esiet elastīgs un turiet savu sirdi atvērtu.

Ūdensvīrs

Svarīgi šobrīd būs tas, ko vēlaties un uz kurieni ejat. Lai gan daži mērķi būs ļoti sarežģīti vai liksies ļoti tālu, jūs tos sasniegsiet, ja vien būs patiesa vēlme pēc tiem un sekosiet savam sirds aicinājumam. Ne viss ir nejaušība, un ir situācijas, kurām ir jānotiek pēc kāda augstāka plāna. Viss šis mēnesis aicinās jūs uz ātru komunikāciju, ideju dalīšanos un kustību, kas jūs aizvedīs tieši tur, kur vēlaties. Pēdējie pāris gadi jums ir bijuši smagi, taču tie ir bijuši konstruktīvi un strukturējuši nākotni, kuru vēlaties veidot.

Zivis

Neļaujiet pagātnei pārņemt jūs un jūsu ikdienu ar tumšām domām un sajūtām. Neturiet dusmas vai skumjas, ko līdz šim esat nēsājis līdzi. Ir laiks atbrīvoties no nastas, atstājot pagātni kā pieredzes mācību, kā liecību notikumiem un nekam vairāk. Racionalitāte pasargās jūs no situācijām, kurās jūs neliksiet savu labklājību pirmajā vietā. Pajautājiet sev, vai esat pats sava prioritāšu saraksta augšgalā. Jūs esat atbildīgs par sevi un par savu prieku un laimi šajā dzīvē. Un neviens cits.