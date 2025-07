Dziesmu un deju svētki, Intara Busuļa koncerts, Zvejnieksvētki un citi neaizmirstami piedzīvojumi visai ģimenei. Kur doties un ko apmeklēt šajā nedēļas nogalē? Lūcija Bērziņa

Foto: Freepik.com

Jūlija otrās nedēļas noslēgums solās būt īpaši krāsains un muzikāli piesātināts – no jautrām aktieru ballēm līdz tradīcijām bagātajiem Zvejnieksvētkiem piekrastē. Piedāvājam ieskatu aizraujošākajos pasākumos, kas ļaus baudīt gan kultūru, gan jautrību, gan saulainus mirkļus kopā ar draugiem un ģimeni.

Lai atvieglotu nedēļas nogales plānošanu un palīdzētu izvēlēties, kurp doties, esmu vienuviet apkopojusi pasākumus, kas norisināsies šajā nedēļas nogalē.

Jautrā aktieru vasaras balle Saulkrastos – 11. jūlijā

Saulkrastos 11. jūlijā notiks aizraujošs un muzikāli bagāts vakars – “Jautrā aktieru vasaras balle”. Uz skatuves kāps pieredzējušie un iemīļotie aktieri – Mārcis Maņjakovs, Artis Robežnieks, Edgars Pujāts, Juris Hiršs un Andris Bērziņš. Par vakara jautrību rūpēsies vakara vadītājs Egils Melbārdis.

Vakara muzikālo pavadījumu sniegs grupa „ArMaestro” Anatolija Livčas vadībā un kamerkoris “Vidus” diriģentes Baibas Milzarājas vadībā. Koncertā skanēs labi zināmas un mīļas latviešu komponistu dziesmas, kas dzimušas teātru izrādēs, piemēram, “Palaid puķīti pa dambi”, “Zilais karbunkulis”, “Rozīt mana, nātru dārzā” un vēl daudzas citas.

Par īpašu noskaņu rūpēsies arī saksofonists Raivo Stašans, kurš ar savu šarmu un muzikālo talantu papildinās vakara programmu. “Jautrā aktieru vasaras balle” Saulkrastos ir lieliska iespēja pavadīt laiku kopā ar draugiem un ģimeni, baudot dzīvo mūziku, smieklus un siltu, draudzīgu atmosfēru. Plašāka programma pieejama šeit.

Zvejnieksvētku ieskaņa Carnikavā – 11. jūlijā

Piektdien, Carnikavā norisināsies Zvejnieksvētku ieskaņas pasākums, kas sāksies plkst. 15.00 Jūras ielā un Carnikavas parkā ar amatnieku un mājražotāju tirgu. Tirgus piedāvās vietējo meistaru darinājumus un gardumus, kā arī dažādas atrakcijas gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Vakara daļa Carnikavas parkā sāksies plkst. 19.00 ar DJ Neret, kas radīs patīkamu muzikālu atmosfēru. Plkst. 19.30 uzstāsies dziedātāja Rūta Dūduma-Ķirse.

No plkst. 22.00 līdz pat 3.00 norisināsies zaļumballe, kurā spēlēs grupas “Rock’n Berries” un “Papīra Lidmašīnas”. Plašāka informācija pieejama šeit.

Pārgaujas svētki “Vienreiz jau var” – 11. un 12. jūlijā Stalbē

Svinības Pārgaujā atgriežas ar vērienu, un šogad tās norisināsies 11. un 12. jūlijā! Svētku pirmajā vakarā, 11. jūlijā, apmeklētājus sagaidīs sirsnīga, muzikāla programma ar īpašu gaisotni.

Vakaru atklās Emīlija Kate Tomsone. Pēc viņas uz skatuves kāps Chris Noah – viens no spilgtākajiem jaunajiem mūziķiem Latvijā. Viņa dziesmas, gan latviešu, gan angļu valodā, jau kļuvušas par radio hitiem un iemantojušas klausītāju mīlestību.

Kad saule būs norietējusi, svētki turpināsies ar enerģisko DJ Ralph Dave, kurš parūpēsies, lai neviens nepaliktu malā! Sestdien no rīta skrējiens lieliem un maziem, dienas garumā dažādas atrakcijas bērniem, radošās darbnīcas un izrādes. Un, protams, vakarā balle ar “Tirkizband”! Plašāka programma pieejama šeit.

Intara Busuļa un Abonementa orķestra koncerts – 12. jūlijā

Kuldīgā, Kaļķu kvartālā notiks īpašs koncerts, kurā uzstāsies viens no Latvijas spilgtākajiem mūziķiem – Intars Busulis. Šajā koncertā skanēs kompozīcijas no viņa jaunākā albuma “Spēlē savā burvju flautā”, kā arī klausītāji dzirdēs daudz iemīļotu skaņdarbu no Intara agrākā repertuāra, tostarp “Dejo vientulību”, “Brīvdiena” un “Miglas rīts”.

Intars Busulis uz skatuves muzicēs kopā ar profesionālo un talantīgo mūziķu apvienību “Abonementa orķestris”. Tā sastāvā ir komponists un pianinsts Kārlis Lācis, ģitārists Kaspars Zemītis, bundzinieks Kaspars Grigalis, basģitārists Edvīns Ozols, saksofonists Māris Jēkabsons un divas spēcīgas piebalsis – Karīna Rasa un Vineta Lāce. Plašāka informācija pieejama šeit.

Turaidas Roze svin 40 gadu jubileju ar koncertu Ilūkstē – 12. jūlijā

Sestdien, 12. jūlijā, Ilūkstes brīvdabas estrādē uz skatuves kāps leģendārā grupa “Turaidas Roze”, svinot savus 40 gadus mūzikā ar vērienīgu jubilejas koncertu. Uzstāšanās būs īpaša – dziesmas skanēs jaunās aranžijās kopā ar pūtēju orķestri “Horizonts”. Koncertā izskanēs gan tautā iemīļotie skaņdarbi “Ai, māsa Lietuva!”, “Vējš un liepa”, “Meitene”, gan arī retāk dzirdētas kompozīcijas. Vēl viena iespēja ļauties atmiņām, emocijām un latviešu mūzikas zelta klasikai skaistā vasaras vakarā. Plašāka informācija par koncertu pieejama šeit.

Zvejnieksvētki Lapmežciemā – 12. jūlijā

Sestdien, 12. jūlijā, Lapmežciems aicina uz krāšņiem Zvejnieksvētkiem, kur visas dienas garumā gaidāmas dažādas aktivitātes gan lieliem, gan maziem. Zvejnieka sētā varēs iepazīt piekrastes dzīvesveidu un visu par zivīm. Vakarā uz skatuves kāps Chris Noah, Astro’n’out, Žoržs Siksna un Ozols – labākie no labākajiem ar mūziku uz jūras fona. Stadionā notiks sportiskas sacensības zvejnieku garā – zābaku mešana, virves vilkšana un citas atrakcijas. Bērniem būs radošās darbnīcas un aizraujoša dienas programma. Svētku neatņemama sastāvdaļa ir arī karuseļi. Kad saule norietēs, sāksies ballīte smiltīs līdz pašam rītam kopā ar Dj Ķilkuts. Lapmežciems šogad Zvejnieksvētkus svinēs ar lielu sparu un aicina nepalaist garām šo neaizmirstamo piedzīvojumu. Vairāk par pasākuma programmu lasi šeit.