Foto: PIXABAY

Mierīga ikdiena, pastaigas un varbūt pat pievēršanās meditācijām varētu atrisināt tās problēmas! Horoskopi no 7. līdz 18. augustam Ieteikt







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Daudzi, iespējams, atpūtīsies atvaļinājumā, ja ne, ļaujiet sev pilnvērtīgu atpūtu vakaros un brīvdienās, kas jūsu organismam šobrīd īpaši nepieciešams. Jums ir jāatslābinās, jāatbrīvo spriedze. Gribat sevi palutināt, iegādājieties kaut ko skaistu un sirdi iepriecinošu! Pievērsiet lielāku uzmanību partnerim, kas pats jums nepajautās pēc uzmanības, bet vēlāk, kad pamanīsiet paši, var būt arī par vēlu.

Vērsis

Enerģiski un apveltīti ar vitalitāti, spirgtumu un možumu, būsiet savā veselības labākajā punktā. Pašsajūta pozitīva. Daudz varat aizrauties ar tūrismu pa vietējām takām un citiem dabas objektiem. Profesionālajā jomā šis ir īstais brīdis, lai startētu ar ideju, kas jūsu prātā dzīvo jau ilgu laiku. Attiecībās iespējama krīze, taču tā ir neizbēgama, tāpēc nenovērsieties un risiniet to. Brīvie Vērši var veiksmīgi iepazīties, ja būs tam atvērti.

Dvīņi

Vingrojiet, dodieties pastaigās, varbūt pat nūjojiet! Aktivitātes, kas iekustina visu ķermeni, jums šobrīd īpaši noderēs, lai atbrīvotu saspringtos punktus muguras augšdaļā. Darbā varat saņemt labumus no pirms kāda laika veiktiem ieguldījumiem. Attiecībās augusts solās būt romantisma pilns, galvenais, jums pašiem ir jāsaprot, ko šajā jomā vēlaties, kas ir mērķis. Un vai šobrīd vēlaties rīkoties.

Vēzis

Pievērsiet uzmanību veselībai, pašsajūtai. Pat it kā nenozīmīgas galvassāpes var būt nopietns iemesls apmeklēt ārstu, ar to nejokojiet! Finanses šomēnes pietaupiet, kontrolējiet izmaksas un ienākumus. Būtiski zināt savu budžetu un to nepārtērēt. Attiecību jomā varat saņemt emocionālu triecienu. Nepieciešams veltīt laiku, lai saprastu, kāpēc tā noticis un kā jūs to ietekmējat.

Lauva

Lauvas ir stipri kā ozoli un atvērti šīs vasaras piedzīvojumiem, kas tikai turpinās. Finanšu jomā nepieciešams vairāk ievērot taupību, kas šomēnes būs ļoti nepieciešama. Attiecībās piedzīvosiet ne mazums brīnišķīgu un skaistu sajūtu piepildītu mirkļu. Brīvajām Lauvām paredzama neaizmirstama iepazīšanās, turiet acis vaļā!

Jaunava

Stress un trauksme nav ne jūsu sabiedrotie, ne ceļabiedri dzīvē, tāpēc pacentieties ar tiem tikt galā. Meklējiet risinājumus! Profesionālajā jomā viss ritēs savu gaitu. Ieteikums izbeigt tērēt pāri saviem līdzekļiem, ja tāds ir bijis šīs vasaras paradums. Sabiedriskā dzīve sauktin sauks jūs laukā no darba un arī mājām. Ļaujieties draugu aicinājumiem!

Svari

Nolieciet pie malas pārmērības, arī tabaku vai alkoholu. Šobrīd ir laiks, lai jūs atgūtu savu veselīgo formu vai arī turpinātu to uzturēt tonusā. Jūsu kalendārā varētu būt ieplānoti braucieni un ceļojumi, vēlēsieties redzēt un apmeklēt ko jaunu. Atļaujiet sev kādu kaprīzi, piepildiet vismaz vienu no savām vēlēšanām. Esiet patiesi pret sevi!

Skorpions

Veselība būs stabila, ja arī kaut kas nomāks, to ātri spēsiet atrisināt. Šis mēnesis profesionālajā jomā, kā arī finansiāli solās būt labākais visā gadā. Noticiet tam arī jūs un rīkojieties! Attiecībās būsiet īpaši vērīgi, daži no jums vēlēsies ikdienā sagatavot kādu pārsteigumu savam partnerim vai partnerei. Dzīve taču izdodas?

Strēlnieks

Sports un vēlreiz sports! Lai kādu aktivitāti jūs izvēlētos, tā šobrīd ir svarīga un vitāla nepieciešamība. Jūsu veselība un ķermenis to novērtēs. Ideāls laiks, lai ieguldītu enerģiju un līdzekļus kādā senā iecerē. Attiecībās piedzīvosiet burtiski medusmēnesi. Savukārt brīvie Strēlnieki, esiet vērīgi un ticiet, šomēnes jūs varat piedzīvot īpašu iepazīšanos.

Mežāzis

Mazkustīgums nedrīkst būt jūsu ikdiena, ja vien iespējams, pārvietojieties kājām vai ar riteni. Pievērsiet uzmanību, cik veselīgi jūs ēdat ikdienā. Var gadīties, ka šomēnes sev iegādāsieties kādu sen kārotu lietu, priekšmetu. Jūs to esat pelnījuši! Izmantojiet savu šarmu, lai nogludinātu nesaskaņas, ja tādas radīsies attiecībās ar līdzcilvēkiem.

Ūdensvīrs

Mierīga ikdiena, pastaigas un varbūt pat pievēršanās meditācijām varētu atrisināt tās problēmas, ar kurām jau ilgi netiekat galā un kas ir uztraucošas. Tieši iedziļināšanās sevī nesīs jums atbildes. Kinofilma, laba maltīte vai dzēriens – netaupiet sev, šī vasara jums ir jāizbauda. Rudens atnesīs iespējas nopelnīt. Attiecībās ievērojiet vienlīdzību un cieņu pret partneri, citādi viss var pavērsties ačgārni un nevēlami.

Zivis

Pievērsiet uzmanību savai ādai, mitriniet to, kā arī uzmanieties no ilgas atrašanās saulē. Būsiet jūtīgākas nekā parasti. Ieguldiet atpūtas organizēšanā sev un arī kopā ar ģimeni, draugiem. Jūsu mīļie to jau sen ir gaidījuši, neatlieciet uz vēlāku laiku! Attiecību jomā meklēsiet visas iespējas tās uzlabot, kā arī atrisināt nesaprašanos un konfliktus. Tas būs īpaši svarīgi jūsu ikdienas miera sajūtai.