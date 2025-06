Juris Rozenvalds: “Progresīvos” gaida grūti laiki… Ieteikt







LU profesors un politologs Juris Rozenvalds TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” brīdināja, ka politisko partiju “Progresīvie” gaida grūts laiks, runājot konkrēti par Latvijas galvaspilsētu Rīgu.

Raidījumā politologs Juris Rozenvalds, komentējot tikko kā noslēgušās pašvaldību vēlēšanas, īpaši uzsvēra “Progresīvo” lomu un norādīja uz potenciālajām grūtībām.

Profesors norādīja, ka “zelta kārts” šobrīd formāli ir “Progresīvo” rokās, jo viņi pirmie uzņēmušies iniciatīvu veidot jauno valdošo vairākumu. Tomēr viņš izteica skepsi par šī procesa izdošanos: “Skaidrs, ka pirmā roka būs “Progresīvajiem”. Viņi sāks veidot valdošo koalīciju, bet vai viņi izveidos valdošo koalīciju par to tagad ir zināmas šaubas, ņemot vērā to, ka “Nacionālas apvienība” un “Apvienotā saraksta” bloķējas, norādot, ka viņi jau kopā Rīgas domē darbojās vienā frakcijā. Līdz ar to viņiem ir vislielākais balsu skaits.”

Rozenvalds uzskata, ka šīs valdības veidošanas sarunas būs grūtas, un vienošanās nebūs tūlītēja.

Daudz kas būs atkarīgs no “Jaunās Vienotības” – vai tā solidarizēsies?

Politologs rezumēja, ka “Progresīvos” gaida grūti laiki.

Jau ziņots, ka pašvaldību vēlēšanās Rīgas domē 13 mandātus ieguva Aināra Šlesera partija “Latvija pirmajā vietā” (LPV), 11 mandātus partija “Progresīvie” (P), 10 “Nacionālā apvienība”, 9 “Jaunā Vienotība”, 8 “Suverēnā vara” un “Apvienība “Jaunlatvieši”, 5 partija “Stabilitātei”, bet 4 “Apvienotas saraksts”.