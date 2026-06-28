Kāpēc gurķi karstumā kļūst rūgti? Vienkāršs paņēmiens, kas palīdz glābt ražu 0
Vasaras vidū gurķu dobes prasa īpašu uzmanību. Šie augi ir diezgan jutīgi gan pret karstumu, gan pret neregulāru laistīšanu, gan barības vielu trūkumu. Tieši tāpēc dārzkopji nereti pamana nepatīkamu ainu — gurķu aizmetņi sāk dzeltēt un nobirt, augļi aug šķībi, kļūst neglīti, bet garšā parādās rūgtums.
Visbiežāk pie vainas ir stress. Gurķim nepatīk ne pārkaltusi augsne, ne auksts ūdens, ne krasas temperatūras svārstības. Ja augs nespēj vienmērīgi uzņemt mitrumu un barības vielas, tas ātri reaģē — un rezultāts redzams gan uz lapām, gan pašos augļos.
Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā palīdzēt gurķiem karstā laikā, ir pareiza piebarošana ar koksnes pelnu uzlējumu. Tas nav nekāds sarežģīts līdzeklis, taču pareizi lietots var palīdzēt augam veidot stingrākus, sulīgākus un garšā patīkamākus gurķus.
Kāpēc rūgti?
Kad gaisa temperatūra ilgstoši pārsniedz 30 grādus, gurķu augi sāk ciest no pārkaršanas. To saknes atrodas salīdzinoši tuvu augsnes virskārtai, tāpēc karstumā tās ātri izjūt mitruma trūkumu. Ja augsne izkalst vai sakņu zona pārkarst, gurķis vairs nespēj normāli uzņemt nepieciešamās vielas.
Šādos apstākļos augļos var pastiprināti veidoties kukurbitacīni — dabiskas vielas, kas gurķiem piešķir rūgtu garšu. Jo lielāks stress augam, jo lielāka iespēja, ka gurķi būs rūgti.
Rūgtumu var veicināt arī neregulāra laistīšana. Ja vienu dienu gurķi ir sausumā, bet nākamajā tiek pamatīgi pārlieti, augam tas ir papildu trieciens. Gurķiem daudz labāk patīk vienmērīgs mitrums un silts ūdens.
Nevajag daudz lapu
Vasaras vidū gurķiem nevajadzētu pārspīlēt ar slāpekļa mēslojumu. Slāpeklis galvenokārt veicina lapu un zaļās masas augšanu, taču augļu kvalitātei šajā brīdī daudz svarīgāks ir kālijs un fosfors.
Kālijs palīdz augļiem veidoties stingrākiem, sulīgākiem un garšīgākiem, savukārt fosfors ir svarīgs sakņu sistēmai un auga vispārējai izturībai. Tieši tāpēc karstā laikā daudzi dārzkopji izmanto koksnes pelnus — tajos ir augiem noderīgas minerālvielas, turklāt tie nesatur hloru, pret kuru gurķi var būt jutīgi.
Svarīgi gan izmantot tikai tīrus koksnes pelnus. Neder pelni no krāsota, lakota vai ķīmiski apstrādāta koka, kā arī no sadzīves atkritumiem.
Kā pagatavot uzlējumu gurķiem?
Pagatavošana ir ļoti vienkārša. Vajadzēs vienu glāzi izsijātu koksnes pelnu un 10 litrus silta ūdens.
Pelnus ieber spainī, pārlej ar ūdeni un kārtīgi samaisa. Pēc tam maisījumu atstāj nostāvēties apmēram diennakti ēnainā vietā. Šajā laikā uzlējumu vēlams pāris reižu apmaisīt, lai pelni labāk atdotu ūdenim tajos esošās minerālvielas.
Pirms lietošanas uzlējums vēlreiz jāapmaisa, jo pelnu daļiņas ātri nosēžas trauka apakšā.
Pelnu uzlējumu nevajadzētu lietot vienlaikus ar svaigiem kūtsmēsliem vai slāpekļa mēslojumiem. Pelni ir sārmaini, un, tos kombinējot ar dažiem slāpekļa avotiem, var pastiprināties slāpekļa zudumi. Tādā gadījumā mēslojums kļūst mazāk efektīvs.
Drošāk ir starp dažādu mēslojumu lietošanas reizēm ievērot vismaz nedēļas pārtraukumu. Tas ļauj izvairīties no nevajadzīgām reakcijām augsnē un palīdz augam barības vielas uzņemt pakāpeniski.
Pelnu uzlējumu lej nevis uz lapām, bet tieši pie saknēm. Gurķu lapas karstā saulē ir jutīgas, tāpēc jebkuri pilieni uz lapām var palielināt apdegumu risku.
Vislabāk laistīt no rīta vai vakarā, kad saule nav tik spēcīga. Ūdenim jābūt siltam — aptuveni 20 līdz 22 grādu temperatūrā. Gurķiem ļoti nepatīk auksts ūdens no akas vai dziļurbuma, jo tas saknēm var radīt temperatūras šoku. Pēc šāda šoka augs var nomest ziedus un aizmetņus.
Vienam pieaugušam gurķu krūmam pietiek ar aptuveni 1 līdz 1,5 litriem sagatavotā uzlējuma. Procedūru var atkārtot reizi 10 dienās, īpaši aktīvās augļu veidošanās laikā.
Ko vēl var darīt?
Pelnu uzlējums ir tikai viens no palīgiem. Tikpat svarīga ir regulāra laistīšana. Gurķiem nepatīk, ja augsne vienu dienu ir sausa kā putekļi, bet nākamajā pārlieta. Labāk laistīt biežāk, bet pārdomāti.
Ļoti karstā laikā augsni ap gurķiem var mulčēt ar nopļautu zāli, salmiem vai citu piemērotu materiālu. Mulča palīdz saglabāt mitrumu un pasargā saknes no pārkaršanas.
Ja gurķi aug siltumnīcā, īpaši svarīga ir vēdināšana. Pārkarsusi siltumnīca gurķiem var būt tikpat kaitīga kā sausums. Karstās dienās jāseko, lai tajā neveidojas pārmērīgs karstums un mitrums.
Rūgti gurķi parasti nav nejaušība. Tā ir pazīme, ka augam kaut kas nav paticis — bijis par karstu, par sausu, par aukstu vai pietrūcis barības vielu. Ja gurķiem nodrošina vienmērīgu mitrumu, siltu laistāmo ūdeni un piemērotu piebarošanu, raža parasti ir daudz kvalitatīvāka.
Koksnes pelnu uzlējums šajā ziņā ir vienkāršs un pieejams palīgs. Tas neprasa lielus izdevumus, bet var palīdzēt gurķiem vieglāk pārciest karstumu un dot kraukšķīgākus, garšīgākus augļus bez nepatīkamā rūgtuma.