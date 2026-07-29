FOTO. LA.LV no Mežaparka: Pitbull fani ieradušies, skan skaļa mūzika, bet policija izskatās gatava arī nekārtībām 6
Šodien Mežaparka estrādi vajadzēja pieskandināt māksliniekam Pitbull, tomēr koncerts vakar tika atcelts.
Tas gan fanus neatturējis no došanās uz notikuma vietu, iespējams, pasērot kopā ar citiem faniem, iespējams apskatīt bēdīgi slaveno skatuvi, kuras dēļ koncerts atcelts.
Uz turieni devās arī LA.LV, lai noskaidrotu apkārtējo domas un gaisotni. “Es tredos lasīju, ka visi ap 20.00 plāno te pulcēties, tāpēc atbraucām ar draugu arī mēs, pagaidām gan te kādi 60 cilvēki varbūt, bet visu laiku pūlis kļūst kuplāks!” stāsta Megija.
Cilvēkiem telefons skan dziesmas, daudzi tērpušies kā Pitbull, atmosfēra ir saldsērīgi jautra, bet pie estrādes ir NMPD auto un veselas trīs policijas mašīnas, tā kā organizatori ir sagatavojušies.
Uz vietas satiktais Juris saka: “Izskatās, ka policijai mazliet bail, jo braukā, iztrenkā cilvēkus tā mierīgi. Redzējām, ka pie skatuves jau bija pāris būdiņas, kur gan jau ēdienu pārdotu, tualetes atvestas, tagad tur braukā kaut kāds smagais auto, laikam lēnām visu ved prom.”
Laila smejoties stāsta, ka “kāds garāmgājējs jokojis, jautājot – kur tās biļetes jārāda?”
Valsts policija gan aicina iedzīvotājus neiesaistīties nesaskaņotos pulcēšanās pasākumos Mežaparkā, uz kuru sociālo tīklu lietotāji aicina pēc šodien atceltā amerikāņu repera “Pitbull” koncerta.
Policijā norāda, ka publiska pasākuma rīkošanai nepieciešams pašvaldības saskaņojums, un par prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.
Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija šodien strādās pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Mežaparka apkārtnē un Rīgas centrā.
Pagaidām kārtībsargi nav konstatējuši nesaskaņotas pulcēšanās Mežaparkā, un situāciju vērtē kā mierīgu, taču turpina uzraudzīt notikuma vietu, aģentūrai LETA trešdienas vakarā pavēstīja Valsts policijā.
LETA jau ziņoja, ka otrdienas, 28. jūlija, vakarā tika izziņots, ka Mežaparka Lielajā estrādē trešdien paredzētais amerikāņu repera “Pitbull” koncerts ir atcelts.
Pēc koncerta organizatoru skaidrotā, koncerta atcelšanas iemesls esot “tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā”. “Atlikušais laiks nav pietiekams, lai radušās tehniskās problēmas novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajiem pasākuma tehniskās realizācijas standartiem,” teikts organizatoru paziņojumā.
Organizatori sola, ka informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tiks nosūtīta e-pastā.
Mežaparka Lielajā estrādē trešdien bija paredzēts “Pitbull” jaunās turnejas “I’m Back” koncerts.
“Pitbull” kontā ir miljardi straumējumu, simtiem zelta un platīna sertifikātu un starptautiski hiti, tostarp “Give Me Everything”, “Timber”, “International Love” un “Fireball”.
“Pitbull” karjera sākās 2000. gadu sākumā, viņa daiļradē apvienojas hiphops, popmūzika, latino un deju ritmi, un viņš sadarbojies ar tādiem māksliniekiem kā Dženifera Lopesa, Šakira, grupa “Gipsy Kings”, Rikijs Martins un Enrike Iglesiass.
Jau ziņots, ka patlaban vēl pastāv iespēja, ka atcelto amerikāņu repera “Pitbull” koncertu, kas bija paredzēts trešdien Mežaparka Lielajā estrādē, varētu pārcelt, aģentūrai LETA trešdien pēc tikšanās ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC) un pasākuma organizatoriem norādīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
“Patlaban, runājot ar organizatoriem, vēl pastāv iespēja, ka koncerts tiks pārcelts. Tas, ka tas nenotiks tagad, ir pilnīgi skaidrs,” uzsvēra ministrs.
Valainis norādīja, ka patērētājiem ir divas iespējas – atbilstoši likumam koncerta apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt biļešu atmaksu 14 dienu laikā kopš koncerta atcelšanas dienas vai pagaidīt organizatoru potenciālos paziņojumus par pārcelto koncertu, kurā būs derīgas līdzšinējās biļetes.