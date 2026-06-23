Jasmīni ziedēs griezdamies un smaržos pa visu pagalmu! Dārznieki atklāj, ko šie krūmi patiesībā mīl visvairāk 0
Jasmīni daudziem asociējas ar īstu vasaras sākumu – siltām vakara pastaigām, saldo smaržu pagalmos un baltu ziedu kupenām pie mājas. Tomēr ne visiem izdodas panākt, lai jasmīnu krūmi aug kupli un katru gadu bagātīgi zied. Dažkārt tie izstīdzē, zied pavisam maz vai ar laiku kļūst reti un neizskatīgi.
Pieredzējuši dārzkopji gan uzsver, ka jasmīni nav kaprīzi augi, taču tiem ir savas prasības. Ja tās ievēro, krūms ar gadiem kļūst arvien iespaidīgāks un zied tik bagātīgi, ka smaržu var sajust jau pa gabalu.
Svarīgākais – pareizā vieta
Jasmīniem ļoti patīk saule. Tieši saulainā vietā tie veido visvairāk ziedu un aug daudz kuplāk. Ja krūms iestādīts ēnā vai vietā, kur sauli saņem tikai dažas stundas dienā, tas vairāk stiepsies garumā, nevis ziedēs. Daudzi pieļauj kļūdu, iestādot jasmīnu starp lieliem kokiem vai ēkas ēnas pusē.
Tomēr svarīgi ir arī tas, lai vieta nebūtu pārāk mitra. Jasmīniem nepatīk ilgstoši applūstoša augsne vai vietas, kur pēc lietus ilgi stāv ūdens. Tad saknes sāk ciest, un augs kļūst vājš. Vislabāk tie aug vieglā, auglīgā un labi drenētā augsnē.
Pieredzējuši dārzkopji iesaka jasmīnus nestādīt arī pārāk cieši vienu pie otra. Sākumā mazie stādi šķiet niecīgi, taču ar gadiem tie izaug ļoti kupli. Ja tiem pietrūkst vietas, krūmi slikti vēdinās un kļūst uzņēmīgāki pret slimībām.
Bez apgriešanas bagātīgu ziedu nebūs
Viena no lielākajām kļūdām jasmīnu kopšanā ir doma, ka tos nevajag apgriezt. Patiesībā regulāra apgriešana ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc vieni jasmīni zied iespaidīgi, bet citi – pavisam pieticīgi. Vecie zari ar laiku kļūst mazāk ražīgi un bremzē jauno dzinumu veidošanos.
Speciālisti iesaka jasmīnus apgriezt uzreiz pēc noziedēšanas. Tieši tad iespējams izretināt vecos zarus un dot vietu jaunajiem dzinumiem, uz kuriem nākamajā gadā veidosies ziedi. Ja apgriešanu atliek uz rudeni vai pavasari, iespējams nejauši nogriezt jau izveidojušos ziedpumpurus.
Īpaši svarīgi ir izgriezt ļoti vecos, sausos un uz iekšu augošos zarus. Tad krūms kļūst gaisīgāks un saņem vairāk saules. Rezultātā jasmīns ne tikai skaistāk izskatās, bet arī daudz bagātīgāk zied.
Daudzi dārzkopji iesaka ik pēc dažiem gadiem jasmīnu atjaunot pamatīgāk. Tas nozīmē izgriezt daļu veco zaru gandrīz līdz zemei. Sākumā krūms var izskatīties kails, taču pēc tam tas ataug daudz kuplāks un spēcīgāks.
Pārāk daudz mēslojuma var kaitēt
Lai gan jasmīniem patīk auglīga augsne, pārāk liela mēslošana tiem var nodarīt vairāk ļauna nekā laba. Īpaši tas attiecas uz slāpekļa mēslojumu. Ja tā būs par daudz, krūms veidos milzīgu lapotni, bet ziedu būs maz.
Pavasarī jasmīniem labi der komposts vai sabalansēts mēslojums ziedošiem krūmiem. Tas palīdz augam atgūties pēc ziemas un veicina ziedpumpuru veidošanos. Tomēr vasaras otrajā pusē ar mēslošanu nevajadzētu pārspīlēt.
Pieredzējuši dārzkopji atgādina, ka ļoti svarīga ir arī augsnes kvalitāte. Ja zeme ir nabadzīga un sausa, jasmīni aug daudz lēnāk. Tāpēc ap krūmu ieteicams regulāri papildināt mulču vai kompostu.
Īpaši sausās vasarās jasmīni priecāsies arī par laistīšanu. Lai gan tie ir diezgan izturīgi augi, ilgstošs sausums var ietekmēt ziedēšanu. Visvairāk ūdens tiem nepieciešams tieši pumpuru veidošanās laikā.
Nepatīk slapjas saknes
Lai arī jasmīniem patīk mitrums, tie ļoti slikti panes vietas, kur ilgstoši krājas ūdens. Ja augsne ir pārāk smaga un slapja, saknes sāk ciest, un krūms kļūst vājš. Dažkārt cilvēki domā, ka jasmīns vienkārši neaug, lai gan patiesībā problēma ir pārmitra zeme.
Īpaši bīstamas ir vietas, kur pēc lietus ilgi stāv peļķes. Tad saknēm trūkst gaisa, un augs pakāpeniski novājinās. Pieredzējuši dārznieki iesaka šādās vietās uzlabot drenāžu vai jasmīnus stādīt nedaudz paaugstinātā vietā.
Vislabāk jasmīni aug vieglā, auglīgā augsnē. Ja zeme ir ļoti mālaina, to ieteicams sajaukt ar kompostu vai smiltīm. Tas palīdzēs saknēm attīstīties daudz veselīgāk.
Svarīgi arī atcerēties, ka vecāki jasmīni sausumu panes daudz labāk nekā tikko iestādīti stādi. Tāpēc pirmajos gados laistīšanai ir ļoti liela nozīme.
Jasmīniem patīk miers
Jasmīni ir augi, kuriem patīk stabilitāte. Tie ne vienmēr labi panes biežu pārstādīšanu vai sakņu traucēšanu. Tāpēc vietu stādīšanai vēlams izvēlēties ļoti pārdomāti.
Ja jasmīns atradis sev piemērotu vietu, tas ar gadiem kļūst arvien skaistāks. Veci jasmīnu krūmi nereti izaug iespaidīgi lieli un katru vasaru pārvēršas baltos ziedu mākoņos. Tieši šādi augi bieži kļūst par īstu dārza lepnumu.
Daudzi cilvēki kļūdaini satraucas, ja jaunais stāds pirmajos gados nezied ļoti bagātīgi. Patiesībā jasmīniem dažkārt nepieciešams laiks, lai nostiprinātu sakņu sistēmu. Kad tas noticis, ziedēšana kļūst daudz iespaidīgāka.
Pieredzējuši dārzkopji iesaka arī nesteigties ar secinājumiem pēc bargākām ziemām. Pat ja daļa dzinumu apsalusi, jasmīni bieži ļoti labi atjaunojas. Galvenais ir pavasarī izgriezt bojātos zarus un dot augam laiku.
Ja jasmīns pēkšņi sāk slikti ziedēt, vienmēr vērts apskatīt, vai krūms nav pārāk sabiezējis vai ieaudzis citu augu ēnā. Dažkārt pietiek tikai ar vienu kārtīgu apgriešanu, lai nākamajā gadā tas atkal ziedētu iespaidīgi.
Svarīgi arī nepārstādīt jasmīnus pašā vasaras vidū, kad tie aktīvi aug vai zied. Vislabāk to darīt agrā pavasarī vai rudenī. Tad augam būs vieglāk ieaugties jaunajā vietā.
Ja dārzā ir vairāki jasmīni, tos nevajadzētu sastādīt pārāk cieši kopā. Ar gadiem tie izplešas ļoti plaši, un pārāk liels sabiezinājums veicina slimību attīstību.
Un vēl – jasmīni ir vieni no tiem augiem, kas ļoti atmaksā rūpes. Jo vairāk uzmanības tiem velta pirmajos gados, jo skaistāks krūms kļūs nākotnē. Kad jasmīns pilnā plaukumā piepilda pagalmu ar saldo smaržu, kļūst skaidrs, kāpēc cilvēki šos krūmus tik ļoti mīl jau paaudzēm ilgi.