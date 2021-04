Lielbritānijā godina mūžībā aizgājušo princi Filipu

Karaliskās ģimenes biogrāfs: prinča Harija “atmaksas stunda” ir klāt – viņam būs jāstāv pie vectēva prinča Filipa kapa Ieteikt







36 gadus vecais princis Harijs pirmo reizi gada laikā atkal satiks savus radiniekus. Lielbritānijas karalienes Elizabetes II un nelaiķa prinča Filipa mazdēls ieradīsies uz sava vectētiņa bērēm, kas notiks sestdien, 17.aprīlī.

Saseksas hercogs jau tuvāko dienu laikā pametīs Losandželosu, lai atkal satiktu savu karalisko ģimeni. Pēdējo reizi Meganas Mārklas vīrs savus tuviniekus satika pagājušā gada martā, pirms kopā ar Meganu un dēlu Ārčiju pārcēlās uz dzīvi Amerikā. Megana Mārkla uz bērēm neieradīsies – ārsti esot izteikuši bažas par viņas lidojumu, kas ilgšot daudzas stundas un šajā grūtniecības laikā tas neesot ieteicams.

Kā vēstīts, princim Harijam savam vectētiņam, princim Filipam pēdējo godu nāksies izrādīt tērpam vienkārši tumšas krāsas uzvalkā nevis militārajā formā – savus militāros titulus viņš zaudēja, kad atteicās no piederības un pienākumu pildīšanas britu karaliskajā ģimenē. Harija tēvs, princis Čārlzs un vecākais brālis, princis Viljams, būs ģērbti militārajās formās, kā to nosaka reglaments.

Atgādināsim, ka vēl tikai marta sākumā princis Harijs un Megana Mārkla sniedza atklātu interviju Oprai Vinfrijai, kurā pauda dažādus skaļus pārmetumus britu karaliskajai ģimenei. No šīm ziņām īpaši tika sargāts jau tobrīd sirgstošais 99 gadus vecais princis Filips, jo kā ģimene, tā pils apkalpojošais personāls uzskatīja, ka šādi mazdēla Harija un viņa sievas izteikumu var ļoti iedragāt jau tā vārgo prinča Filipa veselību.



















































































Princis Harijs un Megana Mārkla

Kā apgalvo britu karaliskās ģimenes biogrāfs Toms Bauers, “atmaksas stunda” ir situsi. “Daudz būs atkarīgs no tā, vai Čārlzs un Viljams vēlēsies izlīgt, bet tāpat, protams, daudz būs atkarīgs no paša Harija. Ja viņš ieradīsies ar kara cirvi rokās un pašpārliecināts par savu taisnību, visticamāk, plaisa starp viņu un ģimeni izveidosies vēl lielāka. Taču, ja viņš pie vectētiņa kapa no sirds nožēlos kaut vai to, ka nepaspēja ar viņu izlīgt un patiesi to nožēlos (princis Filips pēc tam, kad Harijs un Megana atteicās no piederības britu karaliskajā ģimenē vairs neuzturēja kontaktus ar savu mazdēlu, jo šis lēmums viņu ļoti sāpināja – red.), tas, iespējams, situāciju var uzlabot,” – izdevumam “The Sun” sacījis biogrāfs.

Prinči Viljams un Harijs (centrā) kopā ar mammu, princesi Diānu un tēti, princi Čārlzu 1995.gadā. Foto: AFP/ SCANPIX/ LETA

Savukārt britu politiķis Džons Meidžors, kurš laikā no 1990. līdz 1997. gadam bija Apvienotās Karalistes premjerministrs, uzskata, ka karalienes Elizabetes II sirdī tagad ir “milzīgs caurums”, un ir ļoti svarīgi, lai ģimene šobrīd būtu saliedēta.

Foto: AFP/ SCANPIX/ LETA

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.