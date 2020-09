Foto: Pixabay

Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”.

Auns

Pilnmēness darīs jūs intuitīvākus, jutīsiet dzīvi vairāk no emociju un sajūtu puses nevis intelektuāli loģiskās. Šomēnes jūs apbursiet cilvēkus, arī temperaments nebūs vairs agresīvs, bet diplomātisks un mierīgs. Lielisks laiks, lai atrisinātu konfliktus un samezglojušās situācijas. Mēness pirmajā dekādē, iespējams, jutīsiet šaubas gandrīz par katru soli, par katru pasakāmo vārdu – neuztraucieties, turpiniet iesākto un prātā izplānoto, vienkārši deviņas reizes nomēriet, pirms griezt. Par sliktu nenāks arī galvā paturēt plānu B un C, ja nu pirmais nenostrādā.

Vērsis

Kļūsiet jūtīgi un pat pārlieku sensitīvi, vēlēsieties aizpeldēt pagātnes atmiņās par laikiem, “kad zāle bija zaļāka”. Ieklausieties intuīcijā, taču pārmetumos vai nožēlas sajūtā gan nevajadzētu ilgi kavēties. Pieņemiet pagātni kā pieredzi. Septembris paralēli intuitīvai sajūtai dos jums iespēju nopelnīt, kā arī var sākotnēji pamatīgi satricināt profesionālo jomu. Neuztraucieties, kosmoss zina, ko dara, mēneša beigās jūs sapratīsiet, ka viss noticis tikai uz labu.

Dvīņi

Dvīņu pārstāvji vēlēsies būt vairāk mājīguma sajūtā, tādējādi viss, kas jums apkārt, prasīs uzlabojumus – lai siltāk, mīļāk, jaukāk un mājīgāk – vai tas būs darbā, mājoklī vai pat ciemos. Pievērsiet uzmanību, kā komunicējat ar citiem, lai citiem neuzspiestu savas vēlmes. Neejiet egoisma ceļu. Būs nepieciešams diplomātiski reaģēt dažādās situācijās, kā arī meklēt kompromisus biežāk nekā parasti. Redzēsiet, ka tā reizēm ir panākumu atslēga.

Vēzis

Jūs jau tā esat diezgan jūtīgs zodiaka pārstāvis, taču pilnmēness mēneša sākumā jūtīgumu vēl vairāk saasinājis. Ikdienā vēlēsieties radīt pārsteigumu mīļajiem, parūpēties par viņiem. Pat darba kolēģi sajutīs jūsu rūpes, dažam tas varbūt šķitīs pārāk daudz. Taču nepārstājiet turpināt lolot šo jauko personīgo īpašību – tā padara pasauli labāku arī tad, ja pirmajā mirklī līdzcilvēki to neatzīst. Būs jāpievērš uzmanība partnerattiecībām vai kādai draudzībai.

Lauva

Ļoti rosīgi sācies mēnesis, kas tā arī turpināsies – izdarīt un padarīt iekavēto, uzņemties jaunus projektus un darbiņus. Liekas, iegriezīsiet sev apkārt rosības un notikumu virpuli, kuram dažbrīd nevarēsiet izsekot arī pats. Vēl labs laiks, lai risinātu problēmas un situācijas, kurās uzvarēs tas, kam loģika un intelekts būs stiprākā puse. Reizēm gudrākais piekāpjas arī klusējot. Tuvāk mēneša vidum, iespējams, aizrausieties ar vēlmi iegādāties grāmatas un pievērsties dzejai, prozai.

Jaunava

Visu vērtēt no praktiskā viedokļa, ievērot noteikumus un labas manieres – galvenie jūsu šā mēneša vadmotīvi. Arī no citiem gaidīsiet, lai tie būtu kulturāli un labi audzināti ļaudis. Pamanīsiet ļoti ātri to, kas jāsakārto, jāsalabo vai kur jāievieš uzlabojumi. Tas attiecas kā uz darba jomu, tā arī privātā dzīvē. Lūkojiet, lai tas viss netiktu vienpersoniski izlemts. Ap mēneša vidu kļūsiet kritiski, it īpaši paši pret sevi. Esiet saudzīgi!

Svari

Dusmas un agresiju šomēnes nolieciet dziļi plauktā, tās ir pēdējās sajūtas, kurām būtu jāķeras klāt un pat tad labāk neieteiktu, ja nevēlaties visu kardināli sabojāt vai dedzināt tiltus. Var uznākt vēlme distancēties un vairāk būt pašam ar sevi, vientulībā un mierā. Sadzirdēsiet savu iekšējo balsi – varbūt nāks arī lieliskas atziņas vai saskatīsiet atbildes.

Skorpions

Labs mēnesis jaunam sākumam, lai kādu jūsu dzīves jomu tas skartu. Intuīcija strādās labi, var tuvināt vērtīgas un nozīmīgas atbildes, atklāsmes. Izmantojiet to gudri, spēsiet uzzīmēt kopējo dzīves ainu, un daudz kas jums taps skaidrāks – kāpēc notiek tieši šādi un ne citādi. Mazliet var samazināties pārliecība par sevi un saviem spēkiem, taču tas ir īslaicīgi un tikai sajūtu plānā. Ja nepieciešams, apmeklējiet kādu semināru vai mācības, lai uzlabotu savu kompetenci.

Strēlnieks

Šomēnes sapratīsiet, ka labāk ir panākt draudzīgu vienošanos nekā strīdēties. Tas var jums radīt situāciju, ka ir jāsamierina divas karojošas puses un jāiejūtas mediatora lomā. Redzēsiet reāli sasniedzamus mērķus, kurus ieteicams sakārtot prioritāšu secībā, jo visu noteikti nepagūsiet vai arī var draudēt izdegšana. Būsiet iededzies par lielajām lietām – tām arī veltiet savu enerģiju. Septembris būs iezīmīgs ar optimistisku skatu uz lietām, centieties to noturēt visu mēnesi.

Mežāzis

Šā mēneša sākums var radīt situācijas, kad jūs pārkāpjat kādus noteikumus vai pat sev apsolītas lietas. Iespējams, iesiet arī pret savām vērtībām. Un viss mīlestības dēļ – esošas vai nupat pie apvāršņa parādījušās. Skatieties, nepazūdiet rozā mākoņos, nepazaudējiet realitātes klātesamību. Lai nesabojātu jauno sākumu, aizveriet durvis uz pagātni un nogrieziet visas pagātnes saites. Un balstiet visu cieņā un uzticībā.

Ūdensvīrs

Taisnīgums būs jūsu prioritāte Nr. 1. Varat saņemt pārsteigumu pilnas ziņas vai arī piedzīvot pārsteidzošas situācijas – saistībā ar finansiālo situāciju vai arī attiecību jomā. Galvenais nekrist emocijās un galējībās, kā arī neesiet ļoti bargi pret cilvēku, kas jums līdzās, cīnoties pēc taisnības. Pievērsīsiet uzmanību savam izskatam, lai tas būtu reprezentabls un gaumīgs.

Zivis

Rūpes par ģimeni un saviem mīļajiem būs prioritāte un aizņems jūsu ikdienu. Varbūt iegādāsieties jaunu mājdzīvnieku. Jūsu vārdam būs spēks, kas pavērs plašākas iespējas. Kad paši to sajutīsiet un pamanīsiet, augs arī jūsu pašapziņa un stāja kļūs staltāka. Ap mēneša vidu sajutīsiet enerģijas pieplūdumu, jums tā ir jāliek lietā, citādi izpaudīsies emocionālā veidā. Varbūt pienācis laiks ieviest kādu sportisku rutīnu ikdienas dzīvē?