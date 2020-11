Foto: FreePik

Ļoti uzmanīgi ieklausies šodien savā intuīcijā! Horoskopi 6.novembrim





Auns

Tev ir maz laika, bet jāizdara ļoti daudz. Labi būtu, ja tu savus darbus saplānotu un nenovirzītos no plāna.

Vērsis

Šodien tu sasniegsi lielu veiksmi, taču, ja ar saviem panākumiem nelielīsies. Veiksme mīl klusumu – atceries to!

Dvīņi

Tu vari šodien justies gluži kā milzis mazu cilvēciņu vidū. Tev viss liksies mazs un sīkumains – tāpat kā to citu cilvēku problēmas un rūpes. Pacenties tomēr paturēt pie sevis šīs sajūtas nevis paziņot visiem apkārtējiem par to. Tā tu simpātijas citos neizpelnīsies.

Vēzis

Dalies savā gudrībā ar saviem draugiem un tuviniekiem, un tiem cilvēkiem, kuriem tavi padomi šodien noderēs. Un tie noderēs, nemaz nešaubies!

Lauva

Tev šodien nevajadzētu stāstīt apkārtējiem par to, cik lieliski tu pārzini vienu vai citu jomu. Vienkārši dari to, kas tev jādara un tie, kas vēlēsies to redzēt, to tāpat pamanīs.

Jaunava

Īpašu vērību šodien pievērsiet sīkumiem un mazām problēmām – var gadīties, ka no sīkas ķibeles izaug ļoti liela problēma.

Svari

Netipiski tev, bet tava neizlēmība šodien tevi izglābs no kādas muļķīgas situācijas. Tomēr nevajadzētu apzināti tādās nokļūt!

Skorpions

Tavas ģeniālās domas un idejas raisīs sajūsmu šodien apkārtējos cilvēkos. Iespējams, tu vienkārši būsi nokļuvis pareizajā kompānijā. Šie cilvēki pratīs novērtēt tevi.

Strēlnieks

Mazlietiņ labāk nekā citas dienas tev šodien veiksies ar plānošanas darbiem. Centies šo iespēju izmantot lietderīgi, plānojot savu tuvāko nākotni.

Mežāzis

Šo dienu tev vajadzētu aizvadīt tev patīkamā kompānijā. Ja tevi neviens nav uzaicinājis uz foršām vakariņām, sarīko sev tās pats.

Ūdensvīrs

Šī diena var būt ļoti darbīga, ne visu tu paspēsi izdarīt, tomēr, ja centīsies, paveiksi lielāko daļu. Nečīksti un nesūdzies, ja tev kaut kas nesanāk.

Zivis

Ieklausies savā intuīcijā. Šodien tā tevi izglābs no ļoti muļķīgām un pat bīstamām situācijām!