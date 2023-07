Foto: Pexels

Atklātās vīriešu potītes, nēsājot bikses, ir bijis modes pasaules strīdu avots. Ak, vīriešu potīte! No visām ķermeņa daļām, kas izraisa strīdus, šī ir viena no dīvainākajām. Tomēr jautājums par to, vai parādīt vai nerādīt vīrišķo ķermeņa daļu, ir bijis diskusiju temats gadiem ilgi. 2005. gadā dizainers Toms Brauns, kurš bez maz vai viens pats ir mēģinājis “paaugstināt” vīriešu bikšu apakšmalas, laikrakstam “The New York Times” teica, ka potīte ir jaunā vīrieša dekoltē.

Lai gan tagad viņš pārsvarā valkā šortus, Brauna kungs sacīja: “Kad es valkāju bikses, es valkāju tās tieši virs potītes kaula, un man tās patika tādā garumā. Tas kaitināja cilvēkus, un man tas patika.”

Un patiešām, kad vīrietis demonstrē šo “ādas sloksni”, cilvēki reaģē tāpat. Viņi skatās. Viņi saķer galvu. Viņi raksta rakstus par to, piemēram, šo. Nesen Austrālijas finanšu apskatā tika jautāts: “Vai ir pareizi, ja vīrieši birojā atkailina savas potītes?”

Kādreiz par izsmieklu uzskatītās vīriešu bikses atkal kļuva par lietu, kad Brauna kungs ar tām iepazīstināja sabiedrību 2001.gadā, daļēji kā reakcija uz 90. gadu lielajiem, viļņojošajiem uzvalkiem. Viņš samazināja siluetu, sašaurinot bikses un slaidinot un saīsinot jaku.

Sākumā tas bija kaut kas šokējošs, taču 2018. gadā Brauna kungs pārdeva savu uzņēmumu “Zegnai” darījumā, kura vērtība bija 500 miljoni USD, tādējādi liekot domāt. ka vīriešu bikšu transformēšana patiesībā var būt ceļš uz priekšu.

Kopš tā laika šo bikšu modeli ir pieņēmušas dažādas slavenības, kā arī Lielbritānijas premjerministrs Riši Sunaks.

Kā norāda laikraksta “The Times” vīriešu modes kritiķis Gajs Trebejs: “Bikses pašas ir silueta pamats, un tā ir viena lieta, ar ko vīrieši bieži kļūdās. Piemēram, Kevins Makartijs pārmērīgi šaurajās biksēs, ko vēl vairāk pasliktināja atsegtās zeķes.

Viņš turpināja: “Labākais veids, kā spriest par jebkāda veida piemērotību, ir trīsvirzienu spogulī un uzticama, kā arī godīga drauga tuvumā. Tomēr es konsultējos ar Niku Vūsteru, stila influenceri, kuram ir viens miljons sekotāju. Viņš teica: “Vispārīgi runājot, bikses nekad nedrīkst pārsniegt potītes kaulu, jo kājas uzreiz izskatīsies īsākas.”

Tāpat, pēc Trebeja kunga domām, svarīgi ir ņemt vērā kājas platumu: “Jo platāka kāja, jo garākām jābūt biksēm. Un otrādi.”

Tomēr Brauna kungs iesaka: “Valkājiet drēbes tā, lai tās atbilst jūsu gaumei, stilam un tam, kā vēlaties, lai cilvēki jūs redzētu.”

Tomēr jāuzsver, ka pēc beidzamajām vīriešu apģērbu izstādēm Florencē, Milānā un Parīzē bikses bija garākas nekā pēdējos gados. Tā arī tas modes ritenis griežas.