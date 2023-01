“Balticfloc” valdes priekšsēdētājs Edžus Cābulis: “Mūsu ražotās siltumizolācijas loksnes top no zemas klases makulatūras, kuru agrāk nevarēja pārstrādāt. Ar šo projektu vienlaikus tiek risinātas divas problēmas – tiek pārstrādāti zemas klases atkritumi un kopā ar augstvērtīgu kaņepju šķiedru veidots siltumizolācijas materiāls.” Foto: Timurs Subhankulovs

No makulatūras pie būvmateriāliem – Cēsīs no no kaņepēm un makulatūras top siltumizolācijas materiāli







Sandra Dieziņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Uzņēmums izveidots jau 2010. gadā, bet aktīvu darbību tas uzsācis tikai 2015. gadā. “Balticfloc” valdes priekšsēdētājs Edžus Cābulis stāsta, ka kopā ar draugiem iepriekš nodarbojušies ar lietotu skandināvu iekārtu tirdzniecību un vienmēr domājuši, kā vienu vai otru iekārtu varētu izmantot ražošanā Latvijā. Tā beidzot nonākuši līdz iekārtai, ko var izmantot makulatūras pārstrādē. Pamazām iekārtotas ražošanai piemērotas telpas Cēsīs, kur agrāk atradās auto iekārtu apkopes stacija un autoserviss un tapis pilotprojekts “Alternatīva makulatūras atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrāde inovatīvos siltumizolācijas materiālos ar uzlabotu siltumvadītspēju”, ko atbalsta ES un Latvijas valsts.

No makulatūras un auduma

Pašlaik uzņēmums piedāvā vairāku veidu produktus. Ekovate ir dabiskais siltumizolācijas materiāls, ko plaši izmanto būvniecībā. Celulozes mulča paredzēta eksportam un Latvijā vienīgais uzņēmums, kas to izmanto, ir “Getliņi Eko”. Vēl viens produkts – celulozes šķiedra un granulas jeb piedeva asfaltam, jo ceļu būves standarti pieprasa celulozes šķiedras pievienošanu asfaltam, lai to pasargātu augstas intensitātes apstākļos.

“Balticfloc” piedāvā arī absorbcijas materiālu vides piesārņojumu novēršanai. Labs noiets ir pakaišiem mājdzīvniekiem, kas tiek ražoti granulu veidā. Savukārt jaunākais produkts ir vairāku veidu siltumizolācijas loksnes, kas tapis sadarbībā ar zinātniekiem. Tās saražot ļauj jaunās iekārtas, kurās ieguldīti divi miljoni eiro.

Tās top no pārpalikumiem un zemas klases makulatūras, ko līdz šim nevarēja izmantot. Šādu materiālu esamība devusi pamudinājumu izveidot pilotprojektu, kas ļautu pārstrādāt šādu izejvielu. Uzņēmumā tapa projekts, kas ES LIFE pro­grammā tika apstiprināts 2018. gadā. Galvenais projekta mērķis – radīt inovatīvu makulatūras – kaņepju ēku siltināšanas materiālu plāksnēs un uzskatāmi parādīt tā ražošanas un lietošanas ekonomiskās un vides priekšrocības, kā arī veicināt makulatūras – kaņepju plākšņu izmantošanu ēku siltināšanā. Ar šo projektu vienlaikus tiek atrisinātas divas problēmas – tiek pārstrādāti zemas klases makulatūras atkritumi un kopā ar augstvērtīgu kaņepju šķiedru veidots siltumizolācijas materiāls.

Vienlaikus tiek risināts audumu otrreizējas pārstrādes jautājums. Tas nozīmē, ka jaunajā siltumizolācijas materiālā tiek izmantotas auduma šķiedras. Tiesa, lai tas notiktu, audums vispirms tiek savākts Latvijā, aizvests uz Skandināvijas valstīm, tur pārvērsts šķiedrās un atkal vests atpakaļ uz Cēsīm. Latvijā neviens nenodarbojas ar audumu pārstrādi un šķiedrošanu un, visticamāk, tas nenotiks arī turpmāk, jo izmaksas ir lielas, un lielākā daļa savākto apģērbu pievilcīgās samaksas dēļ nonākot Āfrikas valstīs. “Balticfloc” projekts noslēgsies šī gada vasarā un tikai pēc projekta pabeigšanas varēs palielināt ražošanas apjomus. Faktiski rūpnīca tapusi kā pilotprojekts jeb prototips un iecere ir piedāvāt šo tehnoloģiju citām valstīm, lai varētu risināt vides problēmas. Interesi jau izrādījušas Skandināvijas valstis, Anglija un Vācija.

Ražotnē galvenā izejviela ir makulatūra, ko uzņēmums galvenokārt ieved no ārzemēm. Pirms pandēmijas izejviela tika importēta no Krievijas un maza daļa arī no Baltkrievijas un Ukrainas, taču pandēmija lika pārorientēties uz piegādēm no Dienvidamerikas. Edžus Cābulis atklāj, ka pašlaik izdevīgāk izejvielu ievest no mazāk attīstītām valstīm, kur šķiedras kvalitāte nav bijusi vairākas reizes pārstrādāta un tā ir kvalitatīvāka. Ekovates ražošanai gan der tikai avīžu papīrs, bet Latvijā nav pieejams pietiekami daudz sašķirotas izejvielas, tāpēc arī to nākas ievest.

Lielāko daļu produkcijas klāstā aizņem ekovate ar aptuveni 65–70% un tas ir eksportspējīgākais produkts. Pārējo produktu attiecība sortimentā mainoties. Šogad parādījusies jauna tendence – granulas pirktas izmantošanai apkurei, kas izrādījies lētāk nekā kokskaidu granulu iegāde. Lielāko klientu vidū ir gan būvniecības uzņēmumi, gan mājsaimniecības. Vasaras sezonā lielāko klientu vidū bija ceļu būves uzņēmumi, piemēram, “Binders” un citi. Pērn straujā cenu kāpuma dēļ bremzējušies daudzi projekti vai arī tie tika atcelti, un visa vasara pagājusi, lai pārslēgtu līgumus.

Tagad lielas cerības tiek saistītas ar jauno produktu, kam redzams potenciāls gan moduļu ēku izmantošanā vietējā un eksporta tirgos, gan citām vajadzībām. Jaunais produkts izstrādāts sadarbībā ar zinātniekiem un to ražošanā tiek izmantotas gan papīra un auduma, gan kaņepju šķiedras. Kaņepes tiek iegādātas vietējā tirgū, sadarbojoties ar Kaņepju audzētāju asociāciju. Arī paši mēģinājuši audzēt kaņepes, taču tas esot pietiekami sarežģīts process. Turklāt jārēķinās, ka no kaņepēm vajadzīgo izejvielu var iegūt vien 30%, kamēr papīru un audumu pat 100% apmērā. Interesi par jaunajiem produktiem izrādījuši būvnieki un atliek vien produktu sertificēt saskaņā ar ES standartu un tad sākšoties piegādes veikaliem. Testi notikšot Čehijā un paredzams, ka sertifikācija varētu notikt šā gada martā.

Kā pa viļņiem

Pandēmijas laikā bija liela neziņa, mainījušās loģistikas ķēdes un sadārdzinājās pakalpojumu izmaksas. Tajā laikā bija pieprasījums un attīstījās būvniecība, taču sākās migrantu krīze uz Latvijas austrumu robežas un vēlāk jau sākās karš Ukrainā. “Pēdējos trīs gadus gājis kā pa viļņiem. Visu laiku ir jāpār­orientējas un jāpielāgojas situācijai. Tagad jāmēģina noturēties,” situāciju raksturo Edžus Cābulis.

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā strauji izmainījās izmaksas – sadārdzinājušies gan izejmateriāli, gan resursi – šobrīd elektrības cena ir viena no dārgākajām Eiropā. Ukrainā notiekošā kara dēļ uzņēmumam eksports ir apstājies un realizācija ir samazinājusies par aptuveni trešdaļu. Iepriekš produkcija tika eksportēta uz Austrāliju, Islandi, Ameriku, bet tagad retumis to tirgo vien Lietuvā un Igaunijā, taču galvenais ir vietējais tirgus. Atliek nogaidīt, kad situācija mainīsies un uzlabosies.

Pagājušais gads ir bijis sliktāks par iepriekšējo, spriež vadītājs. Lai arī apgrozījums būšot lielāks, lielu ietekmi atstāja cenu svārstības un izmaksu pieaugums. Piemēram, ziņa par elektrības cenu kāpumu uzņēmumu sasniedza divas dienas pirms produkcijas piegādes klientam un tik ātri nav iespējams mainīt cenu politiku. Līdzīga situācija bija arī citās pozīcijās. Sadarbībā ar ekspertiem un zinātniekiem pašlaik uzņēmums aktīvi strādā pie energoresursu risinājumu iespējamās maiņas, pētot atjaunojamo resursu izmaksas un nākotnes prognozes. Aizvien lielākas zaļās enerģijas izmantošana ļaus elektrības cenai kļūt zemākai, bet līdz tam brīdim vēl jāsakož zobi un jāpagaida. Runājot par nākotni, pašlaik esot grūti ko prognozēt. Nav arī zināms, kad beigsies karš Ukrainā, kas ienesis lielas korekcijas pasaules tirgos. Jau pērn rudenī ražotājs novērojis, ka mājsaimniecības satraucas par ziemas rēķiniem un cenšas ietaupīt līdzekļus.

Iespējams, tie, kas mājas nenosiltināja pērn, darīs to šogad. Pagaidām gan neesot jūtams, ka iedzīvotāju vēlme siltināt mājas būtu pieaugusi. Tiesa, cerības tiek liktas uz jauno ES energoefektivitātes programmu, kur būs pieejams atbalsts ēku siltināšanai. Taču jāņem vērā arī visas citas izmaksas, kas mūsu ražotājus nostāda nekonkurētspējīgākā situācijā, piemēram, salīdzinot ar Polijas ražotājiem, piebilst E. Cābulis.

PĀRKĀPUMA BŪTĪBA

Sēkla

• SIA “Baltic­floc” dibināta 2010. gadā, bet aktīvu darbību uzsāk 2015. gadā.

Dīgsts

• Izrāvienu dod pilotprojekts, kas paredz makulatūras atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrādi inovatīvos siltumizolācijas materiālos. Projekts sākās 2018. gadā un tiks pabeigts šogad. Projekta kopējais budžets ir 2,9 miljoni eiro, no tā 1,7 miljoni ir ES LIFE programmas līdzfinansējums, 480 tūkstoši eiro – valsts finansējums, bet pārējais – paša uzņēmuma finansējums.

Augļi

• Tuvākajos gados “Baltic­floc” plāno jauno tehnoloģiju piedāvāt citām valstīm, lai risinātu vides jautājumus, kā arī palielināt eksportu.

VĒRTĒJUMS: Progresīvi un atbalstāmi centieni

Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas prezidents Guntis Strazds pozitīvi vērtē “Balticfloc” darbību, izveidojot otrreizēji pārstrādājamu materiālu pilotprojektu un izstrādājot inovatīvus siltumizolācijas materiālus. “Viņi ir ļoti progresīvi un viņu centieni ir atbalstāmi. Viņi paši varētu pārstrādāt džinsus, ja būtu pietiekams apjoms. Taču paredzu, ka tuvāko trīs gadu laikā to neviens nedarīs, jo nav nepieciešamā apjoma. Vajag tūkstošiem tonnu gadā, lai audumu pārstrāde atmaksātos. Turklāt šie atkritumi nav sašķiroti tā, lai varētu šeit pārstrādāt,” stāsta G. Strazds. Tagad esam spiesti izvest otrreizējās pārstrādes materiālus uz Āfriku, jo pārstrādes šeit nav. Neesot arī precīzas informācijas, cik daudz apritē ir kokvilnas atkritumu un cik – sintētikas. Gadā ievedam apmēram 14–16 tūkstošus tonnu “second hand” apģērbu, lielākoties tās ir otrās šķiras preces un daļu eksportējam uz Āfrikas valstīm. G. Strazds atklāj, ka valstī gada laikā rodas aptuveni 1500 t dažādu tekstila ražošanas atkritumu un no tā apmēram 300 t ir kokvilna, tas nav pietiekams apjoms, lai kāds ieguldītu pārstrādē. Turklāt pašlaik ir pārāk dārga elektrības cena, lai kāds to apņemtos. Tāpat vēl šodien neesot pieņemti labojumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas regulētu situāciju nozarē, bet vienkāršāk esot likt maksāt dabas resursu nodokli.