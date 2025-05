Daugmales peonijas 2025

FOTO. Vietējā pavasara ziedu paradīze! Daugmalē acis žilbst no narcišu un tulpju skaistuma Ieteikt







“Daugmales peoniju” saimniecības fotogrāfijas soctīklos liek sajūsmā ieplest acis – tur atkal ir tik daudz krāsu un skaistuma! Brauciet baudīt! Tur sācies ziedēšanas un ciemiņu laiks. Selekcionāra Jāņa Dukaļska izlolotajā saimniecībā šobrīd valda patiešām liela rosība.

Jau pērn rakstījām par to, kā norit darbi “Daugmales peoniju” saimniecībā.

Jāņa vecākā meita Iveta saka, ka nu jau šī ir kļuvusi par ģimenes lietu: “Pa brīvdienām braucam visi palīgā. Tētim esam trīs meitas, katrai ir sava otra pusīte un bērni – esam paliela kompānija, kas ziedēšanas laikā cenšas atbraukt palīgā ne tikai brīvdienās vien.”

Iveta ir priecīga, kā reklāma par “Daugmales peonijām” ir aizgājusi no mutes mutē, brīžiem pat ceļa malā veidojoties automašīnu rinda, cilvēki šo vietu iesaukuši par vietējo Holandi.

Lūgta pastāstīt plašāk par to, kā viss sācies, Iveta saka: “Tētis ar šo lietu sāka nodarboties pirms vairāk nekā 40 gadiem, pamazām tas viss ir tikai audzis. Sāka viņš ar tulpēm un gladiolām, ko veda tirgot arī uz citām valstīm. Šobrīd lielākais uzsvars ir uz peoniju, tulpju un narcišu audzēšanu, taču mums ir arī daudzas citas sīpolpuķes, tiesa gan, mazākos apjomos.”

Aptuveni hektāra platībā šobrīd zied ap 300 šķirņu tulpes un ap 250 šķirņu narcises. Vēlāk ziedēs ap 600 šķirņu peonijas.

“Precīzu šķirņu skaitu neviens no mums pat vairs nezina. Kā smejamie, katram apmeklētājam ir iespējas pašam iet un mēģināt saskaitīt.”

Iveta stāsta, ka ciemiņi bieži braucot lielos autobusos: “Nu jau esam pazīstami visā Baltijā, ciemiņi brauc no tuvējām Ziemeļvalstīm, arī no Ķīnas. Agrāk paralēli ziedus piegādājām tirgotājiem, šobrīd to vairs nespējam, jo lielākā daļa tiek izpirkti tikko griezti – pie mums saimniecībā.”

Tas viss vairāk esot hobijs, taču nu jau esot iespējams arī nedaudz nopelnīt, bet darbs tajā visā esot jāiegulda milzīgs, jo lielākā daļa darbu tiek veikta ar rokām, traktors palīdz vien zemes kultivēšanā. Tomēr viss ir to vērts, jo redzēt plašos ziedošos laukus – tas esot liels gandarījums visai ģimenei.