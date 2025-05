Foto: Pexels

Latvijā katrs ceturtais jeb 26% autovadītāju atzīst, ka mēdz braukt nepiesprādzējušies, tostarp 22% to dara reti, 2% – bieži, bet 2% – regulāri, liecina “Carlsberg 0.0 atbildīgas braukšanas indeksa” dati.

Vēl 3% autovadītāju norāda, ka paši vienmēr lieto drošības jostas, bet pasažieri mēdz braukt nepiesprādzējušies. Savukārt 71% aptaujāto autovadītāju norāda, ka nekad nesēžas pie auto stūres nepiesprādzējušies. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šādu autovadītāju skaits ir pieaudzis par septiņiem procentpunktiem.

Pētījums atklāj, ka ir samazinājies to autovadītāju skaits, kuri mēdz braukt bez drošības jostas – ja 2023.gadā tādi bija 33%, pērn – 32%, tad šogad – 26%.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad saglabājas tendence, ka vīrieši biežāk brauc nepiesprādzējušies (30% vīrieši un 22% sievietes).

Ar drošības jostu nelietošanu visbiežāk grēko autovadītāji vecumā no 18 līdz 29 gadiem (31%) un vecumā no 30 līdz 39 gadiem (30%), savukārt, apzinīgākie ir autovadītāji vecumā no 60 līdz 74 gadiem – šajā vecuma grupā tikai 19% atzinuši, ka mēdz nelietot drošības jostu.

Analizējot autovadītāju atbildes dažādos reģionos, pētījumā secināts, ka drošības jostas biežāk nelieto Zemgales autovadītāji – 39% atzinuši, ka mēdz braukt nepiesprādzējušies. Kurzemē šādu atbildi sniedz 30% autovadītāju, Latgalē – 28%, Rīgā – 23%, bet Pierīgā – 20%.

Aizvadītā gada Eiropas Komisijas ziņojums par galvenajiem faktoriem, kas izraisa letālus negadījumus uz ceļiem, liecina, ka 13,3% no bojāgājušajiem automašīnu pasažieriem nav bijuši piesprādzējušies. Tiek lēsts, ka Eiropas Savienībā varētu tikt novērsti aptuveni 900 nāves gadījumi gadā, ja 99% automašīnu pasažieru lietotu drošības jostas.

“Carlsberg 0.0 atbildīgas braukšanas indekss” ir bezalkoholiskā alus “Carlsberg 0.0” pētījums, kas tapis sadarbībā ar “Drošas braukšanas skolu” un pētījumu centru “Norstat”. Pētījumā, kas veikts 2025.gada aprīlī, piedalījās 1000 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

