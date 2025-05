Foto: Pexels

Nebaidies sapņot un plānot lielas lietas. Horoskopi no 12. līdz 18. maijam Ieteikt







Auns

Šonedēļ tu spēsi pieņemt svarīgu un atbildīgu lēmumu, kura pakāpenisku īstenošanu tev palīdzēs kāds slepens sabiedrotais. Iespējams, ka tu sniegsi kādam nenovērtējamu pakalpojumu. Darbā tev izdosies pierādīt savu uzticamību un neaizvietojamību – lielisks laiks darba intervijām, ja meklē jaunu darbu. Ja kāda ideja tevi aizraus ceturtdien vai piektdien, nesteidzies to uzreiz īstenot. Jo mazāk runāsi un vairāk darīsi – jo veiksmīgāka būs jebkura iecerētā lieta.

Vērsis

Tevi var iepriecināt glaimojoši darba piedāvājumi. Tomēr esi piesardzīgs – pārlieku entuziasma dēļ vari uzņemties pārāk daudz un ātri pārgurt. Rezultātā iegūsi maz, bet būsi izsmelts. Neturi sveci zem pūra, bet arī nevajag skaļi stāstīt par saviem plāniem. Kontrolē ne tikai savas darbības, bet arī domas – tev nevajag nekādu negatīvismu.

Dvīņi

Vari cerēt uz ātriem panākumiem gan darbā, gan radošajā jomā. Sarunas un domu apmaiņa nesīs pozitīvus rezultātus. Ja pieliksi nedaudz pūļu, varēsi izcelt savas labākās īpašības. Piektdien svarīgi būs skaidri izstrādāt darbības plānu un mēģināt to īstenot. Nebaidies sapņot un plānot lielas lietas.

Vēzis

Fortūna šonedēļ var tev pasmaidīt karjeras jomā. Neļauj citiem sevi izmantot, bet arī nerādi sevi parāk pieticīgi – rādi savas spējas pilnībā. Neuzticies tukšiem solījumiem, bet reāli izvērtē savas iespējas. Nedēļas sākumā ātri pamanīsi un izlabosi kļūdas. Piektdien neķeries pie iluzorām iespējām – tas, kas izskatās pievilcīgi no attāluma, var izrādīties māns. Brīvdienās pievērsies nākotnes plānošanai – tava apņēmība atmaksāsies.

Lauva

Veiksme var būt tavā pusē, taču arī tev jāpieliek pūles. Skaties uz lietām reāli un esi gatavs pieņemt lēmumus, kas var nebūt patīkami. Daži cilvēki tavā tuvumā parādīs savu īsto seju – tas būs interesants, pat noderīgs atklājums. Šāda atklātība palīdzēs nostiprināt attiecības ar tuviem draugiem. Esi uzņēmīgs un iniciatīvas pilns – pat ja ne visi to uzreiz atbalstīs.

Jaunava

Tev var uznākt nostaļģija, bet centies nenoslīgt skumjās. Tas, ka neatceries slikto, nenozīmē, ka tā nav bijis. Var rasties iespēja mainīt darbu uz labāk apmaksātu. Esi drosmīgāks saziņā – laiks atteikties no šaubām un nedrošības. Nedēļas nogalē labāk pievērsies ikdienas darbiem un nesteidzies ar jauniem projektiem.

Svari

Nebaidies no pārmaiņām – šis ir piemērots laiks tam. Karjeras jautājumi šonedēļ var atrisināties tev labvēlīgi, taču nesteidzies par to stāstīt citiem. Otrdien necenties risināt problēmas ar spēka metodi – nogaidi, un situācija pati sakārtosies. Trešdien tavus centienus var novērtēt priekšniecība. Brīvdienās izvairies no ģimenes strīdiem – labāk nomierināt situāciju, nekā to saasināt.

Skorpions

Šī nedēļa var pavērt tev lieliskas karjeras iespējas – esi vērīgs un darbīgs. Meklē izdevību arī sev, bet neaizmirsti arī par partneru interesēm. Tavas nedēļas devīze: “Virzība uz priekšu!” Jo vairāk ieguldīsi (saprātīgās robežās), jo lielāks būs rezultāts. Un neaizmirsti par privāto dzīvi.

Strēlnieks

Mazāk klausies citu padomos – šoreiz labāk uzticies savai intuīcijai. Tev nāksies izrādīt lielu pacietību – pretējā gadījumā partneri var izmantot tavu vilcināšanos savā labā. Tev var noderēt vecie kontakti. Nejaušas tikšanās ar cilvēkiem no pagātnes pavērs jaunas iespējas.

Mežāzis

Nedēļa būs pilna ar steigu un ne pārāk patīkamām tikšanām. Taču neskrien ar emocijām priekšā notikumiem. Iemācies novērtēt savu laiku. Centies nenodarīt pāri citu interesēm – īpaši darba kolēģu un partneru. Labs laiks profesionālo prasmju uzlabošanai. Esi uzmanīgs un precīzs, lai nepieļautu kļūdas.

Ūdensvīrs

Šonedēļ gaidāmas izmaiņas gan darbā, gan ikdienas režīmā. Esi pieticīgāks un mācies priecāties par mazumiņu. Tavas neiecietības un noraidošās attieksmes dēļ pirmdien vari iedragāt savu reputāciju un kļūt par apvainojumu mērķi. Šis nav piemērots laiks jaunu projektu sākšanai – esi uzmanīgs ar naudu, izvairies no maldināšanas. Brīvdienās tavi tuvinieki būs gatavi darīt teju jebko, lai uzlabotu tavu noskaņojumu.

Zivis

Šonedēļ darba lietas risināsies veiksmīgi. Tev būs iespēja tikt pamanītam un uzklausītam. Profesionālās problēmas atrisināsies viegli. Tomēr personīgajā dzīvē būs jāsaņemas un jāpieņem svarīgs lēmums, kas ietekmēs tavu nākotni. Nebaidies no šķiršanās – tā var nākt tev par labu.

