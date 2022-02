Foto: Shutterstock

Online kazino Latvijā: Kādas azartspēles labāk izmēģināt?







Pēdējos gados azartspēļu industrija visā pasaulē ir piedzīvojusi būtiskas pārmaiņas. Vēl pirms pandēmijas sākuma online kazino kļuva krietni populārāki. Tas gan nav nekas pārsteidzošs. Pateicoties to pievilcīgajām īpašībām, arvien vairāk spēlētāju dod priekšroku izklaidēm tiešsaistē, nevis klātienē.

Līdz ar Covid-19 izplatību, azartspēļu vietnes Eiropā ir kļuvušas vēl iecienītākās, un šādu tendenci var novērot arī Latvijā. Kādas azartspēles ir populārākas tieši pašmāju online kazino, uzzini, lasot tālāk.

Atbilstoši likumdošanai Latvijā drīkst darboties tikai tie kazino, kas ir reģistrēti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. Pašlaik saraksts ar licencētajām azartspēļu vietnēm ir gana liels. Tas nozīmē, ka ikviens var atrast kazino, kas piedāvā online azartspēles, atbilstoši savām interesēm un vēlmēm.

Kazino spēļu daudzveidība

Pateicoties tehnoloģiju attīstībai, ir būtiski pieaugusi kazino spēļu kvalitāte. Ja meklē kazino spēles, kas ne tikai sniegs jautru, bet arī drošu un vizuāli baudāmu izklaidi, nenošausi greizi, ja izvēlēsies Latvijas online kazino industrijas pionierus, kuri saviem klientiem piedāvā pasaulē populārāko programmatūras izstrādātāju, tostarp Net Entertainment, Microgaming, Novomatic, Play’n Go, NYX, un daudzu citu izstrādātāju spēles.

Tomēr ne visas kazino spēles ir vienlīdz labas. Lai nenāktos vilties, ir būtiski izvēlēties izklaides iespējas, ko piedāvā pasaulē labākie kazino operatori. Turpinājumā apskatām dažus no atzītākajiem programmatūras izstrādātājiem pasaulē, kuru spēles pieejamas arī Latvijas kazino.

NetEnt

Viens no industrijas līderiem, nenoliedzami, ir NetEnt, kas ir radījis daudz un dažādu populāru spēļu automātu. Uzņēmums aktīvi seko līdzi izmaiņām tehnoloģiju pasaulē, līdz ar to viens no pirmajiem piedāvā dažādas inovācijas azartspēļu spēlētājiem.

Microgaming

Spēļu automātu faniem Microgaming vārds nav svešs. Uzņēmuma sniegto pakalpojumu klāsts ir plašs. Microgaming piedāvā gan bingo, gan pokeri, gan live kazino, gan arī dažādas kazino spēles un aizraujošus sporta totalizatorus. Microgaming radītās spēles nereti ir iecienītākās spēlētāju vidū, jo tās ir zināmas ar dāsnajiem džekpota laimestiem.

Novomatic

Ja vēlies būt pārliecināts, ka gūsi augstu vizuālo un audiālo baudījumu, priekšroku dod Novomatic spēlēm, kas ir atpazīstamas ar savu augsto kvalitāti, piemēram, Book of Ra Deluxe. Novomatic uzskata par vienu no labākajiem spēļu programmatūras nodrošinātājiem.

Ja tevis izvēlētais kazino sadarbojas ar slaveno uzņēmumu, tad vari būt pārliecināts, ka esi drošās rokās. Lielākoties Novomatic spēles ir pielāgotas itin visām ierīcēm, tas nozīmē, ka izklaidēties vari kā datorā, tā arī savā viedtālrunī vai planšetdatorā.

Evolution

Pat ja pagaidām vēl esi iesācējs azartspēļu pasaulē, visticamāk, esi dzirdējis par Evolution – vienu no ievērojamākajiem tiešsaistes kazino programmatūras piegādātājiem nozarē. Uzņēmums specializējas Live kazino spēļu nodrošināšanā.

Pateicoties Evolution, arī spēlētāji Latvijā var izklaidēties ar klasiskajām live kazino spēlēm, piemēram, ruleti un blekdžeku, kā arī ar jaunām spēlēm, piemēram, First Person Dream Catcher.

Populārākās online azartspēles Latvijā

Pirmie tiešsaistes kazino Latvijā parādījās jau 2008. gadā. Šobrīd online azartspēļu piedāvājums ir kļuvis krietni plašāks, kas ir radījis galvu reibinošu izklaides piedāvājumu. Lūk, dažas no Latvijā iecienītākajām online azartspēlēm.

Rulete

Rulete ir vienkārša, bet aizraujoša kazino spēle – gan klātienē, gan tiešsaistē. Tieši tādēļ tā ir tik populāra un iecienīta. Turklāt, ir pieejamas vairākas ruletes versijas – nekad neapnīk!

Ruletes mērķis ir uzminēt skaitli, uz kura apstāsies bumbiņa. Varbūtība, ka bumbiņa izkritīs tieši uz vienu no 37 cipariem, diemžēl ir ļoti maza, tādēļ, spēlējot ruleti, ir iespēja veikt dažādas likmes – uz vairākiem skaitļiem, šūnu krāsām vai skaitļu un šūnu krāsu kombinācijām.

Ir vairākas online ruletes stratēģijas, kuras tiešām strādā, un ar kuru palīdzību vari laimēt naudu internetā! Piemēram, Martingeila stratēģija, Fibonači stratēģija vai Eiropiešu ruletes stratēģija, kuras nekad nepievils.

Book of RA

Book of RA ir ļoti iecienīta spēļu automāta spēle, kas pieejama arī tiešsaistē. Tai ir 10 izmaksu līnijas un 5 līdz 6 rati. Šajā spēlē ir pieejami bezmaksas griezieni, kas padara to par viegli pieejamu kazino spēli, kā arī šīs azartspēles likmes ir ļoti draudzīgas un ikvienam pieejamas, sākot ar 0.05 eur par griezienu, sasniedzot maksimālo likmi pat 50.00 eur par griezienu.

Tomēr jāatceras, ka Book of RA ir augsta riska spēle, tādēļ ļauj izjust adrenalīnu un tā radīto eiforiju. Šīs kazino spēles cienītāji uzteic tieši spēles Ēģiptes un arheoloģijas tēmu, kas spēlei piešķir vēsturiskas noslēpumainības auru, kā arī vizuālo skaistumu un pievilcīgo mūziku.

Sporta totalizators

Ja esi sporta cienītājs, tad, visticamāk, esi dzirdējis par sporta totalizatoru – derības uz naudu. Derību mērķis ir uzminēt sporta spēles rezultātu vai uzvarētāju. Iespēja laimēt derības ir tikpat liela, kā iespēja zaudēt derības, tādēļ likmes licējam ir jābūt zinošam konkrētā sporta veida vai pazinējam un rūpīgi jāseko līdzi komandu un spēlētāju sekmēm un progresam.

Ir dažādi totalizatora likmju veidi – vienkāršā likme un kombinētā likme. Vienkāršā likme ir piemērotāka tieši sporta totalizatoru iesācējiem. Saderēt var gan uz vienas komandas vai spēlētāja uzvaru, gan uz spēles neizšķirtu rezultātu. Lai palielinātu savas iespējas laimēt sporta derības, var likmi likt ar dubultiespēju – prognoze uz diviem no trīs iespējamiem notikuma rezultātiem. Tikpat labi var likt sporta totalizatora likmi uz precīzu rezultātu, t.i., minēt precīzu spēles nobeiguma rezultātu, kā arī likt likmi uz gūto vārtu skaitu, t.i., kopējo abu komandu spēlē iegūto vārtu skaitu.

Kombinētā likme ir piemērotāka jau pieredzējušiem sporta totalizatoru dalībniekiem – tiek atlasītas vairākas sporta spēles, kuru rezultātu cenšas prognozēt un derības ir laimējis tas, kura prognoze ir izrādījusies visprecīzākā. Kombinētais likmes veids ir sarežģītāks, jo, salīdzinot ar vienkāršo likmi, nepieciešama izpratne par sporta veidiem, spēļu noteikumiem, komandas sastāvu un spēlētāju sagatavotības līmeņiem

Kopsavilkums

Pirms izlemt par labu kādai konkrērtai online azartspēļu vietnei, iesakām izvērtēt drošu un ērtu maksājumu iespējas. Visbiežāk iemaksas iespējams veikt, izmantojot VISA vai Mastercard bankas kartes, kā arī bankas pārskaitījumu. Tāpat nav mazsvarīgi, cik ātri tiek nodrošināta laimētās naudas izmaksa – šobrīd ātrākais nozarē pieejamais rādītājs ir – viena stunda.

Bet jāatzīst, ka daļai tiešsaistes kazino, lai šo sasniegtu, vēl tāls ceļš ejams. Būtiski ir arī izvēlētā online kazino pieejamajie bonusi un lojalitātes programmas, kas sniedz iespēju izbaudīt vēl vairāk priekšrocību.

Svarīgs arī online kazino mājas lapas ērtums – vai izkārtojums ir ērts, intuitīvs un pievilcīgs. Tikai tad, ja konkrētajā mājas lapā jūties labi un viss šķiet saprotams, izklaidēšanās azartspēļu vietnē sniegs patīkamu pieredzi.

Pateicoties azartspēļu industrijas attīstībai, arī Latvijas iedzīvotājiem nu ir plašas iespējas izklaidēties pēc sirds patikas. Latvijā licencēto azartspēļu vietņu piedāvājumā ir pasaulē populārākās spēles, turklāt tās neskopojas ar dāsniem bonusiem. Ja vēlies izmēģināt aizraujošo izpriecu, apmeklē LatvijasKazino.com un atrodi labākos kazino Latvijā.