Pieņem ielūgumus, iepazīsties ar jauniem cilvēkiem, izklaidējies! Horoskopi 8. martam Ieteikt







Auns

Pavadi dienu kopā ar saviem mīļajiem, dari patīkamas lietas. Pozitīvs, dzīvespriecīgs noskaņojums palīdzēs tev atbrīvoties no drūmām domām. Tomēr zvaigznes iesaka būt uzmanīgam ar finansēm un netērēt pārāk daudz. Drīz tev būs nepieciešama liela summa.

Vērsis

Atrodi kādu radošu nodarbi, piesaisti arī savu otro pusīti. Tas palīdzēs stiprināt jūsu attiecības un, iespējams, papildinās jūsu budžetu. Jaunas iepazīšanās šajā dienā būs patīkamas.

Dvīņi

Šodien nevajadzētu doties iepirkties: iepirkšanās nesniegs tev gandarījumu. Ja neesi iegādājies dāvanas saviem mīļajiem, labāk dāvini naudu. Neizdari pārsteidzīgus secinājumus, nedod atbildi nedomājot. Šodien ir liela iespēja kļūdīties un nepareizi novērtēt situāciju.

Vēzis

Šis ir lielisks laiks, lai uzsāktu kādu jaunu interesantu biznesu, par kuru jau sen esi sapņojis. Neatsakies no palīdzības, ja kāds tev to piedāvā. Atkāpies no ierastās pieejas un aplūko notikumus vai cilvēkus no cita leņķa. Neaizmirsti pateikt saviem tuviniekiem, cik ļoti tu viņus novērtē.

Lauva

Pavadi dienu aktīvi, dodies ciemos, pastaigājies, apmeklē dažas interesantas publiskas vietas. Tavs garastāvoklis manāmi uzlabosies, ja nesēdēsi četrās sienās. Centies pasargāt sevi no ziņu plūsmas: dažas ziņas var tevi ļoti apbēdināt.

Jaunava

Dienas pirmā puse tev būs emocionāli grūta. Iespējams, tavs sliktais garastāvoklis neļaus pavadīt dienu tā, kā gaidīji. Centies palikt draudzīgs, sarunās ar ģimeni centies saklausīt, ko tev saka. Vakara situācija uzlabosies.

Svari

Zvaigznes iesaka pavadīt dienu aktīvi, tikties ar draugiem, piekrist visiem ielūgumiem. Iepazīsties ar jauniem cilvēkiem, apmeklē neparastas vietas un, protams, pavadi laiku kopā ar saviem mīļajiem, pastāsti viņiem par savām izjūtām. Un, ja esi viens, tu varat satikt savu dvēseles draugu.

Skorpions

No rīta tev būs jārisina rutīnas problēmas, kuras vairs nevar gaidīt. Strādā ērtā tempā, lai visu paveiktu pirms vakara. Šodien tu vislabāk paveiksi tās lietas, ko nekad iepriekš neesi darījis. Pavadi vakaru kopā ar saviem mīļajiem un pārsteidz viņus.

Strēlnieks

Apmeklē ballītes un jautras kompānijas. Šodien varēsi būt jebkuras sabiedrības uzmanības centrā un piesaistīt interesantus cilvēkus. Var gadīties, ka kāds ietekmīgs cilvēks tevi pamanīs un piedāvās izdevīgu sadarbību, kas palīdzēs karjerai.

Mežāzis

Diena piemērota nepieciešamo sakaru veidošanai. Kāds var sniegt tev neparastu ideju vai piedāvāt palīdzēt tev svarīgā projektā. Nesasteidz notikumus, vairāk komunicē ar apkārtējiem un dalies savos plānos. Pavadi laiku kopā ar ģimeni, izrādi rūpes!

Ūdensvīrs

Centies neklausīties ziņas, dažas var sabojāt garastāvokli un nāksies mainīt savus plānus. Pastāv arī iespēja, ka šodien impulsa iespaidā veiksi kādu nepārdomātu darbību. Labāk ir vairāk domāt par savām idejām, virzīt tās līdz ideālam un pēc tam tās īstenot.

Zivis

Diena piemērota atklātai sarunai ar mīļoto. Pastāsti, kā jūties! Zvaigznes ir pārliecinātas, ka tas būs abpusēji. Šajā dienā jutīsies brīvi jebkurā kompānijā vai ballītē. Pieņem ielūgumus, iepazīsties ar jauniem cilvēkiem, izklaidējies!