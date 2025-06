Foto: Pexels

Dienas gaita lielā mērā atkarīga no tava noskaņojuma. Horoskopi 17. jūnijam Ieteikt







Auns

Diena būs diezgan sarežģīta. Gribēsi kārtību lietās, skaidrību un noteiktību, bet to ne vienmēr izdosies panākt. Tev kļūs vieglāk tikt galā ar situāciju, ja izveidosi rīcības plānu un pārdomāsi to līdz pat sīkumiem. Uzmanība pret detaļām palīdzēs tev izvairīties no nepatīkamām kļūdām. Otrajā dienas pusē centies nepārpūlēties – šajā laikā labāk neķerties pie nogurdinošiem darbiem vai pārbaudīt sava organisma izturību. Nav vēlams arī tikties ar cilvēkiem, ar kuriem tev attiecības jau tā nav vienkāršas – no strīdiem būs grūti izvairīties, un tie tikai nogurdinās.

Reklāma Reklāma

Vērsis

Esi pacietīgs. Šodien darbi aizņems vairāk laika nekā parasti. Tevi var kaitināt, ka ilgi jāgaida pat nelielas pārmaiņas. Kontrolē savas negatīvās emocijas – ja ļausies tām, vari pateikt ko lieku vai rīkoties tā, par ko vēlāk nāksies nožēlot. Turies tālāk no cilvēkiem, kuri mīl tenkot un izplata nepārbaudītu informāciju. Iespējamas grūtības saskarsmē – pat ar tuvākajiem ne vienmēr būs viegli saprasties.

Dvīņi

Šajā sarežģītajā dienā rīkojies piesardzīgi. Pārdomā katru soli un nepieņem lēmumus mirkļa iespaidā. Iespējamas domstarpības ar tev svarīgiem cilvēkiem. Esi gatavs piekāpties, lai saglabātu mieru – vēlāk varēsiet visu izrunāt mierīgā gaisotnē. Finanšu jautājumu risināšanu un darījumu slēgšanu šodien labāk atlikt – esi nedaudz vieglprātīgs un vari pieņemt nepārdomātus lēmumus. Tev noderēs tuvāko padomi.

Vēzis

Nesteidzies! Tev ir iespēja sasniegt labus rezultātus, taču tikai tad, ja rīkosies pārdomāti un nesteidzīgi. Iespējamas interesantas iepazīšanās, kas var pāraugt gan draudzībā, gan romantiskās attiecībās. Būs iespēja neuzkrītoši atgādināt par sevi kādam, pēc kura sen esi ilgojies. Dienas pirmajā pusē pievērsies radošiem darbiem un eksperimentiem. Otrajā – esi īpaši uzmanīgs, darbojoties ar sarežģītiem instrumentiem, un ievēro visus drošības noteikumus.

Lauva

Šī diena vislabāk piemērota atpūtai. Vari pievērsties patīkamiem, viegliem darbiem, bet neko nopietnu labāk neuzsākt. Izvairies no svarīgu jautājumu apspriešanas, jo īpaši ar tiem, kuri jau iepriekš tevi bieži pārpratuši. Nevajadzētu sākt jaunas lietas, ja tev ir pat vismazākās šaubas par to, vai spēsi tās veiksmīgi pabeigt. Ir vērts padomāt par nākotni – iespējams, radīsies pavisam jauni plāni. Tuvinieki labprāt sniegs padomus, kas palīdzēs īstenot iecerēto.

Jaunava

Diena būs pilna pārsteigumu. Tevi var kaitināt apkārt valdošais haoss, taču pagaidām to nāksies pieņemt – jo ātrāk pielāgosies, jo labāk. Dažkārt būs grūti saprast apkārtējos un viņu rīcības motīvus. Arī saskarsme ar biznesa partneriem nebūs vienkārša, taču atklātus konfliktus izdosies novērst. Esi piesardzīgs finanšu jautājumos un izvairies no lieliem izdevumiem. Nepieciešamos pirkumus mājai vai ģimenei gan vari atļauties.

Svari

Diena sola panākumus dažādās dzīves jomās – iespējami nozīmīgi sasniegumi un būtisks progress. Nedrīkst sēdēt rokas klēpī salicis – jābūt aktīvam un izlēmīgam. Dažkārt negribēsi uzņemties atbildību, taču izvēles iespējas būs ierobežotas. Turklāt neviens cits nespēs tik labi tikt galā ar situāciju kā tu. Par sevi var atgādināt senas problēmas – šodien atradīsi veidu, kā tās atrisināt. Dienas otrā puse nesīs patīkamas tikšanās un jaunas iepazīšanās.

Skorpions

Diena nebūs viegla. Nepieļauj, lai pārpratumi, domstarpības vai tavs garastāvoklis novērš uzmanību no svarīgākā. Atceries par saviem mērķiem, lai kas arī notiktu. Ja būsi nopietns un uzmanīgs, spēsi izvairīties no kļūdām un sasniegt sen kārotos rezultātus. Attiecības ar apkārtējiem būs sarežģītas. Konflikti var uzliesmot viegli, bieži vien arī tavas vainas dēļ. Esi mierīgs, neļauj sevi provocēt un arī pats izvairies no provokācijām.

Reklāma Reklāma

Strēlnieks

Diena būs saspringta, tāpēc vajadzēs nopietnību un pašdisciplīnu. Kontrolē savas emocijas un nerīkojies impulsīvi. Tikai rūpīgi pārdomātas rīcības nesīs labu rezultātu. Paļaujies uz savu veselo saprātu, nevis uz svešiem padomiem – lai gan šodien tos saņemsi daudz. Iespējamas domstarpības ar apkārtējiem. Nereti būs grūti aizstāvēt savu viedokli, bet, ja saglabāsi mieru, tev izdosies panākt savu. Iespējami arī negaidīti naudas ienākumi – iespējams, pat lielāki, nekā gaidīji.

Mežāzis

Dienas gaita lielā mērā atkarīga no tava noskaņojuma. Neļauj vaļu negatīvām emocijām, un neļauj citiem tevi izsist no līdzsvara. Tavs humors bieži izrādīsies ļoti noderīgs. Centies vairāk laika pavadīt ar tiem, kuri tevi atbalsta un prot pateikt labus vārdus īstajā brīdī. Finansiālu ierobežojumu dēļ var nākties atlikt kādu plānotu pirkumu. Dienas pirmajā pusē nevajadzētu pieņemt lēmumus, kas saistīti ar naudu – īpaši, ja kāds tevi steidzina vai mēģina izdarīt spiedienu.

Ūdensvīrs

Šodien būs grūti savaldīt emocijas. Ja ļausies tām, vari kļūdīties vai palaist garām iespējas, ko jau sen esi gaidījis. Tiem, kuri spēs saglabāt mieru, būs vieglāk pamanīt jaunas iespējas un pieņemt pareizus lēmumus. Ļoti svarīgs būs tuvinieku atbalsts. Runā ar viņiem par to, kas tevi satrauc – tas palīdzēs. Centies saskatīt ne tikai slikto, bet arī labo – šodien pozitīvu mirkļu netrūks. Iespējami patīkami pārsteigumi, veiksmīgas sakritības un priecīgas ziņas.

Zivis

Šī diena piemērotāka atpūtai un izklaidei, nevis nopietniem darbiem vai svarīgu jautājumu risināšanai. Tev var būt grūti koncentrēties – īpaši uz uzdevumiem, kur vajadzīga rūpība un uzmanība detaļām. Tomēr bieži vien tu spēsi ātrāk par citiem saskatīt kopainu un paredzēt notikumu attīstību. Biznesa sarunas var būt veiksmīgas, taču esi piesardzīgs – pastāv risks uzņemties pārāk daudz. Neļauj citiem izdarīt uz tevi spiedienu un nesteidzies ar dokumentu parakstīšanu.

Foto: Shutterstock