Foto: Shutterstock

Sākas kaitinošais rudens lapu grābšanas laiks. Knifs, kas palīdzēs krietni atvieglot šo darbu un ietaupīt laiku Ieteikt







Esam izbaudījuši lielisku vasaru, bet nu ir sācies rudens. Reizē ar rudeni arī šīs sezonas darbi dārzā un piemājas teritorijā, no kuriem viens no laikietilpīgākajiem un daudziem arī nepatīkamākajiem ir rudens lapu grābšana. Kā to padarīt vienkāršāku?

Reklāma Reklāma

Noderīgu ieteikumu šī darbiņa vienkāršošanā sniedz portāls Chip.de. Būs nepieciešams tikai zāles pļāvējs.

Internetā var atrast daudz ieteikumu par to, vai lapas jāatstāj zālienā vai jāsagr;abj un jānogādā kur citur. Daži eksperti un aprīkojuma ražotāji iesaka rudenī vienkārši pļaut kritušās lapas ar zāles pļāvēju un atstāt sasmalcinātās lapas turpat zemē.

Lai nenosegtu gaismas piekļuvi zālienam, lapas biezā slānī nav ieteicams atstāt uz tā, taču, ja pļaušana tiek veikta regulāri un sasmalcināto lapu slānis nav biezs, tas ir veiksmīgs risinājums, kā izvairīties no apnicīgās grābšanas un, iespējams, arī lapu kaudžu dedzināšanas vai pat izvešanas. Vienkārši vairākkārt tās nopļaujiet ar pļāvēju, tā sasmalcinot lapas un atstājot tās kā dabīgu mēslojumu zālienam.

Vēlams gan arī pievērst uzmanību, kādas ir uz zemes esošās lapas. Ja tās ir inficētas, acīmredzami ar sēnīšu vai citām slimībām, drošāk būs turpināt piekopt tradicionālās metodes, lapas vācot nost no zāliena.