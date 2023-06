Foto: Unsplash

Viņi "aizsvilstas" kā sērkociņš! TOP 3 nelīdzsvarotākie cilvēki saskaņā ar savu zodiaka zīmi







Viņi mēdz “aizvilties” kā sērkociņš! Un tas notiek visdažādāko iemeslu dēļ, piemēram, nav īstajā krūzē ielieta rīta kafija vai nav paticis kaut kas, ko pateica kāds cits. Šie cilvēki lielāko daļu savas dzīves ir nervozi un ar apkārtējiem ir raduši arī sazināties pat kliedzot. Jā, iespējams, viņiem pašiem arī nav viegli tikt galā ar savām emocijām, tomēr līdzcilvēkiem kopā ar viņiem ir vēl grūtāk.

3. vieta – Zivis

Šiem cilvēkiem par spīti tam, ka no malas to nekādi nevar pateikt, bieži vien ir zems pašvērtējums un lieli kompleksi. Ja kāds izsaka jebkāda veida kritiku viņu virzienā, viņi kļūst par vulkānu, kas nerēķinās ne ar laiku, ne vietu, ne sekām. Jā, protams, vēlāk viņi to nožēlo.

2. vieta – Dvīņi

Arī viņi ir komunikabli, atklāti un asprātīgi. Tomēr viņi bieži “neierakstās” kaut kādos sabiedrības rāmjos un vēlas, lai viss notiktu tā, kā viņi to vēlas. Bet, kā zināms, dzīvē tā nenotiek. Tāpēc viņi uz to reaģē ar paaugstinātām emocijām, kuras tā īsti nespēj kontrolēt pat tad, kad ar prātu saprot, ka rīkojas nepareizi.

1. vieta – Auns

Pirmajā iespaidā Auni par sevi rada citu priekšstatu – eleganti, pieklājīgi un ļoti galanti. Taču pietiek vien pateikt viņiem kaut ko, kas neies pie sirds un šie cilvēki mainīsies divu sekunžu laikā. No smaida līdz kliegšanai viņiem ir viens solis. Turklāt Auni reaģē ļoti ātri un necieš pat vismazākās neveiksmes.