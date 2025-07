VIDEO. “Neviens nav sagatavotāks par mani!” Anglis par brangu summu izbūvē pazemes bunkuru ģimenes drošībai Ieteikt







Anglijā, Derbišīras grāfistē, kāds vīrietis jau vairāk nekā desmit gadus būvē pazemes bunkuru savas mājas pagalmā, lai sagatavotos iespējamam Trešajam pasaules karam. Deivs Bilingss šobrīd tajā ieguldījis jau aptuveni 70 000 eiro, tostarp nesen vēl 11 700 eiro bunkura modernizācijai.

Bilingsu iedvesmoja filma “The Great Escape”, un sākotnēji būve bija vairāk kā hobija projekts, taču, pieaugot globālajai spriedzei, viņš nolēmis to pielāgot izdzīvošanai krīzes situācijās. “Ar to, kā viss mainās pasaulē, es pārveidoju to par vietu, kur izdzīvot,” viņš saka. “Tā nebūs droša pret kodoluzbrukumu, bet, ja būs jāpaslēpjas, šeit varēs izdzīvot.”

Inženieris un satura veidotājs Deivs dzīvo kopā ar sievu Betu un septiņus gadus veco dēlu Oliveru. Viņa mērķis ir nodrošināt savai ģimenei drošu patvērumu ārkārtas gadījumā. Sākotnēji bunkurs bija pamests urbums, kas tagad pārtapis vairāk nekā 10 metrus garā tunelī ar apmēram 43 kvadrātmetrus lielu telpu.

Bunkurā ierīkots tematiskā filmas stilā veidots “Lielās bēgšanas” tunelis, sporta zona, tualete, izlietne un pat alus pacēlājs, kas maskēts kā alus muca. Pēdējo uzlabojumu laikā Deivs ir uzstādījis sprādziendurvis, kā arī strādā pie pārtikas un ūdens krājumu sagatavošanas un gaisa filtrācijas sistēmas.

“Man būs nepieciešami ārkārtas pārtikas krājumi. Es vēlos izveidot ūdens filtrācijas ierīci, lai varētu izmantot aku. Ja viss ir sagatavots, te var dzīvot uz nenoteiktu laiku,” “The Sun” stāsta Bilingss. “Tas ir līdzīgi kā Andersona patvertnes Otrā pasaules kara laikā – ja ārā kļūst slikti, ir kur noslēpties.”

Viņš sevi nesauc par “prepperu” – cilvēku, kurš īpaši gatavojas katastrofām vai karam –, taču atzīst, ka ir krietni priekšā vidējam cilvēkam. “Kad redzēju ziņās, ka jāgatavojas karam, domāju – ko jūs vispār gatavojaties darīt? Man jau ir vieta, pārtika, ūdens un drošība. Es nedomāju, ka kāds varētu būt sagatavotāks par mani.”

Neskatoties uz ieguldīto darbu un līdzekļiem, Deivs atzīst, ka daudz ko dara pēc izjūtām. “Neviens nezina, kas notiks. Mēs visi tikai pieļaujam iespējas. Bet svarīgi ir būt gataviem vismaz pamatvajadzībām – pārtikai un ūdenim. Ja notiek krīze un nevar iziet no mājas, vismaz divas vai trīs nedēļas cilvēkiem vajadzētu būt iespējai izdzīvot mājās.”

Viņš arī aicina citus sagatavoties: “Glabājiet kaut vai konservus un ilgi derīgu pārtiku. Kad viss bruks, veikals nebūs pieejams.”

Aktuālajai informācijai par Deiva projektu var sekot viņa sociālo tīklu profilos “Tornado_Dave”.