Šodien cīnīsies gan ar citiem, gan sevi. Horoskopi 11. oktobrim Ieteikt







Auns

Laba diena, lai sāktu veidot plānus. Arī šodien tev būs iespēja piepildīt pāris savas vēlmes. Tevi sagaida interesanti piedzīvojumi. Taču tie būs ne tikai priecīgi notikumi, bet būs arī problēmas, kas ātri jārisina. Īpaši tas var attiekties uz mājsaimniecības darbiem. Bet tava enerģija palīdzēs tev tikt ar tām galā.

Vērsis

Lai sasniegtu to, ko vēlies, tev jākļūst aktīvākam. Ir svarīgi visu izplānot no rīta un sistemātiski virzīties uz savu mērķi. Uzsākt kādu uzdevumu būs diezgan viegli, taču neatslābsti, jo nepatīkamas nianses var parādīties jebkurā brīdī. Tāpēc viss ir rūpīgi jāpārdomā. Esi maigs pret saviem mīļajiem, dod viņiem iespēju dalīties ar to, kas nomāc.

Dvīņi

Būsi pakļauts impulsīvai uzvedībai, un, ja nebūsi uzmanīgs, tas tev var radīt nepatīkamas sekas strīdu un pārpratumu veidā. Taču vajag virzīties uz priekšu un parādīt citiem savus talantus un spējas, pierādīt, ka esi daudz uz ko spējīgs. Un arī mājas darbus neviens nav atcēlis, bet palīgi tev atradīsies.

Vēzis

Šodien cīnīsies gan ar citiem, gan ar sevi. Būs nosliece uz stūrgalvību un nepiekāpību. Tu nesekosi citu padomiem. Un dažos gadījumos tas var būt noderīgi. Tomēr katram jādzīvo pēc sava prāta. Būs vēlme pēc pārmaiņām. Un ne tikai darbā, bet arī mājās.

Lauva

Tu izstarosi pozitīvu enerģiju, labvēlīgi ietekmējot apkārtējo vidi, un, iespējams, tiksi uzaicināts uz saviesīgiem pasākumiem. Lai kur tu dotos, tu būsi gaidīts viesis, ar kuru visi vēlēsies papļāpāt. Bet neļauj ambīcijām tevi pārņemt. Esi uzmanīgs pret saviem kolēģiem, viņi var tevi apskaust.

Jaunava

Tev, visticamāk, veiksies darbā, pateicoties tavām paaugstinātajām ambīcijām. Jebkurā situācijā spēsi pastāvēt par sevi, un apkārtējo viedoklis tev nebūs svarīgs, kam var būt gan negatīvas, gan pozitīvas sekas. Tava apetīte gultā var palielināties, un tavs partneris to labprāt izmantos.

Svari

Šodien tu būsi labs sarunu biedrs saviem draugiem un kolēģiem. Tavi draugi tev uzticēsies, un tu varēsi viņiem sniegt padomu un atbalstu. Iespējams, gribēsi pārsteigt savus draugus un ģimeni ar saviem kulinārijas eksperimentiem. Esi pacietīgs, strādājot, nav nepieciešams satraukties.

Skorpions

Iespējams, tu nevēlies ņemt vērā citu viedokļus, kas var radīt problēmas, īpaši darbā. Iespējams, ka tavi kolēģi uz tevi skatīsies negatīvi. Ja tu ar viņiem nenodibināsi kontaktu, viņi var pārstāt uztvert tevi kā komandas daļu. Šodien tevi motivēs vēlme sekot saviem mērķiem un ideāliem.

Strēlnieks

Šī ir laba diena ceļošanai gan komandējumiem, gan atpūtai. Šodien būs laba iespēja padomāt par savu dzīvesveidu. Ir daudz ko uzlabot. Var uzlaboties attiecības ar kolēģiem un partneriem. Paplašini savu interešu loku, apmeklē kādu interesantu pasākumu.

Mežāzis

Atrodi kādu radošu nodarbi, kas palīdzēs izteikt savas jūtas un novērst uzmanību. Ja neesi apmierināts ar savu intīmo dzīvi, greizsirdība var pasliktināt situāciju un izcelsies strīds. Iespējams, šodien būsi vienaldzīgs pret darbu. Koncentrēsies uz brīvo laiku un savām interesēm, kas kolēģiem nepatiks.

Ūdensvīrs

Būsi pārlieku noskaņots perfekcionistiski, jebkura neveiksme būs nepārvarama, un tu pat vari piedzīvot trauksmi. Iespējams, vēlēsies padomāt par to, ko vēlies no dzīves. Sarunas ar mīļajiem uzlabos tavu garastāvokli. Tev ir jānovērš domas no problēmām un jāatpūšas. Tas palīdzēs tev pieņemt pareizo lēmumu.

Zivis

Šodien komunikācijas tev netrūks. Tu vēlēsies pavadīt laiku, kaut ko darot kopā ar draugiem, partneri un kolēģiem. Tev patiks būt aktīvam un būs ērti sarunāties ar cilvēkiem. Tu ļausi visam ritēt kā parasti un vienkārši izbaudīsi katru mirkli.