TOP 5 produkti, ko likt uz galda Vecgada vakarā, lai Jaunajā gadā izvairītos no paģirām







Vecgada vakara svinībās sagaidot Jauno gadu tiks izdzerta ne viena vien glāze šampanieša vai kāda cita grādīgā dzēriena. Tieši tāpēc jau laicīgi parūpējies par to, lai Jauno gadu nenāktos pavadīt ar paģirām. Lūk 5 brīnumaini produkti, ko klāt uz galda Vecgadā, lai Jaunajā gadā izvairītos no paģirām.

1. Humuss

Humuss ir bagāts ar B vitamīnu un aminoskābēm, kas palīdzēs tev pakāpeniski attīrīt organismu no alkohola un atbrīvos no gaidāmajām paģirām. Turklāt, ja ēdīsi to kopā ar svaigiem dārzeņiem nevis maizi, tas atjaunos organisma enerģiju.

2. Lasis

Alkohols iznīcina organismā esošo B12 vitamīnu, tāpēc bieži vien nākošajā rītā pēc alkohola lietošanas neatceries kā beidzās iepriekšējais vakars. Vitamīns B12 veicina īstermiņa atmiņu. Tātad, ja pirms alkohola lietošanas ēd lasi, tad vari būt drošs, ka nākošajā rītā atcerēsies visus jaukos un jautros svētku mirkļus.

3. Grillēts cālis

Alkohola lietošana var strauji paaugstināt cukura līmeni tavās asinīs, taču, ja pirms alkohola lietošanas izvēlies ēst grillētu cāli, vari būt pārliecināts, ka tavs cukura līmenis asinīs tiks sabalansēts. Tāpat vistā esošās olbaltumvielas palēlinās alkohola uzsūkšanos asinīs.

4. Bumbieri

Bumbieru ēšana vai bumbieru sulas dzeršana pirms alkohola lietošanas samazina alkohola ietekmi uz organismu par 20 procentiem. Tas tāpēc, ka bumbieru sula palīdz samazināt alkohola līmeni asinīs. Tāpēc, ja plāno svētkos izdzert mazliet vairāk kā tikai vienu glāzi šampanieša, parūpējies par svaigiem bumbieriem un bumbieru sulu uz galda.

5. Marinēti gurķi

Marinētu produktu ēšana pirms alkohola lietošanas izrādās ir pat veselīga. Marinētie gurķīši ir pilni ar elektrolītiem, kas palīdz samazināt alkohola ietekmi uz organismu un atbrīvo no alkohola radītiem galvas reiboņiem vai galvassāpēm.