Gundega Skudriņa (foto – vidū) ceļojumu šovā "Četri uz koferiem" Čīlē.

VIDEO. "Šis talants man radās bērnībā!" Gundega Skudriņa pārsteidz ceļabiedrus Čīlē ar īpašām spējām







Ceļojumu šovā “Četri uz koferiem” uz eksotisko Čīli devusies TV personība Valters Krauze, mūziķis Rolands Če, grupas “Prāta Vētra” menedžere Aija Auškāpa un pasākumu organizatore Gundega Skudriņa. Ceļojuma laikā atklājas, ka Gundegai ir kāds unikāls talants, kas pa spēkam ir vien retajam.

Braucot uz pasaulē garāko baseinu, ceļotāji uzzina ko visnotaļ interesantu – izrādās, ka Gundega Skudriņa spēj no galvas izrunāt vārdus no biegām – no otra gala! Viņa bez piepūles atkārto slavenību teiktos vārdus un frāzes no otra gala, atstājot pārējos teju vai mēmus.

Gundega stāsta: “Šis talants man radās bērnībā, kad biju maza meitenīte. Bieži negāja transporti, par laimi nebija interneta, un man bija jāpavada daudz stundu stacijā, kur bieži aiz garlaicības lasīju kiosku nosaukumus. Un tā es iemācījos šos vārdus no otra gala. Man kļuva interesanti un tad es katru vārdu savā galvā lasīju no otra gala!”

