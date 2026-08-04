Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Pexels.com

Vai tavs telefons tevi izspiego? 5 brīdinājuma pazīmes, ko nedrīkst ignorēt 0

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Mājas Sadzīve

Mūsdienās viedtālrunis ir kļuvis par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, taču reizē tas var kļūt arī par durvīm uz jūsu privāto dzīvi. It kā nekaitīgas, smalkas ierīces darbības izmaiņas var liecināt, ka tālrunī darbojas spiegprogrammatūra – lietotne, kas slepeni vāc un pārsūta datus trešajām personām, raksta “Daily Mail”.

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Tehnoloģiju eksperts Marks Porkars nosaucis piecas galvenās pazīmes, kas var liecināt, ka jūsu ierīce tiek izsekota:

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