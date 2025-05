Foto: Ekrānuznēmums no video

“Labi, ka neviens nebrauca garām!” Aktrise Katrīna Blaua-Zēberga dalās pikantās atmiņās par Itālijā piedzīvoto Ieteikt







Blauu-Zēbergu pāris raidījumā “Ģimene burkā” dodas uz intimitātes nodarbību, lai atjaunotu dzirkstelīti attiecībās. Tikšanās laikā abiem tiek ieteikts plānot tuvību tikpat rūpīgi kā darba tikšanās, jo Katrīna neslēpj, ka šobrīd laiku intīmiem priekiem ir grūti atrast.

“Ir tādi īpašie brīži, kas ir svētku momenti, bet tie ir retāk, ja salīdzina, kā bija sākotnēji. Jo retāk tā nav, jo vairāk tu par to jau aizmirsti. Tajā brīdī, kad viņš ir, tad ir tā – bāc, kāpēc mēs to nedarām biežāk?”

Katrīna aizkadrā atzīst, ka šo to no nodarbības ir gatava ņemt vērā: “Vienam otram ir jāatrod laiks un es pat piekrītu sacītajam, ka to varētu likt grafikā iekšā!” Tāpat Katrīnai un Mārcim tiek ieteikts ar mīlas priekiem nodarboties rīta cēlienā, lai izvairītos no situācijām, ka intimitātes nav noguruma dēļ. Katrīna atzīst, ka vīrs šādu vēlmi bieži izrāda, taču viņai rīti nešķiet pārāk piemēroti: “Es neesmu rīta cilvēks. Liekas, ka vispirms jāizmazgā zobi, pačurāt gribās…”

Mārcis ļoti samulst brīdī, kad sieva ļaujas atmiņām par kādu kaislīgu brīdi ceļojumā: “Kad mēs divatā bijām Itālijā, mēs braucām pa kalnu ceļiem un tad vienkārši piestājām. Tas bija skaisti – ceļa malā, ar skatu uz kalniem… Labi, ka neviens nebrauca garām!”