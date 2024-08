VIDEO. Tik īpašā vietā un pasākumā! Marts Kristiāns Kalniņš uz skatuves kāpis kopā ar dēliem – Matīsu un Eduardu Linda Tunte

Aizvadītajā nedēļas nogalē Inešos jau 17. gadu notika mazās Kalniņa dienas, kurās jau tradiconāli nelielo, bet romantisko estrādi pieskandināja grupas “Autobuss debesīs” mūzika. Šoreiz tās notika Piebalgas 800 gadu jubilejas zīmē.

Šoreiz klātesošie bija liecinieki kādam īpaši emocionālam brīdim – Marts Kristiāns Kalniņš, kā viņš pats teica, “izmantoja savu dienesta stāvokli” un uz skatuves aicināja abus dēlus, lai vienu no skaistākajām dziesmām izpildītu kopā ar viņiem.

Mazais Eduards ķērās pie sitamajiem instrumentiem, bet Matīss dziedāja kopā ar tēvu.

To visu vēl īpašāku padarīja tas, ka koncerts notika pavisam netālu no Kalniņu Vecpiebalgas mājām. Iespējams, no turienes arī Imants Kalniņš sadzirdēja šo dziedājumu.

Tēvs kopā ar dēliem izpildīja dziesmu "Mūžu mūžos būs dziesma", kas ir Valtera Kaminska dziesma ar Imanta Ziedoņa vārdiem.























































































































































































































































Vecpiebalgai 800 - Vecpiebalgas svētki