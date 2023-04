Foto Fotolia

Ticējumi un rituāli: Kas jādara Zaļajā ceturtdienā?







Latīniski dēvēta par Dies Cenae Domini – tiek atzīmēta ceturtdienā pirms Lieldienām kā piektā Klusās nedēļas diena, kurai seko Lielā piektdiena. Šajā dienā esot noticis pēdējais vakarēdiens, kad Kristus baudījis maltīti ar apustuļiem pirms savas krustā sišanas.

Zaļajai ceturtdienai tiek piedēvēti vairāki tautas ticējumi, kas katrā Latvijas novadā var atšķirties. Spilgtākie no tiem:



Tīrīšana – auglībai un ne tikai

– Zaļās ceturtdienas rītā jācenšas iztīrīt visus mājas kaktus, lai vasarā nav jākaujas ar mušām un odiem.

– No rīta jāapstaigā dārzs, ar slotu apslaukot ābeles un ķiršus, mēžot visus gružus uz bišu stropu pusi, lai netrūktu medus un bites labi strādātu.

– Jāslauka sētas vidus, lai augtu kupls mauriņš.

– Jāberž trauki balti, tad tie tādi būs visu gadu arī bez Fairy! Tas pats sakāms par grīdu.

– Daži tomēr neiesaka slaucīt istabu tieši šajā dienā, bet drīzāk iepriekšējā vakarā, visus mēslus savlaicīgi aiznesto līdz upei, kur tos iemet straujā ūdenī un prom.

– Īpašs padoms tiem, kam mājās bieži ienāk raganas: izslaucītos istabas putekļus un gružus ieteicams aiznest līdz tuvējam krustceļam.

– Ja mājā bieži svīst logi (bez apkures vai smagu izgarojumu vainas), tad noteikti noberziet logus Zaļajā ceturtdienā pirms saules lēkta!

– Tīra istabas pirms saules lēkta, lai iegūtu skanīgu un skaļu balsi. Turklāt savāktos gružus nometa tuvākajā uzkalniņā un skaļi iekliedzas.

Uzlabot attiecības ar dzīvām radībām

– Bites šajā dienā var motivēt, ieliekot stropā dievkociņa zaru.

– Lopu muguras jāapmasē ar ledu vai sniegu, ja tāds vēl saglabājies, jo tad vasarā šiem nekodīšot kukaiņi.

– Saimniecei šajā dienā jāsameklē pamodušās skudras un jāsalasa jauno zālīti, to visu jāsamaisa un jādod lopiem dzērienā.

– Sniegu savāc lielā katlā, iesprauž katlam vidū mietu un kausē. Šo ūdeni dod dzert lopiem, lai veseli.

– Jākuļ svaigo sviestu pirms Zaļās ceturtdienas saules lēkta, lai var brokastis ar to noturēt. Tad govis aug veselas un pienīgas.

– Blusas var apkarot, Zaļajā ceturtdienā no paša rīta apkaisot istabas ar sniegu.

– Aizliegts šajā dienā traucēt kraukļu mieru, citādi tie sāks zagt dārglietas.

– Lai visu gadu veiktos medībās, medniekiem šajā dienā pirms saules lēkta jāšauj gaisā.

– Ja grib redzēt tādu vietu, kur mežā būs vienmēr čūskas, tad jānocērt šajā dienā koks un jāatstāj tupat mežā.



Panākt veiksmi mīlestībā

– Šajā dienā meitām noteikti jāiebauda medus karote, jo tad puiši esot kā bites uz medu. Dažreiz šo ticējumu pilda citādāk – nosmērē ar medu kļavas lapu un nolaiza nost, bet uzkož ar dzērvenēm. Veiksme mīlestībā un veselībā – garantēti.

– Zaļās ceturtdienas rītā jākāpj uz kalna un jākliedz; no kuras puses atskanēs, no turienes nāks precinieki. Tāpat var, mēžot istabu no rīta, nest ārā mēslus un klausīties, kur šajā brīdī gaiļi dziedās.

– Šajā dienā meitas iet uz malkas šķūni ķert pagales. Ja noķer gludu pagali, tad būs viegla dzīve; ja zarainu – nebūs viegli.

– Meitas iet Zaļā ceturtdienā uz upi mazgāties; tā, kura pirmā aizskrien līdz upei, pirmā arī tiek pie kāzām.



Vairot skaistumu un veselību

– Ja kāda meita vēlas sev garus un stiprus matus izaudzēt, Zaļajā ceturtdienā ar ķemmi jāiet pastāvēt zem apiņiem vai bērza.

– Meiteņu skaistumam esot labvēlīga mazgāšanās govs pienā – pa taisno kūtī!

– Mazgājamā ūdenī šajā dienā jāmet sudraba monētas vai baltas olas, kas padarīs cilvēku, kas ar to mazgās muti, par mundru un veselu.

– Muti iesaka šajā dienā mazgāt zirga pēdā, bet žāvēt vējā, stāvot pret saules lēktu, jo tad vasarā neapdegs seja un nemetīsies ādas nelabumi.

– Ja mazgā muti zirgu silē, tad būs tikpat daudz miega šogad kā tādam zirgam. Tāpat miega aizdzīšanai iesaka mazgāt seju tekošā strautā pirms saules lēkta. Interesanti, ka daži iesaka pēc šādas upes mazgāšanās slaucīties īpašā lupatiņā, ko vēlāk iemet ūdenī un skatās, kur tā paliek, – ja izpeld malā, tad visu vasaru miegosies, ja aizpeld prom, tam viss miegs tiks kādam apkārtnes lācim. Mazgāšanās tekošā ūdenī var noņemt arī visas ādas kaites, tāpat kā mazgāšanās ar sniegu.

– Īpaši novēl šajā dienā pirms saules ēst dzērvenes – būšot sārts un skaists kā oga.



Skaļas balss sezonas atklāšana

Pirms saullēkta iesaka kliegt trīs reizes, stāvot uz kalniņa ar seju pret austošo sauli. Īpaši iesaka kliegt “Uhū!”. Tas nodrošināšot skaļu un skaistu dziedāšanas balsi visam gadam! Ja nav kalniņa, tad var kliegt un skaļi dziedāt upmalā vai mežā. Tāpat labai balsij var dzert jēlu olu savas mājas pagalmā. Protams, skaļi dziedāt un kliegt ieteicams, arī mazgājoties tekošā ūdenī.

Īpaša uzmanība – kokiem

– Lai būtu daudz ābolu, Zaļā ceturtdienā jāpurina ābeles. Tāpat ieteicams kult tās ar vīriešu biksēm un teikt: ejiet vēršos! Palīdzēs arī sarkanas lupatiņas izmazgāšana un piekāršana pie ābeles, jo tad būs sarkani āboli. Tāpat karina krāsainus dzīparus, liek mēslus, velk nost kreklu un sit ar to gar stumbru.

– Šajā dienā nav ieteicams cirst kokus vispār, jo tiem briesmīgi sāpot. Un, ja tomēr izdara, tad paša mājā nokalst visi koki.



Čakluma veicināšanas rituāli

– Nav ieteicams Zaļajā ceturtdienā ilgi gulēt, jo tad visu gadu jāguļ. Īpaši, ja guļ pa dienu – tad mugura sāpēs.

– Ja skrien trīs reizes pa istabu šajā dienā, tad visu gadu būs veiklas kājas.

– Šajā dienā iesaka sākt lielus un apjomīgus darbus, kas labi sokoties; tikai jāatceras, ka tā ir Klusā nedēļa.